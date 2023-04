Nainen rääkkäsi naapureitaan nokkahuilun soitolla – joutuu pulittamaan 4 000 euroa kärsimyksestä

Keski-ikäinen rouva piinasi naapurustoa vuosikausien ajan mitä mielikuvituksellisemmilla tavoilla.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli hiljattain tapausta, jossa tätä nykyä noin 50-vuotias nainen piina naapurustoaan vuosien ajan.

Rikokset sijoittuvat varsinaissuomalaiselle paikkakunnalle vuosille 2019–2021.

Kotirauhan rikkomisesta syytetty nainen ja hänen naapurinsa asuivat kauniilla merellisellä alueella, salmen rannassa sijaitsevassa rivitaloyhtiössä.

Jutussa oli asianomistajina kaksi syytetyn naapurissa asuvaa pariskuntaa. Naapurit kertoivat, että syytetty oli toistuvasti häirinnyt heitä muun muassa huutelemalla sopimattomuuksia, näyttämällä käsimerkkejä, metelöimällä eri tavoin sekä soittamalla häiritsevästi nokkahuilua, kun he olivat omalla terassillaan tai pihallaan.

Yksi asianomistajista, naapurustossa asuva mies, kertoi muuttaneensa taloyhtiöön vuonna 2018. Kun hän tuli valituksi taloyhtiön hallitukseen, useat asukkaat toivat ilmi, että heitä on vakavasti häiritty piha-alueilla.

Mies kertoi ryhtyneensä selvittämään asiaa ja tulleensa siihen tulokseen, että asiasta tuli antaa häiriköijälle varoitus. Tämän jälkeen syytetty alkoi piinata myös häntä.

Miehen mukaan nainen oli tarkkaillut, milloin hän tulee pihalleen ja alkanut heti omalta parvekkeeltaan esimerkiksi huutelemaan epämääräisesti, toistamaan sanaa ”hiiri”, laulamaan pilkkalauluja, irvistelemään ja näyttämään käsimerkkejä.

Syytetty ja asianomistajat asuivat varsinaissuomalaisella paikkakunnalla.

Syytetyn käytös oli miehen mukaan niin järkyttävää, että se oli alkanut vaikuttaa siihen, miten heidän perheensä kutsui tuttuja kylään ja vietti aikaa omalla terassillaan.

Syytetylle annetuilla varoituksilla ja aiemmassa oikeusprosessissa tehdyllä sovinnolla ei ollut naapurin mukaan mitään vaikutusta naisen käytökseen.

Miehen vaimo kertoi syytetyn käytöksestä samankaltaisesti. Hän kertoi, että tyypillisesti nainen tarkkaili, seurasi perässä kävellen tai autolla, tuijotti, huuteli, lauloi ivalauluja tai tanssi tiputanssia.

Esimerkkinä kertaluonteisesta tapahtumasta hän mainitsi sen, että kerran nainen oli kesällä ilmestynyt hänen eteensä vetämään lumikolaa asfalttia pitkin.

Myös toinen naapurissa asuva perhe kertoi tapahtumista hyvin samalla tavalla.

Perheen äiti mainitsi myös esimerkin syytetyn laulamista pilkkalauluista. Naisen mukaan yksi pilkkalaulu oli ”Kalle Kustaan mummo makaa hiljaa haudassaan”, jota syytetty oli laulanut monesti myös siten, että perheen tekoaikana 5–6-vuotias poika oli ollut paikalla.

Kun perheeseen syntyi vauva vuonna 2022, heidän oli pakko muuttaa pois taloyhtiöstä, koska esimerkiksi vauvan nukuttaminen pihalla ei olisi naapurin häiriköinnin vuoksi tullut kysymykseenkään.

Naisen mies vahvisti, että nimenomaan syytetyn käytös oli syy siihen, miksi he muuttivat pois taloyhtiöstä. Miehen mukaan he olivat usein joutuneet pelkäämään poikansa puolesta, eikä poikaa olisi naapurin käytöksen vuoksi esimerkiksi voinut päästää koulutielle yksin.

Oikeudessa kuultiin myös muita naapureita todistajina. Heistä kaksi todisti havainneensa häiritsevää käytössä, kun taas kaksi muuta todistajaa kertoi, etteivät he olleet havainneet häiriköintiä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi naisen kahdesta kotirauhan rikkomisesta. Arkistokuva.

Syytetty nainen kiisti häirinneensä naapureitaan millään tavalla. Hän kertoi muuttaneensa taloyhtiöön oman perheensä kanssa vuonna 2015, kun he olivat ostaneet asunnon hänen omilta vanhemmiltaan.

Syytetty kertoi, että hänellä on kissa, jonka perään hän huutelee monta kertaa päivässä ja jolle hän myös juttelee ääneen. Puhelimessa syytetty kertoi puhuvansa usein myös toista äidinkieltään ruotsia.

Syytetyn mukaan hänellä on myös tapana lenkkeillä piha-alueelta lähtevällä ulkoilupolulla, ja ennen lenkkiä hän on voinut tehdä pihalla lämmittelyliikkeitä.

Lumikolassa hän on kertomansa mukaan kerran kuljettanut lehtiä, kun kaikki taloyhtiön kottikärryt olivat varattuina. Siivotessa hänellä on tapana laulaa ja viheltää. Lisäksi hän osaa myös soittaa nokkahuilua. Lauluja hän on laulanut lähinnä ”oman tsempin takia”.

Yhdelle naapurille syytetty oli kertomansa mukaan kerran näyttänyt keskisormea, kun tämä oli ”provokatiivisesti” ohittanut hänet autolla. Toisessa tapauksessa käsimerkkien näyttämisen syy oli syytetyn mukaan se, että naapuri oli puhunut ”bisnespuhelujaan” kovaäänisesti kaiuttimella autossa.

Syytetty itse arvioi, että kaiken taustalla oli ranta-alueeseen liittyvä riita, jossa asianomistajilla oli yhteinen intressi.

Oikeus kuitenkin katsoi, että asianomistajat olivat kertoneet vuosia jatkuneesta häirinnästä johdonmukaisesti ja yhtenevästi.

Oikeuden mukaan kertomuksista välittyi vahvasti ahdistus ja elämänlaadun heikkeneminen, jota syytetyn käytös oli aiheuttanut. Lisäksi kahden todistajan kertomukset tukivat vahvasti asianomistajien kertomuksia.

Oikeus katsoi, että asianomistajien ja todistajien kertomukset sekä kirjallisina todisteina esitetyt varoitukset muodostivat vahvan näytön syytteen tueksi.

Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana syytetyn väitettä siitä, että asianomistajat olisivat keksineet asian ja altistaneet itsensä pitkälle rikosprosessille saadakseen yhtiön riitaisuuksissa paremman aseman. Erityisen epäuskottavaa tämä oli toisen pariskunnan osalta, sillä he olivat jo muuttaneet pois taloyhtiöstä.

Oikeus piti uskottavana myös niiden todistajien kertomuksia, jotka eivät olleet havainneet häirintää. Oikeus katsoi tämän kuitenkin lähinnä osoittavan, että syytetty oli valinnut uhrinsa ja mitä ilmeisemmin valinnut myös sen, milloin hän kohdistaa kiusantekoa heihin.

Nainen tuomittiin kahdesta kotirauhan rikkomisesta 40 päiväksi ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan naapureilleen korvauksia kotirauhan rikkomisen aiheuttamasta kärsimyksestä. Yhteensä kärsimyskorvauksia tuli maksettavaksi 4 000 euroa viivästyskorkoineen.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.