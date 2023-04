Pyörällä kulkenut poninhäntäinen mies kyseli asukkailta asioita englanniksi murtoalueilla.

Poliisi pyytää Hämeenlinnassa alkuviikosta tapahtuneesta asuntomurtojen sarjasta.

Murrot ovat tapahtuneet keskellä päivää maanantain ja tiistain välisenä aikana, jolloin Hämeenlinnan Sairion ja Hätilän alueella murtauduttiin yhteensä viiteen asuntoon.

Poliisi pyytää nyt havaintoja murtoalueella maastopyörällä liikkuneesta miehestä. Mies on kulkenut talojen pihoilla ja kysellyt asioita englannin kielellä.

Poliisin mukaan etsitty mies on normaalivartaloinen, jolla tummat tai harmaat poninhännällä olevat hiukset. Päällään miehellä on ollut tummansininen takki, jossa on Helly Hansenin suuri logo etupuolella. Lisäksi hän on pukeutunut sinisiin farkkuihin, tummiin lenkkikenkiin, joissa on vaalea alaosa sekä kantanut selässään tummaa reppua.

Havainnot miehestä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi.