Suomi on ollut ainoa Länsi-Euroopan maa, jossa kyy ei ole rauhoitettu.

Kyykäärme täytyy jatkossa jättää rauhaan.

Kesäkuun alussa voimaan astuu uusi luonnonsuojelulaki, ja siinä rauhoitetaan kyy ensimmäistä kertaa Suomessa.

Asiasta uutisoi torstaina ensimmäisenä Yle.

Kyytä ei siis kesällä saa enää perusteetta tappaa, tai sen elämää häiritä.

Uuden lain pykälä sallii kyyn kiinniottamisen ja siirtämisen omasta pihapiiristä. Mikäli tämä ei onnistu, kyyn voi tappaa niille sijoilleen. Lain 70 pykälä menee tarkalleen ottaen näin:

”...pihapiirissä olevan tai muutoin ihmiselle tai kotieläimelle vaaraa aiheuttavan kyyn saa tarvittaessa ottaa kiinni ja siirtää, ja jos se ei ole mahdollista, tappaa.”

– Laki antaa nyt mahdollisuuden valita, siirtääkö kyy vai viime kädessä tappaa. Harkinta on sillä kuka toimenpiteen tekee, sanoo ympäristöneuvos Esko Hyvärinen Ylen haastattelussa.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistolan mukaan pykälä on melko hyvä kompromissi.

– Jos ei muu auta, niin se on varoventtiili, Veistola sanoo.

Tapani Veistolan mukaan kyyn suojeleminen on Suomessa laahannut muita maita perässä mahdollisesti yleisen käärmepelon takia.

– Se on varmaan vanha jäänne, että sitä ei ole riittävästi mietitty. Kyyllä on oma paikkansa luonnossa.

– Käärmeillä on ollut paha stigma jo Raamatun luomiskertomuksesta asti, missä käärme houkutti Eevaa sen omenan ottamaan, mistä syntiinlankeamus sitten lähti, Veistola jatkaa.

Hänen mukaansa ymmärrys kyykäärmeiden hyödyllisyydestä on myös lisääntynyt. Kyyt esimerkiksi syövät jyrsijöitä, jotka taas kantavat mukanaan puutiaisia. Puutiaiset levittävät ihmisille vaarallista Lymen borrelioosia sekä puutiaisaivotulehdusta.

Veistola muistuttaa, että myös kyy on vaarallinen.

– Kyyn puremaan voi vieläkin ihminen kuolla, jos ei ole päässyt hoitoon ajoissa. Pureman uhri tulee aina viedä lääkärin arvioitavaksi.

Kyy on Suomen ainoa myrkyllinen käärme. Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n luokituksessa laji on elinvoimainen, mutta sen kanta on laskemassa.