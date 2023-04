Ihmiset soittelevat hädissään Helsingin rannalle nousseista hylkeistä

Pötköttely aurinkoisella rantakivellä kuuluu harmaahylkeen normaaliin elämään.

Korkeasaari on vastaanottanut lukuisia kansalaisten ihmetteleviä, huolestuneita ja hätääntyneitä puheluita Vanhankaupunginkoskeen tulleista harmaahylkeen poikasista eli kuuteista.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Korkeasaaren villieläinsairaalan kuraattori Ville Vepsäläinen rauhoittelee huolestuneita kansalaisia: kuuteilla ei ole mitään hätää.

– Kuvien perusteella kuutit vaikuttavat oikein hyväkuntoisilta. Ne osaavat hankkia itse ravintonsa ja näyttävät voivan hyvin, Vepsäläinen sanoi Ilta-Sanomille.

Vepsäläinen korostaa, että rannalle nousu ei viesti siitä, että eläimellä olisi jokin hätä. Pötköttely aurinkoisella rantakivellä kuuluu harmaahylkeen normaaliin elämään, eikä siinä ole mitään epätavallista.

Suositulla ulkoilureitillä on ollut viime päivinä vielä tavanomaistakin enemmän porukkaa, kun ihmiset ovat tulleet uteliaina katselemaan hylkeitä. Vepsäläinen ymmärtää, että Vanhankaupunginkoskeen tulleet harmaahylkeen poikaset kiinnostavat, vaikka laji ei mitenkään harvinainen olekaan. Itämeressä harmaahylkeitä on suhteellisen runsaasti.

Kuvissa on näkynyt ainakin kaksi poikasta. Kuuttien tarkasta määrästä ei ole tietoa.

Vepsäläisellä on kuitenkin yksi vankka toive kansalaisille: hylkeiden pitäisi saada elää luonnonvaraisen villieläimen elämää rauhassa ja häiritsemättä.

– Hylkeet eivät ole tottuneet ihmisiin. On vaikea sanoa, paljonko ne stressaantuvat ihmisen läsnäolosta. Varmasti jonkin verran kuitenkin, Vepsäläinen pohtii.

Vepsäläinen ohjeistaa, että hylkeitä voi katsella ja kuvata etäisyyden päästä, mutta lähelle eläimiä ei pidä mennä.

– Ei mitään selfieitä, ja on ihan turha yrittää ängetä samalle rantakivelle. Ja hylkeitä ei tietenkään pidä mennä koskettelemaan! Hylkeen purema on sellainen, että siinä on äkkiä sairaalakeikka edessä.

Vanhankaupunginkosken rannat ovat keränneet kymmenittäin uteliaita seuraamaan kuuttien touhuja.

– Toivon, että ihmiset katselevat eläimiä etäältä. Myös kaikki elämöinti ja metelöinti hylkeiden lähellä on ihan turhaa, Vepsäläinen sanoo.

Hylje-emot synnyttävät kuutit jäälle helmi-maaliskuun vaihteessa. Kuukauden ikäisenä poikanen selviää jo omillaan, niin nämäkin Vanhankaupunginkoskeen tulleet yksilöt.

Vepsäläinen ei osaa arvioida, kuinka kauan kuutit viihtyvät Vanhankaupunginkosken liepeillä.

– Siellä varmaankin kalaa riittää, eli ravintoa on. Kyllä ne aikanaan lähtevät. Varsinkin urokset saattavat vaeltaa pitkiäkin matkoja naaraita etsiessään, Vepsäläinen sanoo.