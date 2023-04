Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

IS:n tiedot: Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus­tunnustelut etenevät

Keskustelut perussuomalaisten kanssa hallituksen muodostamisesta etenevät hyvin, kerrotaan kokoomuslähteistä IS:lle.

Perussuomalaista kerrotaan, että he ovat odottavalla kannalla.

Kokoomus on käynyt perussuomalaisten kanssa kahdenvälisiä neuvotteluja niistä politiikka-aiheista, joissa on eniten soviteltavaa. Tunnustelujen tarkoituksena on hahmottaa, löytyykö polkuja, joita pitkin puolueet voivat päästä kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin.

– Ei ole mitään merkkejä, että ajauduttaisiin umpikujaan, kokoomuksesta kerrotaan.

IS:lle luonnehditaan, että keskustelut kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä ovat olleet rakentavia myös kaikkein vaikeimmista aiheista eli työperäisestä maahanmuutosta, ilmastopolitiikasta sekä taloudesta ja työllisyydestä.

Orpo jatkaa tänään kahdenvälisiä tunnusteluja

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) jatkaa tänään kahdenvälisiä keskusteluja eduskuntaryhmien kanssa.

Tänään keskusteluvuorossa ovat Liike Nyt, ruotsalainen eduskuntaryhmä, vihreät ja Sdp.

Tarkoituksena on selvittää, minkä puolueiden kanssa kokoomus voi aloittaa neuvottelut varsinaisesta hallitusohjelmasta. Ensimmäisenä Orpon puheilla kävi viime perjantaina vasemmistoliitto.

Huomenna keskusteluvuorossa ovat keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset.

Orpo on sanonut, että pyrkimyksenä on ilmoittaa ennen vappua, minkä puolueiden kanssa kokoomus lähtee neuvottelemaan hallitusohjelmasta.

MT:n kysely: Haavisto selkeä ykkös­­suosikki presidentiksi

Pekka Haavisto (vihr) on suosituin vaihtoehto Suomen seuraavaksi presidentiksi, ilmenee sanomalehti Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Haavistoa kannatti presidentiksi 23 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten kannatusta oli Olli Rehnillä (kesk), 11 prosenttia, ja Mika Aaltolalla, 10 prosenttia.

Kyselyn mukaan Haavisto voittaisi presidentinvaalien toisella kierroksella Rehnin tai Aaltolan.

Kantar TNS Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 137 suomalaista huhtikuun puolivälissä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.

Sipri: Suomen sotilasmenot kasvoivat viime vuonna eniten 60 vuoteen

Maailman sotilasmenot kohosivat viime vuonna ennätystasolle 2 240 miljardiin dollariin eli runsaaseen 2 000 miljardiin euroon, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti (Sipri) raportissaan.

Maailman sotilasmenot kasvoivat kahdeksatta vuotta peräkkäin. Viime vuonna kasvua kertyi inflaatiokorjattuna 3,7 prosenttia.

Eniten rahaa sotilasmenoihin käyttivät Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia ja Saudi-Arabia.

Suomen sotilasmenot kasvoivat Siprin mukaan inflaatiokorjattuina 36 prosenttia ja kohosivat noin 4,4 miljardiin euroon. Tämä oli Siprin mukaan suurin vuosittainen kasvu Suomen sotilasmenoissa sitten vuoden 1962. Kasvu johtui pääosin asehankinnoista.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa varoitetaan tänään erittäin huonosta ajokelistä

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa varoitetaan tänään erittäin huonosta ajokelistä.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Tuukka Keräsen mukaan ajokeli voi olla aamulla erittäin huono sunnuntain ja maanantain välisen yön sakean lumisateen vuoksi.

Aamun aikana Etelä-Suomessa saadaan vähäisempiä vesisateita. Ne eivät kuitenkaan todennäköisesti ole niin runsaita, että ruohikkopalovaara poistuisi.

Jyväskylän ja Kuopion korkeuksilla voi Keräsen mukaan olla vähän runsaampaa vesisadetta.