Epäillyn kanssa samassa talossa asuva naapuri kuvailee Lassilassa sijaitsevaa kerrostaloaluetta rauhalliseksi.

IS vieraili maanantai-iltapäivällä Pikku Huopalahden tapon yrityksestä epäillyn miehen asuinalueella.

Pikku Huopalahdesta vakavasti loukkaantuneena löytyneen naisen tapon yrityksestä epäillyn miehen asuinalue on aurinkoisena maanantai-iltapäivänä kuin rauhan tyyssija.

Lassilan kaupunginosassa sijaitsevalla, kerrostalojen ympäröimällä sisäpihalla ainoat äänet lähtevät pikkulapsista, joita oli kerääntynyt pieneen leikkipuistoon leikkimään. Muutama heistä ajelee polkupyörällä edestakaisin kadulla toisilleen huudellen.

Sisäpihan halki kohti tapon yrityksestä epäillyn miehen kotitaloa kävelevä alueen asukas kertoo vähän aikaa sitten itsekin lukeneensa uutisista Pikku Huopalahden tapauksesta.

Naapuri kertoo asuvansa samassa talossa kuin vakavasta rikoksesta epäilty 49-vuotias mies, mutta ei tunne epäiltyä tai tiedä hänestä sen tarkemmin mitään.

Lassilalainen kerrostaloalue on naapurin käsityksen mukaan yleisesti ottaen varsin rauhallinen asuinpaikka. Hän itse on asunut talossa jo parin vuoden ajan.

– Ei minkäänlaista hämminkiä, naapuri tiivistää ajatuksensa talon elämänmenosta IS:lle.

– Ei ole kuulunut meteliä tai mitään muitakaan ääniä.

Poliisit kävivät epäillyn asuintalolla Lassilassa naapurin havaintojen mukaan kahdesti viime viikolla.

Viime viikolla kerrostaloalueen rauhaa kuitenkin rikkoi viranomaisten läsnäolo. Naapuri kertoo havainneensa poliisit alueella peräti kahteen otteeseen eri päivinä.

– Ensimmäisen kerran poliisit olivat täällä minun muistaakseni torstaina ilta-aikaan, hän kertoo.

Naapurin käsityksen mukaan ensimmäisen poliisien vierailun aikana, torstaina 20. huhtikuuta, talosta olisi otettu kiinni mieshenkilö.

Toinen viranomaisten vierailu oli naapurin mukaan sunnuntaina 23. huhtikuuta aamupäivällä. Hän ei osaa tarkemmin arvioida, mitä virkavalta tuolloin paikalla teki.

Autosta vakavasti loukkaantuneena löytyneen naisen tapon yrityksestä epäilty mies vangittiin maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisi tiedotti maanantaina, että 37-vuotias nainen löydettiin viime viikon torstaina Helsingin Pikku Huopalahdessa pysäköidystä autosta vakavasti loukkaantuneena.

Poliisi epäilee, että väkivallanteko tapahtui jo edeltävänä päivänä eli keskiviikkona 19. huhtikuuta. Uhrin löysivät poliisin mukaan tämän omaiset.

49-vuotias mies vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltynä. Uhria ei poliisin mukaan ole toistaiseksi päästy kuulemaan.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm ei toistaiseksi ole ottanut kantaa siihen, miten epäilty ja uhri tunsivat toisensa. Uhri ei kuitenkaan ole miehen vaimo.

Tapon yrityksestä epäillyn miehen kuusikerroksisen kotitalon rappukäytävän nimitauluun hänen sukunimeään ei ole syystä tai toisesta vaihdettu. Sama tilanne odottaa ylemmässä kerroksessa varsinaisella kotiovella.

IS:n haastatteleman naapurin mukaan talon asukkaat ovat kuitenkin vaihtuneet melko tiuhaan tahtiin. Hän arvelee, että kyseessä voisi olla mahdollisesti melko uusi asukas.

Tapon yrityksestä epäillyn miehen kotitalon ympäristö oli maanantai-iltapäivällä rauhallinen.

Mies on IS:n selvityksen mukaan määrätty vuonna 2021 lähestymiskieltoon suunnilleen samanikäistä vaimoaan kohtaan. Hänellä on myös parhaillaan käräjäoikeudessa vireillä pahoinpitelyä koskeva asia, jossa asianomistajana on hänen vaimonsa.

Pariskunta asuu eri osoitteissa, mutta virallisesti he ovat yhä naimisissa. Vaimo on hakenut avioeroa kolmesti vuosina 2020–2022, mutta perunut hakemuksen joka kerralla.