Länsimaisin silmin Venäjä ja sen presidentti Vladimir Putin näyttävät raakalaismaisilta hyökkääjiltä. Ihmisoikeudet ja kansainväliset sopimukset eivät paljon paina, kun venäläiset moukaroivat Ukrainan asumuksia ja aiheuttavat kärsimyksiä siviileille.

Kehitysmaissa asiat nähdään toisin.

Ukrainan sota ei ole vähentänyt Putinin lumovoimaa. Pikemminkin päin vastoin.

Venäjän vaikutusvalta on entisestään kasvanut.

Venäjää tukevia maita oli ennen Ukrainan sodan alkamista 29, nyt tukijoita on 35, laskee tutkimus- ja analyysiosasto Economist Intelligence Unit EIU raportissaan.

Teivo Teivainen.

– Länsimaisesta vinkkelistä näyttää siltä, että kaikki inhoavat Venäjää, sen hallitusta ja presidenttiä. Maailmalla ei tietenkään ole näin, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen tiivistää.

Jotkut maat näkevät Venäjän Neuvostoliiton perinnön jatkajana. Etenkin Afrikan maat muistavat, miten Neuvostoliitto auttoi niitä kolonialismin vastaisessa taistelussa.

Suhtautuminen Venäjään on suopeaa muun muassa Etelä-Afrikan tasavallassa.

Teivaisen mukaan Etelä-Afrikassa nähdään, että Putinin Venäjä haastaa Yhdysvallat-vetoisen maailmanjärjestyksen.

Amerikkalaisvastaisuutta on paljon Afrikan vasemmistossa. Putin näyttäytyy liittolaiselta Yhdysvaltoihin kriittisesti suhtautuville tahoille.

– Jos hän on vastustajamme vastustaja, silloin hän on vähintään puoliksi ystävä.

– Vaikka itse ei olisi sitä mieltä, että kaikki mitä Putin tekee, on hyvä juttu, kuitenkin taktisesti ajattelee, että hän on hajottamassa Yhdysvallat-vetoisen maailmanjärjestyksen pelisääntöjä.

Vladimir Putin ja Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa kuiskuttelivat Venäjä-Afrikka-konferensissa vuonna 2019.

Afrikassa monet maat ovat sitä mieltä, että vallitsevassa maailmanjärjestyksessä on paljon ongelmia, eurooppalaista uuskolonialismia ja tekopyhyyttä muun muassa siinä, miten paljon äänivaltaa Afrikan maille annetaan kansainvälisissä talousinstituutioissa.

Eurooppalainen puhe demokratiasta ja ihmisoikeuksista näyttäytyy Afrikassa kaksinais­moralistisena ja tekopyhänä.

– Kun eurooppalaiset vetoavat, että katsokaa, tuolla on ihmisoikeus­loukkaaja Putin, osa afrikkalaisista ajattelee, että taasko nuo eurooppalaiset yrittävät saada meidät pelaamaan niiden peliä. Niissä peleissä me afrikkalaiset jäämme aina häviölle, Teivo Teivainen sanoo.

Kehitysmaiden suopeaan asenteeseen Venäjää kohtaan vaikuttaa niiden riippuvuus venäläisten kanssa käydystä kaupasta.

Maat hankkivat Venäjältä lannoitteita, energiaa, aseita, teknologiaa. Riippuvuudet vaikuttavat siihen, miten maan hallitus suhtautuu Venäjään.

Ukrainassa käytävä sota näyttäytyy kehitysmaissa Euroopan sisäisenä asiana.

Venäjävastaisista pakotteista ei ole niille muuta kuin haittaa. Energia on kallistunut, raaka-aineita on hankala saada.

– Brasiliassa tuli esille sellainen kysymys, että vaikka Brasilia olisi ollut valmis ostamaan lannoitteita Venäjältä, pakotteiden vuoksi lannoitteiden kuljetus oli hankalaa, professori Teivo Teivainen kertoo.

Teivainen sanoo, että vähälle huomiolle ovat jääneet lannoitteet. Ne ovat olleet Venäjän vipuvarsi saada kehitysmaita puolelleen.

Venäjällä on monia koukkuja pitää kehitysmaat suosiollisina.

Afrikkalaisten Venäjä-sympatioihin voi vaikuttaa se, että joissakin maissa on yksityisen venäläisen palkka-armeijan Wagnerin joukkoja.

– Joidenkin maiden hallitukset saattavat ajatella, että kun me olemme hyvissä väleissä Venäjän kanssa, jos tulee vallan­kaappaus­yritys, Wagnerin pojat tulevat pitämään huolen siitä, etteivät kaapparit onnistu.

Vladimir Putin ja intian pääministeeri Narendra Modi tapasivat Pietarissa 2017.

Yksi Venäjän vanha tukija on ollut Intia. Sille on tärkeää lannoitteiden tuonti Venäjältä. Lisäksi sillä on ollut Unkarin kansannoususta lähtien linjaus, ettei maa äänestä Venäjää vastaan.

– Intia äänestää yleensä tyhjää, jos Venäjä pitäisi tuomita. Oli sitten kyseessä Venäjän interventiot Afganistaniin tai Tshekko­slovakiaan, Teivainen sanoo.

YK:n äänestyksissä yksi Venäjälle kuuliaisimmista maista on ollut Nicaragua.

Teivainen muistelee, miten kymmenkunta vuotta sitten äänestettiin Etelä-Ossetian tunnustamisesta. Nicaragua tunnusti maan Venäjän mieliksi. Yleisesti puhuttiin, että Venäjä oli onnistunut liittämään tunnustamisen bussikauppoihin.

– Käydessäni Nicaraguassa paikalliset vitsailivat, että näin kivat kaupunkibussit saatiin. Ei tarvinnut muuta kuin tunnustaa Etelä-Ossetia, kyllä oli hyvää politiikkaa Daniel Ortegalta.

Venäjä osaa tehdä myös propagandaa.

Brasiliassa ja latinalaisessa Amerikassa luetaan venäläisiä Sputnikia ja RT-kanavaa vaihtoehtomediana.

– Brasilialaiset saattavat sanoa, että kyllähän länsimainenkin media valehtelee. Ajatellaan, että siellä ne Euroopassa tappelee keskenään, miksi meidän pitäisi sekaantua tällaisiin asioihin.

Putin vieraili Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa presidentti Daniel Ortegan luona vuonna 2014.

Brasilian presidentti Jair Bolsanaro Putinin kanssa BRICS-maiden kokouksessa vuonna 2019.

Presidentti Putin osaa macho-imagollaan ja puheillaan vedota joukkoihin.

Suomessa voidaan Putinista ajatella, että onpa verenhimoista tekstiä. Kehitysmaihin taas vetoaa, miten Putin viittaa moninapaisuuteen.

Teivainen muistuttaa, että Putinin puhe on suunnattu myös Venäjän omille kansalaisille.

Lännessä usein ajatellaan, että pakotteet ovat lisääntyneet, venäläiset joutuvat tästä syystä kärsimään eivätkä pääse matkustamaan.

Todellisuudessa on tullut uusia maita, jonne venäläiset pääsevät ilman viisumia. Putinin hallinto on tehnyt hartiavoimin töitä, jotta Venäjä saa viisumivapaus­sopimuksia eri puolille maailmaa.

– Putin voi osoittaa numeroita ja sanoa kansalaisille, että muutama hassu Yhdysvaltojen tukija yrittää räpeltää boikottia, mutta katsokaa, miten melkein kaikki maailman kansat ovat Venäjän puolella ja venäläiset pääsevät matkustamaan passeillaan vapaasti ulkomaihin.