Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Henriksson: Rkp on valmis hallitusneuvotteluihin, jos kutsu tulee

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo puolueensa olevan valmis hallitusneuvotteluihin. Hän kuitenkin sanoo Rkp:n tietävän, ettei tule olemaan helppoa, jos kutsu tulee.

Henrikssonin mukaan Rkp:llä ja kokoomuksella vaikuttaa olevan hyvin samanlainen näkemys muun muassa ilmastokysymyksistä, EU:sta ja siitä, miten tärkeää on pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista ja ihmisoikeuksista.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) keskustelee maanantaina kahdenvälisesti Liike Nytin, Rkp:n, vihreiden ja Sdp:n eduskuntaryhmien kanssa.

Haavisto: Sudanista on saatu evakuoitua 10 suomalaista

Sudanista on saatu maan rajojen ulkopuolelle 10 suomalaista eli enemmistö suomalaisista, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantaina.

Evakuoimatta on yhä viisi tai alle viisi suomalaista.

Haavisto kertoi jo sunnuntai-iltana, että ensimmäiset evakuoidut suomalaiset ovat päässeet turvaan Sudanin rajojen ulkopuolelle.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi aiemmin STT:lle, että evakuointeja Sudanista päästiin jatkamaan yöllä.

Tannerin mukaan suurin haaste oli siirtyminen kokoontumispaikkaan pääkaupungin Khartumin sisällä. Hän alleviivasi tilanteen olevan hyvin erilainen eri osissa kaupunkia. Myös suomalaisten tilanne on erilainen sen mukaan, missä osassa kaupunkia he ovat olleet suojassa.

Terveysalan työntekijät tyrmäävät sote-uudistuksen Taloussanomien kyselyssä

Taloussanomien kyselyn perusteella monella sosiaali- ja terveysalan työpaikalla vallitsee sekasorto hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa vuodenvaihteen jälkeen.

Kyselyyn vastasi liki 1 130 lukijaa. Heitä pyydettiin antamaan arvosana sosiaali- ja terveysalan uudistuksen alkutaipaleelle asteikolla yhdestä viiteen. Huonoimman eli ykkösen antoi noin 740 vastaajaa. Kakkosen antoi 310 ja kolmosen 49 vastaajaa. Parhaita arvosanoja antoi ani harva.

Vastauksia tuli ympäri Suomea. Asuinpaikasta riippumatta työntekijät kertovat keskeneräisyydestä, huonosta suunnittelusta ja organisoinnista.

Moni kirjoittaa, että alueille on luotu byrokraattinen hallinto- ja johtajahimmeli. Päätöksenteko on vastaajien mielestä viety liian korkealle, johtoporras on etäistä, eivätkä lähemmät esihenkilöt tiedä, mitä pitäisi tehdä.

Vastausten perusteella tekniset ongelmat ovat arkea, eivätkä tietojärjestelmät toimi. Palkat eivät välttämättä tule ajallaan ja ainakin osassa alueita laskutus on pielessä. Turhautuminen ja kiukku paistavat vastauksista. Erittäin moni on huolissaan potilaista ja asiakkaista.

IS:n tiedot: Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus­tunnustelut etenevät

Keskustelut perussuomalaisten kanssa hallituksen muodostamisesta etenevät hyvin, kerrotaan kokoomuslähteistä IS:lle.

Perussuomalaista kerrotaan, että he ovat odottavalla kannalla.

Kokoomus on käynyt perussuomalaisten kanssa kahdenvälisiä neuvotteluja niistä politiikka-aiheista, joissa on eniten soviteltavaa. Tunnustelujen tarkoituksena on hahmottaa, löytyykö polkuja, joita pitkin puolueet voivat päästä kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin.

– Ei ole mitään merkkejä, että ajauduttaisiin umpikujaan, kokoomuksesta kerrotaan.

IS:lle luonnehditaan, että keskustelut kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä ovat olleet rakentavia myös kaikkein vaikeimmista aiheista eli työperäisestä maahanmuutosta, ilmastopolitiikasta sekä taloudesta ja työllisyydestä.

ISW: Bahmutin valtaus Venäjälle "ensisijaista" ennen Ukrainan vastahyökkäystä

Venäjän sotilasjohto vaikuttaisi yhä enemmän panostavan siihen, että Bahmutin kaupunki saataisiin kokonaan haltuun ennen Ukrainan vastahyökkäyksen alkamista, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa raportissaan. Kaupungin valtaus näyttäisi olevan Venäjälle yhä ensisijaisempi tavoite. Tämä voidaan ajatushautomon mukaan päätellä siitä, miten Venäjä on sitonut joukkoja Bahmutin hyökkäykseen.

ISW kertoo, että yksityisarmeija Wagner kärsii yhä vakavia tappioita hyökkäyksen edetessä, mutta se voi siitä huolimatta hyvinkin sinetöidä kaupungin valtauksen. Venäjän puolustusministeriö näyttää sitoneen maahanlaskujoukko tukemaan hyökkäystä kaupungin pohjois- ja lounaispuolella, jotta Wagnerin joukot ovat saaneet keskittyä ”erittäin kuluttaviin” kaupunkitaisteluihin.

ISW:n arvion mukaan maahanlaskujoukkojen tuella Wagner onnistuu saavuttamaan voittoja kaupunkialueella ja se saattaa pakottaa Ukrainan joukkoja vetäytymään.