Mies on aiemmin määrätty lähestymiskieltoon vaimoaan kohtaan. Vaimo ei kuitenkaan ole tuoreimman väkivallanteon uhri.

Naisen tapon yrityksestä epäiltyä 49-vuotiasta miestä on aiemminkin epäilty naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Poliisi tiedotti maanantaina, että läheiset löysivät 37-vuotiaan naisen vakavasti loukkaantuneena autosta viime viikon torstaina Helsingin Pikku Huopalahdessa. Poliisi epäilee, että väkivallanteko oli tapahtunut jo edellisenä päivänä.

49-vuotias mies vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Poliisin mukaan uhria ei ole päästy kuulustelemaan.

Mies on vuonna 2021 määrätty lähestymiskieltoon suunnilleen samanikäistä vaimoaan kohtaan. Vaimon kertoman mukaan mies oli alkanut käyttäytyä väkivaltaisesti sen jälkeen, kun oli alkanut seurustella uuden naisystävän kanssa.

Vaimon mukaan mies oli huhtikuussa 2020 omalla työpaikallaan raapinut hänen kasvojaan ja tukistanut siten, että muutkin ihmiset ovat sen nähneet. Myös poliisi on tullut paikalle. Nainen kertoi, että oli tuolloin hakemassa toistamiseen avioeroa miehestä.

Mies oli kertonut puukottavansa naista 40 kertaa, jos tämä eroaisi hänestä. Mies oli naisen mukaan tuolloin myös kertonut, ettei vain istuisi ja katsoisi kun nainen avioituisi toisen miehen kanssa.

Toukokuussa 2020 mies oli naisen kertoman mukaan lyönyt häntä kotona rintaan siten, että rintaan oli tullut mustelma.

Saman vuoden marraskuussa mies oli kertonut vaimolleen haluavansa lopettaa suhteen uuden naisystävän kanssa ja pyytänyt vaimoa perumaan tuolloin vireillä olleen avioerohakemuksensa. Vaimo oli kertomansa mukaan moittinut miestä väkivaltaisuudesta, jolloin mies oli alkanut lyömään vaimoaan nyrkeillä kasvoihin ja kaulaan.

Pari viikkoa ennen lähestymiskieltoasian pääkäsittelyä syksyllä 2021 mies oli jälleen käynyt vaimonsa kimppuun, mutta tuolloin toinen perheenjäsen oli tullut tilanteeseen väliin. Tuolloin myös poliisi oli tullut paikalle, ja asiasta oli kirjattu pahoinpitelyilmoitus.

Tämän tapauksen jälkeen käräjäoikeus määräsi miehen vuodeksi lähestymiskieltoon vaimoaan kohtaan.

Viime vuoden alkupuolella vaimo kuitenkin haki lähestymiskiellon kumoamista. Hän perusteli asiaa sillä, ettei mies enää käyttäytynyt häntä kohtaan väkivaltaisesti.

Miehellä on käräjäoikeudessa vireillä pahoinpitelyä koskeva asia, jossa asianomistajana on hänen vaimonsa. Pari asuu nykyisin eri osoitteissa, mutta virallisesti he ovat edelleen naimisissa. Vaimo on hakenut avioeroa yhteensä kolme kertaa vuosina 2020–2022, mutta perunut hakemuksen joka kerralla.

Pikku Huopalahdessa tapahtuneen tapon yrityksen uhri ei kuitenkaan ole miehen vaimo. Poliisi ei ole kertonut, mikä on epäillyn suhde tapon yrityksen uhriin.