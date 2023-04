Nato-joukoilla useita harjoituksia Suomessa – näin jäsenyys muuttaa yhteistyötä

Nato-jäsenyyden seurauksena Nato-maiden joukot tulevat näkymään aiempaa runsaslukuisempana Suomen maaperällä. Yhteisillä harjoituksilla pyritään osoittamaan yksi selkeä viesti ”mahdolliselle hyökkääjälle”.

4. huhtikuuta hieman ennen kello 16 tapahtui se hetki, kun Suomi liittyi virallisesti puolustusliitto Naton jäseneksi.

Uusi historiallinen ajanjakso ei välttämättä näy juuri lainkaan kansalaisten arjessa, mutta puolustusvoimien harjoituksissa Nato tulee näkymään monella tapaa.

Puolustusvoimien vuoden 2023 harjoitusohjelma on hyväksytty jo paljon ennen Nato-jäsenyyttä, loppusyksystä 2022.

Lue lisää: Suomi valmistautuu Nato-jäsenyyteen – näin Puolustus­voimat harjoittelee ensi vuonna

Ensimmäinen Suomen Nato-maana järjestämä laaja kansainvälinen harjoitus on toukokuun alussa tapahtuva kaksiviikkoinen Arrow 23 -sotaharjoitus.

Lue lisää: Tällainen on Arrow 23 -sota­harjoitus – Suomen teillä Yhdysvaltain raskasta kalustoa, samoja malleja kuin Ukrainassa

Amerikkalaissotilas Arrow 22 -sotaharjoituksessa Kankaanpään Niinisalossa toukokuussa 2022.

Panssariprikaatin Niinisalossa hallinnoimaan harjoitukseen saapuu panssarijoukkoja muun muassa Nato-suurmaihin kuuluvista Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Suomen maateillä on jo ehditty hämmästelemään muun muassa Arrowiin saapuneita amerikkalaisia Abrams-tankkeja.

Lue lisää: Joonas hämmästyi Abrams-panssari­vaunuja Vuosaaren satamassa – ”Ovatko huoltoon tulossa?”

Lue lisää: ”Voi perkele!” Yhdys­valtojen raskas kalusto loksautti Nikon leuan keskellä moottoritietä

Loppukevään ja alkukesän aikana Suomen maaperällä nähdään kaksi laajaa Nato-joukkojen värittämää puolustusharjoitusta. Suurimmat niistä ovat pohjoisessa Suomessa Maasotakoulun johtamat Lightning Strike 23 (15.–26.5.) ja sen jatkona oleva Northern Forest 23 (27.5.–2.6.).

Harjoitukset kokoavat yhteen enimmillään jopa 8 000 sotilasta, joista noin 1 100 on joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta.

Touko-kesäkuussa Nato-maiden sotilaita nähdään myös Etelä-Suomessa Utin jääkärirykmentin järjestämässä Southern Griffin 23. Maalla, merellä ja ilmassa näkyvään harjoitukseen saapuu joukkoja Yhdysvalloista ja Euroopasta.

Yhdysvalloista maavoimien sotilaita tulee myös Kaakkois-Suomessa Karjalan prikaatin johtamaan noin 7 000 hengen Karelian Lock 23 -harjoitukseen (26.5.–2.6.) sekä Kajaanin ja Vuosangan alueella pidettävään Northern Belt 23 -harjoitukseen (2.–19.6.).

Suomalainen Leopard-panssarivaunu nostattaa pölyä vuoden 2018 Arrow-harjoituksessa Niinisalossa.

Kaikkinensa kevään ja alkukesän harjoitukset tuovat Suomeen 2 500–3 000 ulkomaalaista sotilaista, joista suurin osa on Nato-maista.

Suomi on osallistunut tiiviisti harjoituksiin Nato-maiden kanssa jo lukuisten vuosien ajan ennen varsinaista jäsenyyttä, mikä on vahvistanut joukko-osastojen yhteensopivuutta puolustusliiton kanssa.

– Suomalaisten sotilaiden osaaminen on kestänyt kansainvälistä vertailua jo vuosien ajan, ja yritämme pitää siitä kiinni myös Natoon mennessä, Pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti Kari Pietiläinen toteaa.

Suomen etuna kansainvälisissä harjoituksissa on maan hyvä maine Nato-maiden keskuudessa.

– Meillä on vahva puolustus, korkea teknologia ja laaja reservi. Meillä on pitkä historia isojen joukkojen harjoittamisesta ja kyky toimeenpanna viranomaisyhteistyötä. Meillä on myös suuret harjoitusalueet, joita kohtaan Nato-mailla on suurta kiinnostusta. Kyselyitä tulee ja koordinoimme niitä myös jatkossa, Pietiläinen listaa.

Jäsenyyden jälkeen Naton sotilasjoukot tulevat näkymään entistä selkeämmin Suomen maaperällä.

Pietiläisen mukaan jatkossa Suomeen saapuvien kansainvälisten joukkojen kokoluokka kasvaa ja ne viipyvät pidemmän aikaa maassamme.

– Jos mukana on ollut komppaniatasoisia joukkoja, niin varmastikin se tulee kasvamaan pataljoonaan. Eli toisin sanoen, jos aiemmin on puhuttu muutamasta sadasta sotilaasta, nyt se tulee olemaan 700–1000, joissakin harjoituksissa jopa enemmänkin, Pietiläinen summaa.

Eversti Kari Pietiläisen mukaan puolustus­harjoituksiin osallistuvat suomalais­sotilaiden tieto­taito saa suurta huomiota maailmalla. Suomea pidetään myös korkeassa arvossa harjoitus­maana Nato-maiden keskuudessa.

Myös ennennäkemätöntä kalustoa rantautuu Suomeen.

– Esimerkiksi maavoimien osalta kaikkien aselajien kalusto tulee laajemmin tänne, mutta samoin myös helikopteri­toiminnan ja ilmavoimien kohdalla.

Varsinaisten kansainvälisten harjoitusten määrä ei merkittävästi kasva, mutta harjoitustoiminta kumppanimaiden kanssa arkipäiväistyy.

– Varusmiehet ja reserviläiset kohtaavat entistä useammin kansainvälisiä kumppaneitamme erityyppisissä harjoituksissa, Pietiläinen sanoo.

Naton myötä tulevina vuosina Suomen harjoituksissa nähdään myös sotajoukkoja täysin uusista osallistujamaista.

– Se voi tarkoittaa vain esikuntaupseereita joistain maista, mutta varmasti myös joukkojakin, Pietiläinen mainitsee.

Nato-aikaan siirtyminen tulee näkymään konkreettisesti myös muun muassa puolustusvoimien vuoden 2025 pääsotaharjoituksessa.

– Se tulee varmasti olemaan uudenlainen ja ennennäkemätön Naton jäsenenä. Laajempi kansainvälinen osallistujajoukko, uutta kalustoa. Yksityiskohtia ei ole vielä olemassa, sillä harjoituksen suunnittelu alkaa tänä kesänä, Pietiläinen kertoo.

Suomen puolustusvoimien komentokieli on muuttunut monin osin jo englanniksi. Nato-jäsenyyden jälkeen englannin kielen vaikutus tulee kasvamaan myös maavoimissa.

Varsinaisia uusia sotaharjoituksia ei Suomeen ole juurikaan luvassa Naton seurauksena, mutta harjoitusten sisältö muuttuu.

Asiaan vaikuttaa myös Venäjän aloittama laaja hyökkäyssota Ukrainassa.

– Elämme mukana turvallisuusympäristön jatkuvassa muutoksessa. Kansallisen ja kollektiivisen puolustuksen skenaarioita ja reaalimaailman tilanteita käytetään jatkossa harjoituksissa yhä enemmän, Pietikäinen kuvaa.

Pietiläisen mukaan yhteisten Nato-harjoitusten tärkeimpiä tarkoituksena on soittaa ulospäin Suomen ja muiden Nato-maiden kyky ja tahto puolustaa Eurooppaa.

– Keskeinen tarkoitus tällä toiminnalla on ennaltaehkäistä konfliktit ja sodat ja saada mahdollinen hyökkääjä uskomaan, ettei sen ole etujen mukaista käyttää sotilaallista voimaa liittoumaa vastaan. Liittolaisten kanssa tämä viesti on selkeästi vahvempi kuin yksin.

Lähivuosina Suomi tiivistää puolustuskykyään tuttujen kumppanimaiden, eli Ruotsin, Norjan, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Nato-maana harjoittelu tulee painottumaan tilanteisiin, joissa Suomi ja liittolaiset puolustautuvat yhdessä mahdollisen hyökkääjän aloitettua hyökkäyksen, Pietiläinen toteaa.

Tasavallan presidentti sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, tuttavallisemmin tp-utva, linjaa vuosittain Suomen kansainvälisen sotilasharjoitusten painopisteet ja niihin osallistumisen. Vuoden 2024 harjoitusohjelma etenee hyväksyttäväksi tämän vuoden syksyllä.

Vaikka Suomen maanpuolustuksen iskukyky on maailman mittapuullakin huippuluokkaa, Pietiläisen mukaan monissa ”yksityiskohdissa” on vielä paljon hiottavaa.

Tämä liittyy Pietiläisen mukaan siihen, että vasta Nato-maana Suomi pääsee mukaan useampiin sotilasliiton harjoituskokonaisuuksiin.

–Tulemme omaksumaan Naton vahvistamia käytäntöjä ja käsitteitä entistä syvemmin muun muassa operaatioista, johtamisesta ja johtamisen käsitteistöistä.

– Natolla on toimintaa, joka on operaatioturvallisuuden kannalta niin kriittistä, ettei sitä avata kuin liittolaisille. Tämän kaltaiseen toimintaan olemme nyt päässeet ottamaan ensi askeleita. Käytännössä nämä ovat Nato-joukkojen valmiutta testaavat harjoitukset, joihin osallistuu vain Naton eri joukkorakenteita.

Oikaisu 25.4. kello 22.00: Korjattu virheellinen päivämäärä. Suomi liittyi Natoon 4. huhtikuuta.