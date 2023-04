Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Orpo tapaa keskustan, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset

Hallitustunnustelija Petteri Orpo jatkaa tänään tiistaina hallitustunnusteluja.

Hän tapaa ensimmäisenä kello 8 keskustan eduskuntaryhmän. Keskusteluille on varattu aikaa tunti. Kello 9 Orpo tapaa kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ja kello 10.15 perussuomalaisten eduskuntaryhmän.

Keskustelujen jälkeen Orpon odotetaan kertovan medialle keskustelujen kulusta.

Orpo tapasi eilen maanantaina Liike Nytin, Rkp:n, vihreiden ja Sdp:n eduskuntaryhmän kansanedustajat. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Orpo tapasi jo viime perjantaina.

Orpo on sanonut, että pyrkimyksenä on ilmoittaa ennen vappua, minkä puolueiden kanssa kokoomus lähtee neuvottelemaan hallitusohjelmasta. Hän toivoo, että kesäkuussa on kasassa toimintakykyinen enemmistöhallitus.

CNN: Hiljaisuus Zaporizzjan ympärillä voi enteillä Ukrainan vastahyökkäystä

Ukrainalaisten hiljaisuus Zaporizzjan alueella voi CNN:n mukaan enteillä Kiovan vastahyökkäystä.

Ukrainalaisten yhtenä tavoitteena voi todennäköisesti olla maayhteyden katkaiseminen miehitetyn Krimin ja muiden miehitettyjen alueiden välillä. Tämä katkaisu voisi CNN:n mukaan heikentää venäläisjoukkojen asemaa niemimaalla.

Venäläiset ovat puolestaan pommittaneet alueita ja kohteita, joissa se uskoo ukrainalaisten keräävän voimiaan vastahyökkäystä varten. Esimerkiksi Vuhledarin ympäristöön on CNN:n mukaan tehty lukuisia ilmaiskuja viimeisten kahden vuorokauden aikana.

Ukrainan vastahyökkäyksen tukena ovat CNN:n mukaan muun muassa liittolaismailta saadut kehittyneet aseet ja ukrainalaisjoukkojen saamat koulutukset. Venäjä on puolestaan keskittänyt joukkojaan Bahmutin kaupungin taisteluihin, mikä voi auttaa ukrainalaisten etenemistä muilla rintamilla.

Politico: Valkoinen talo on huolissaan Ukrainan vastahyökkäyksen epäonnistumisen vaikutuksista

Valkoinen talo on huolissaan tilanteesta, jossa Ukrainan odotettu vastahyökkäys ei onnistu. Asiasta kertoo Politico lähteisiinsä nojaten.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on Politicon mukaan valmistautumassa arvostelijoiden esiinmarssiin. Arvostelijoita on sekä niin sanottujen kyyhkysten että haukkojen joukoissa, eli heissä jotka käyttävät epäonnistunutta hyökkäystä osoituksena Ukrainan kykenemättömyydestä vallata alueitaan takaisin sekä heissä, joiden mukaan Kiova olisi onnistunut operaatioissaan, jos se olisi saanut lisätukea.

Yhdysvaltain hallinnon sisäpiiristä korostetaan kuitenkin, että Washington tekee kaikkensa vastahyökkäyksen onnistumiseksi. Usko strategiaan on kuitenkin eri asia kuin usko taktiikkaan, ja luottamus Kiovan tavoitteiden saavuttamiseen on ailahtelevaa.

Lauri Markkanen valittiin NBA:n vuoden kehittyneimmäksi pelaajaksi

Utah Jazzin koripalloilija Lauri Markkanen on valittu koripallosarja NBA:n vuoden kehittyneimmäksi pelaajaksi. Valinta julkistettiin varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa.

Markkanen paransi tällä kaudella pelikohtaista pistekeskiarvoaan lähes 11 pisteellä. 25-vuotias suomalainen siirtyi Utah Jazziin viime kesänä Cleveland Cavaliersista.

Markkanen lensi heti NBA:n runkosarjan päättymisen jälkeen Suomeen ja aloitti Helsingin Santahaminassa varusmiespalveluksen viime viikolla.

Jasper Pääkkösen riitaa kalsari­firman kanssa puidaan käräjillä

Näyttelijä Jasper Pääkkösen ja alusvaateyhtiön välisen riita-asian käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa tiistaiaamuna. Ilta-Sanomat seuraa käsittelyä paikan päällä. Pääkköstä on tarkoitus kuulla oikeudessa tiistaina.

Riita sai alkunsa siitä, kun Pääkkönen järkyttyi pahanpäiväisesti katsottuaan televisiota elokuussa 2021. Hän näki itsensä yllättäen alusvaateyhtiön tv-mainoksessa kalsarit jalassa.

Pääkkösen mukaan firma käytti luvatta hänen nimeään, ääntään ja kuvaansa televisio- ja radiomainonnassa sekä internetissä julkaistuissa mainoskampanjoissa noin parin viikon ajan. Nyt hän penää yhtiöltä käräjäoikeudessa 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta.

The other danish guy -alusasuista tunnettu Lähde & Co -niminen yritys kiistää vaatimuksen. Pääkkönen on omistanut yrityksestä pienen siivun. Yrityksen mukaan Pääkköselle ei ole aiheutunut mitään menetystä, josta voisi vaatia korvausta.