Uutisvuoksi: Kiusatun tytön äiti teki rikosilmoituksen koko luokasta Imatralla

Alakouluikäisen tytön kiusaamisen kerrotaan kestäneen vuosia. Eikä hän ole ainoa uhri.

Koulukiusatun kuudesluokkalaisen äiti on tehnyt rikosilmoituksen koko tyttärensä luokasta, kertoo sanomalehti Uutisvuoksi. Nainen kertoo kiusaamisen jatkuneen vuosia, eikä koulun henkilökunta ole saanut kierrettä katkaistua yrityksistä huolimatta. Kiusaamisen kohteina on ollut myös luokan muita oppilaita.

Rikosilmoitusta kuvaillaan eräänlaiseksi viimeiseksi hätähuudoksi ja siinä rikoksen tekoajaksi on määritelty elokuu 2020–huhtikuu 2023. Sanomalehti Etelä-Saimaa on nähnyt kopion poliisille tehdystä tutkintapyynnöstä sekä kodin ja koulun välisiä Wilma-viestejä, joissa on selvitelty useampaa kiusaamistilannetta.

Rikosilmoituksessa äiti kuvailee luokan toimintaa seuraavasti:

– Väkivaltaa, herjausta, huorittelua, valeprofiilien tekoa someen, omaisuuden rikkomista, tavaroilla heittelyä, nimittelyä, alaikäisten päihteiden käyttöä. Koko luokan käytös täyttää rikoksen tunnusmerkit, rikosilmoituksessa väitetään.

Imatran opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio ei ota Uutisvuoksessa kantaa yksittäistapaukseen, sillä hänen mukaansa se on koulun ja asianosaisten tehtävä. Yleisellä tasolla Rovio kertoo, että jos kiusaaminen toistuu usein ja jatkuu pitkään, käyttöön otetaan lainvastaista tekoa koskevat toimintaohjeet. Käytännössä tällä tarkoitetaan rikosilmoituksen tekemistä.