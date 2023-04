17 vuotta siihen meni – tässä paikassa syntyy Olkiluoto 3:n sähkö

IS vieraili säännöllisen sähköntuotannon aloittaneessa ydinvoimalassa.

Eurajoki

Miellyttävän kuuma ilma iskee vasten kasvoja. Tunne on samanlainen kuin se, joka tulee astuessa lennolta ulos palmupuiden ja uima-altaiden täyttämään lomakohteeseen.

Tällä kertaa ilmassa on vieno metallin haju ja kaikkialla raikaa korvia huumaava, mekaaninen jyske. Nyt ei olla Kanarialla, vaan Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksessa.

Olkiluoto 3 on epäilemättä Suomen kuuluisin teollisuuslaitos. Sen valmistumista on odotettu jo melkein kaksi vuosikymmentä.

Laitoksen rakentaminen alkoi kesäkuussa 2005, ja valmista piti tulla jo neljän vuoden kuluttua. Kesäkuussa 2010 kävi ilmi, että säännöllistä sähköntuotantoa saadaan odotella vuoteen 2013 asti.

Helmikuussa 2013 Teollisuuden Voima taas ilmoitti olevan mahdollista, ettei OL3 aloita kaupallista tuotantoa ennen vuotta 2016.

Kolmen vuoden kuluttua, helmikuussa 2016, laitoksen valmistumisarvioksi kerrottiin vuosi 2018. Heinäkuussa 2019 TVO ilmoitti hankkeen viivästyvän heinäkuuhun 2020.

Reaktori käynnistettiin viimein 21. joulukuuta 2021. Seuraavana vuonna laitoksen koekäyttöä seurattiin intensiivisesti, sillä sen säännöllisestä sähköntuotannosta toivottiin kipeästi apua talven energiakriisiin.

Nyt Olkiluoto 3 on valmis, 17 vuotta rakentamisen aloittamisen jälkeen. Tällä Selkämerelle kurottavalla saarella seisovat kolme ydinvoimalayksikköä tuottavat parhaimmillaan noin 30 prosenttia kaikesta Suomen sähköstä. Numero 3 on nimellisteholtaan 1 600 megawattia, numerot 1 ja 2 kumpikin 800 megawattia.

Kupolilla varustettuun reaktorirakennukseen verrattuna sen vieressä oleva turbiinilaitos on melko koruton.

Reaktorirakennus ja turbiinilaitos ovat kaksi erillistä rakennusta. Niiden välissä kulkee kotelo, jonka sisällä on höyryputkia.

Kolmosen sähkö syntyy turbiinilaitoksessa. Massiivisella suojakupolilla varustettuun reaktorirakennukseen verrattuna se on ulkoa päin katsottuna hyvin koruton.

Sisään pääseminen on helppoa: ei tarvitse kuin pukea suojaliivit ja turvakengät, laittaa kypärä päähän ja kävellä turvatarkastuksen läpi. Turvatoimet voivat olla kevyehköjä, sillä kolmosen turbiinilaitoksessa ei ole ollenkaan säteilyä.

Laitoksen ylläpidosta vastaavat kunnossapitoinsinööri Juho Niemi ja koneasentaja Mika Reunanen seisovat toimistorakennuksen edustalla, lähellä turbiinilaitoksen sisäänkäyntiä. Reunanen on työskennellyt Olkiluodossa 3,5 vuotta, Niemi jo vuodesta 2007.

Etualalla seisova Mika Reunanen on työskennellyt Teollisuuden Voiman laskuun 3,5 vuotta. Taka-alalla olevalla Juho Niemellä on takanaan jo 16 vuoden työura.

Miltä nyt tuntuu, kun laitos on viimein valmis?

– Ei voi olla kuin iloinen, kun projekti on viimein saatu päätökseen. Työt tosin jatkuvat niin kuin tähänkin asti, Niemi toteaa.

Niemi ja Reunanen kertovat, että talven ja kevään mittaan heidän ystävänsä ja tuttavansa olivat entistä kiinnostuneempia heidän työstään. Moni kyseli voimalaitoksen valmistumisesta. Vinoiluakin kuului.

– Vastasin, että kyllä se joskus valmistuu, Niemi sanoo.

Olkiluoto 3 Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ydinvoimalayksikkö. Suurempia ovat vain sen kaksi Kiinassa sijaitsevaa sisarlaitosta.

Yksi maailman kalleimmista rakennuksista. Hankkeen arvioidaan maksaneen kaikkiaan noin kymmenen miljardia euroa.

Laitoksen polttoaineena käytetään tableteiksi puristettua uraanioksidia, joka pakataan zirkoniummetallisiin, nipuiksi koottaviin polttoainesauvoihin.

Joka vuosi osa polttoainenipuista poistetaan reaktorista ja vaihdetaan uusiin.

Laitoksesta syntyvä ydinjäte varastoidaan ensin kymmeniksi vuosiksi voimalan alueelle ja sijoitetaan lopulta kuparikapseleissa kallioperään 400–450 metrin syvyyteen.

Nyt heillä on alkanut arki. Laitoksen neljän kuukauden mittaiseksi kaavailtu koekäyttövaihe venyi yli vuoden, mutta viimein sunnuntaina 16. huhtikuuta Kolmonen aloitti säännöllisen sähköntuotannon.

Suunnitelman mukaan edessä on 60 vuotta sähkön tuotantoa suomalaisille tasaisen tappavaan tahtiin, huoltoseisokit pois lukien.

Se on syy siihen, miksi IS vierailee voimalassa. Matkaoppaana toimii Teollisuuden Voiman yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola. Poikola ohjaa seurueen kohti turbiinilaitoksen yläkerroksia.

Hyöry kulkee valtavissa putkissa. Kuvassa IS:n toimittaja Miikka Hujanen.

Teräsovesta sisään, portaat ylös ja taas sisään ovesta. Sitten ollaankin kuumassa, metallintuoksuisessa turbiinihallissa.

Oikeastaan kaikki Olkiluoto 3:ssa on massiivista, valtavaa tai suurta. Laitoksen valmistumisen myötä Teollisuuden Voiman henkilöstön määrä tuplaantui viidestäsadasta tuhanteen työntekijään.

Siihen nähden tuntuu erikoiselta, ettei turbiinilaitoksen sisällä tule vastaan ristin sielua. Hallin perällä roikkuva seinäkello tosin kertoo siitä, että osa työntekijöistä saattaa olla lounaalla.

Turbiinilaitoksen kaikkein pyhin sijaitsee 16 metriä merenpinnan yläpuolella. Täällä valtavat putket kuljettavat höyryä, joka on tehty ydinreaktion kuumentaman veden avulla. Höyry kulkee ensin korkeapaineturbiinille, sitten välitulistimien kautta kolmelle matalapaineturbiinille.

– Nämä ovat maailman suurimmat matalapaineturbiinit, Juha Poikola esittelee.

Olkiluoto 3:n matalapaineturbiinit ovat maailman suurimmat. Ne on yhdistetty kuvan etualalla olevaan generaattoriin akselilla, joka pyörii 1500 kierrosta minuutissa.

Turbiinit ovat pienen rivikerrostalon kokoisten suojakuorien alla. Ne seisovat omalla, muusta laitoksesta erillisellä jousitetulla betonilaatalla.

Ratkaisu on tehty siksi, ettei turbiinien aiheuttama tärinä välity muualle rakennukseen. Kun laatalle astuu, tärinä tosiaan tuntuu polvissa asti.

Nämä turbiinit taas on kytketty akselin välityksellä generaattoriin, joka tuottaa sähköä. Sähkön syntyminen havainnollistuu parhaiten vilkaisemalla 1 500 kierrosta minuutissa pyörivää akselia. Se pyörii niin vinhaa vauhtia, että pyörimisen huomaa lähinnä jyskyttävästä äänestä.

Akselin pyöriminen on niin vinhaa, että pyörimisliikettä on vaikea havaita.

Generaattorin synnyttämä sähkö taas kulkee kytkinkentän kautta ulos voimalasta ja valtakunnan sähköverkkoon. Olkiluoto toimii suurimman osan ajasta täydellä teholla, jolloin tunnissa syntyy melkeinpä 1600 megawattituntia sähköä.

Se on paljon, mutta ei riitä, Juha Poikola sanoo. Olkiluoto kolmosen myötä noin 40 prosenttia Suomen sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, mutta tulevaisuudessa täällä tarvitaan yhä enemmän ja enemmän sähköä.

Yksi iso syy siihen on vihreä siirtymä ja vety. Sanna Marinin (sd) hallitus kertoi helmikuussa tavoitteesta nostaa Suomi Euroopan johtavaksi vetytalousmaaksi.

Esimerkiksi terästeollisuus pyrkii korvaamaan saastuttavan hiilen käytön teräksen valmistusprosessissa, ja tähän tarvitaan valtavat määrät vetyä. Vetyä taas tuotetaan elektrolyysillä, johon tarvitaan paljon sähköä.

Laitoksen turbiineja pyörittävä höyry jatkaa matkaansa lauhduttimiin, jossa se jäähdytetään kylmän meriveden avulla takaisin vedeksi.

Muutaman asteen lämmennyt vesi lasketaan laitoksesta kanavaan, josta se virtaa takaisin mereen. Nyt kanavassa uiskentelee kahdeksan lokkia.

Kun Ilta-Sanomat vieraili Olkiluodossa syksyllä 2022, alue oli vielä ydinvoimalatyömaa ja täynnä erilaisia rakentamiseen liittyviä urakoitsijoiden varastoja, toimistoja ja parakkeja. Nyt voimalalta alueen porteille johtavan tien reunoja täplittää useita tyhjiä kohtia, joista tarpeettomaksi jääneitä rakennuksia on purettu.

Matkan varrella on myös merkki erään aikakauden päättymisestä. Se on voimalaa rakentaneen ranskalaisen Arevan valotaulu, jolla on aikanaan kerrottu kuukauden aikana tehdyistä työtunneista ja siitä, montako päivää kului ilman työtapaturmia.

Nyt taulu seisoo paikoillaan ilman sähköä ja Arevan logokin on haalistunut lähes olemattomiin.

Ydinvoimalatyömaan tilanteesta kertova valotaulu on poistettu käytöstä ja Arevan logo haalistunut lähes olemattomiin.

Vielä syksyllä 2022 tällä paikalla voimalaitoksen vieressä seisoi pitkä rivi monikerroksisia, punaisia työmaaparakkeja.