Suomalaiselle Tero Mustoselle merkittävä Goldman-palkinto

Palkintosumma on noin 185 000 euroa.

Ammattikalastaja, dosentti Tero Mustonen on saanut yhdysvaltalaisen Goldman-palkinnon, jota on kutsuttu myös vihreäksi Nobeliksi ja maailman merkittävimmäksi ympäristöpalkinnoksi. Palkinnon takana on Mustosen yhdessä vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa perustaman Lumimuutos-osuuskunnan työ ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi.

Mustonen luotsaa Lumimuutoksen Elpyvä maisema -ennallistamisohjelmaa. Pääosin säätiörahoitteisen ohjelman piirissä on yli 50 000 hehtaaria soita, vesistöjä, metsiä ja kosteikkoja.

Palkintosumman, noin 185 000 euroa, säätiö luovuttaa Lumimuutokselle.