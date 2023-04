Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Niinistö paljastaa IS:lle: Tämä on nyt hänen hartain toiveensa

Etelä-Afrikassa valtiovierailulla oleva presidentti Sauli Niinistö kertoi IS:lle toivovansa loppukaudeltaan oikeudenmukaista rauhaa ukrainalaisille.

– Kovasti minä toivoisin, että tämä kehityssuunta, jota nyt nähdään globaalitasolla kääntyisi. Tietysti kaikkein konkreettisin toive liittyy siihen, että Ukraina saisi rauhantilan. Oikeudenmukaisen rauhan ukrainalaisille, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi, että maailma on nyt ongelmallisempi, kuin silloin, kun hän aloitti presidenttinä vuonna 2012.

– Kyllä me olemme havahtuneet tähän kansakuntien sieluista taisteluun ihan viime aikoina. Tässä mittakaavassa, Niinistö sanoi.

Niinistö katsoo, että Ukrainan sota, joka on jo itsessään ”karmea”, on toiminut lähtöalustana ”paljon laajemmalle asialle”.

Niinistön mukaan sekä suoraan että välillisesti meihin vaikuttavaa valtataistelua käydään parhaillaan kaikilla mantereilla ja Etelä-Afrikan rooli tässä kamppailussa on varsin merkittävä.

Venäjä otti Putinin määräyksellä Uniperin ja Fortumin omaisuudet haltuunsa

Venäjän valtio on presidentti Vladimir Putinin määräyksellä ottanut haltuunsa väliaikaisesti Fortumin ja Uniperin omaisuudet Venäjällä, uutistoimisto Reuters kertoo nojaten venäläisen Tass-uutistoimiston tietoihin.

Määräyksestä käy selkeästi ilmi, että Venäjä voi tehdä vastaavia toimia myös tulevaisuudessa muiden yhtiöiden omaisuuden kohdalla. Putinin määräys on vastine määrittelemättömiin toimiin, joita Yhdysvallat ja muut valtio ovat tehneet. Nämä ovat Kremlin mukaan ”epäystävällisiä ja kansainvälisen oikeuden vastaisia”.

Uniperin ja Fortumin Venäjällä olevat omaisuudet on jo otettu haltuun ja niiden väliaikainen hallinta on Venäjän viranomaisilla. Kyseinen viranomainen, Rosimushtshestvo, korosti tiedotteessaan, että haltuunotto ei koske omistajuussuhteita ja kyseessä on väliaikainen toimi.

Tietovuoto Kremlistä: Putinin suunnitelmat Baltian maiden suhteen paljastuivat

Kansainvälinen toimittajaverkosto on julkaissut tietoa asiakirjoista, jotka koskevat Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä Baltian maissa.

Vuodetut asiakirjat on laadittu Venäjän presidentinhallinnossa kesällä ja syksyllä 2021.

Asiakirjat sisältävät erilliset suunnitelmat Latvian, Liettuan ja Viron osalta. Pääpiirteissään niiden tavoitteet ovat samankaltaisia.

Yleisenä tavoitteena on vähentää Naton läsnäoloa ja vaikutusvaltaa sekä vahvistaa Venäjän vaikutusvaltaa ja venäläistä kulttuuria.

Tietoja ovat julkaisseet muun muassa ruotsalainen Expressen ja virolainen Eesti Päevaleht.

Korona­tartuntojen määrä lähtenyt kasvuun

Koronatartuntojen määrä on lähtenyt kasvuun viime viikkojen aikana.

Suomen teho-osastoilla oli maanantaina 24 potilasta, joista suuri osa on osastolla todennäköisesti koronan takia, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel.

– Kokonaispotilasmäärä ei edelleenkään ole kauhean iso, ja tämän kanssa pärjää vielä hyvin. Toivotaan vaan, ettei se lisäänny, Bendel sanoo.

Suomessa on yhteensä noin 270 tehohoitopaikkaa.

Tartuntojen määrät ovat lisääntyneet teho-osastojen ulkopuolellakin. Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että koronapotilaiden määrä on kasvanut viime viikolla selvästi perusterveydenhuollossa. Määrä on yli kaksinkertainen maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Bendel ei pidä nykyistä tilannetta huolestuttavana, mutta sanoo, että tilannetta täytyy seurata. Myös Husin Järvinen sanoo, että tartuntojen määrän kasvua on mahdotonta ennustaa.