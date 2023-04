Havis Amanda aidataan vapuksi – juhlien jälkeen Manta pääsee perusteelliseen hoitoon

Vapun jälkeen veistos viedään korjattavaksi.

Helsingin keskustassa sijaitseva historiallinen Havis Amanda -veistos lakitetaan jälleen vapun kunniaksi tänä sunnuntaina.

”Mantan” lakituksesta vastaa tänä vuonna Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan perustama Team Manta -ryhmä.

Team Mantan puheenjohtaja Topias Turppa kertoo, että lakittajien työrauhan ja tapahtuman osallistujien turvallisuuden takaamiseksi koko kukkatori eli patsaan ympäröivä aukio aidataan.

– Erityisen vahvat paineaidat tulevat Esplanadin puiston reunalle ja Eteläesplanadin puolelle niille alueille, mihin ihmismassat ovat ainakin aiempina vuosina menneet. On sitten kaikille turvallista seurata tapahtumaa, Turppa sanoo.

Havis Amanda sijaitsee Helsingissä Esplanadin puiston ja Kauppatorin välissä ja se on iältään jo 115-vuotias.

Turppa kertoo, että tänä vuonna järjestäjät ovat halunneet panostaa entistä vahvempiin ja tukevimpiin paineaitoihin yleisen turvallisuuden takaamiseksi.

– Jos sattuisi ihmismassa lähtemään käsistä, niin ne kestävät paremmin. Halusimme vahvemmat aidat varmuuden vuoksi, jotta saadaan kaikki pidettyä turvassa.

Turppa kertoo, että alueelle tulee myös järjestyksenvalvojia.

Itse patsaan lakitus tapahtuu samalla tavalla kuin ennenkin, eli nosturista käsin.

Turppa toteaa, että esiintymislavan lisäksi Esplanadin puistoon on hankittu myös kaksi isompaa näyttöä ja kaiuttimia, jotta ohjelmaa voi seurata kauempaakin.

Team Manta -ryhmä perustettiin alun perin miettimään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lakitus, sillä viime vuoden lopulla ei ollut vielä varmuutta siitä, ehditäänkö Havis Amanda viedä korjattavaksi, Turppa kertoo.

IS uutisoi aiemmin, että Havis Amanda -veistos siirretään vapun jälkeen konservoitavaksi. Koko suihkulähdekokonaisuus ja sen ympäristö peruskorjataan.

Lue lisää: Havis Amanda katoaa Helsingin katu­kuvasta toistaiseksi

Turppa kertoo, että tämän vuoksi ylioppilaskunta päätti perustaa erillisen toimielimen, joka suunnittelee lakitusta. Toinen syy oli tapahtuman iso kokoluokka.

– Nyt suunnittelua hoitavat siihen osoitetut henkilöt, jonka myötä myös pienimpiin yksityiskohtiin on helppo keskittyä, Turppa sanoo.

Ohjelma patsaalla alkaa sunnuntaina kello 16. Itse lakitus kello 18.

Havis Amandaan on tullut vuosien varrella erilaisia halkeamia. Edellisen kerran patsas joutui koetukselle viime toukokuussa, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa.

– Siinä on repeämiä, halkeamia ja vinoumaa. Vaikea sanoa, mikä johtuu mistäkin. Vaurioita on, ja nyt on hyvä aika korjaamiselle, sanoo Julkisen taiteen konservaattori Polina Semenova Helsingin taidemuseosta.

Semenova kertoo, että taidemuseo on antanut Mantan lakituksesta tänä vuonna vastaavalle Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle ohjeet patsaan turvallisesta käsittelystä.

– Se edellyttää nosturin käyttöä, kuten muinakin vappuina on menetelty.

Vapun jälkeen ensi viikolla veistos siirretään korjattavaksi.

Semenova kertoo, että teoksen korjaamiselle on varattu aikaa vuosi, mutta sen palauttamisen aikatauluun vaikuttavat myös alueen maanrakennustyöt ja arkeologiset kaivaukset.

– Siitä, onko Manta lakitettavana 2024 ei voida vielä sanoa mitään, Semenova toteaa.