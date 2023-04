Rasmus Takaluoma, 16, katosi marraskuussa jälkiä jättämättä – nyt yli 200 yritti pistää mysteerille pisteen

Marraskuussa jäljettömiin kadonnutta 16-vuotiasta Rasmus Takaluomaa etsittiin Lapualla yli 200 vapaaehtoisen voimin.

Lapua

Rasmus Takaluoman kohtalo on koskettanut laajasti Etelä-Pohjanmaalla, mistä kertoo se, että etsintöihin tuli väkeä myös naapurikunnista ja kauempaakin. Sunnuntain kolea sääkään ei auttajia säikäyttänyt.

Etsinnät järjestettiin Rasmuksen omaisten aloitteesta ja niitä johti lapualainen Marjo Nurmenniemi, jolla on 17 vuoden kokemus vapaaehtoisesta pelastuspalvelutyöstä.

– Olen täällä omaisten toiveesta ja pyynnöstä, en poliisin, joten Vapepan tunnukset eivät ole näkyvissä, hän täsmensi ennen kuin ryhtyi ohjeistamaan etsijöitä.

Nurmenniemi muistutti väkijoukkoa siitä, että nyt etsitään vainajaa, joka on ollut maastossa useita kuukausia.

Rasmuksen jäljille hajaannuttiin eri puolille keskustan aluetta, sen puistoihin ja pusikoihin, vuolaana virtaavan Lapuanjoen penkoille sekä noin kilometrin päässä sijaitsevalle Raviradan alueelle.

– Raviradalle siksi, että se on lähinnä oleva metsäalue, jonne on helppo harhautua rataa pitkin. Jonkin verran etsintä pohjautuu huhuihin, koska mitään muutakaan ei ole. Raviradalla on huhujen mukaan nähty jotakin ikävää, kertoivat Nurmenniemi sekä Riitta Kangasluoma, joka niin ikään organisoi etsintöjä.

Tapahtumaa organisoinut Riitta Kangasluoma opasti kauhajokelaisia Helena ja Markku Punkaria, jotka lähtivät etsimään merkkejä Rasmuksesta dronensa avulla.

Yli 200 vapaaehtoista etsi Rasmusta Lapualla. Etsintää johti Marjo Nurmenniemi, joka antoi neuvoja ja ohjeita vapaaehtoisille.

Väkeä riitti jonoksi asti. Jokaisen vapaaehtoisen nimi kirjattiin vihkoon.

Rasmuksen läheisiä osallistui etsintöihin muiden mukana. Äiti Marika Tuominiemi oli yksi heistä.

Hän kertoo tarkistaneensa kaikki mahdolliset katoamiseen liittyvät johtolangat sekä etsineensä poikaansa tämän katoamisen jälkeen kaikkialta.

– On silmäilty ja katseltu maastoa, mutta se on ollut haastavaa talvella. Muutamat kerrat on käyty Simpsiössäkin, jossa viimeksi oli lunta vielä polviin asti. Vasta viime viikolla lumi oli sulanut metsästä.

Rasmus katosi 11.–12.11. perjantain ja lauantain välisenä yönä, isänpäivän viikonloppuna jälkeäkään jättämättä ravintolaillan jälkeen. Sen jälkeen lumi ja jää ovat peittäneet maan.

Marika Tuominiemi osallistui poikansa etsintöihin Lapualla. Hän ei halunnut jäädä odottelemaan poliisin mahdollisia etsintöjä, vaan pyysi apua vapaaehtoisilta.

Katoamisen ja sunnuntaisen etsintäpäivän välissä on vietetty itsenäisyyspäivää, joulua, uuttavuotta sekä Rasmuksen 17-vuotissyntymäpäivää 5. tammikuuta, ilman Rasmusta.

– Ne kaikki ovat olleet raskaita päiviä ja juhlapyhiä.

– Nämä kuukaudet ovat kuluneet vaihtelevasti. Elämää on ollut pakko jatkaa, koska edelleenkään ei ole sitä toista vaihtoehtoa. Lapsille pitää olla äitinä ja elämän pitää jatkua, Tuominiemi kuvaili.

Hän ei ole pystynyt palaamaan vielä töihin, vaan on yrittänyt keskittyä perheen arjen pyörittämiseen.

– Välillä on parempia päiviä ja välillä erittäin huonoja. Tämän asian kanssa on vain ollut pakko oppia elämään. Saan onneksi nukutuksi aika normaalisti. Pahimpina hetkinä olen saanut vertaistukea ihmisiltä, jotka ovat käyneet läpi tämän saman. Myös heidän läheisensä on ollut tai on edelleen kadoksissa.

Tuominiemi liittyi porukkaan, joka etsi merkkejä Rasmuksesta keskustan alueelta. Pojan löytyminen on hänen hartain toiveensa.

– Kaikki pusikot pitää mennä peraten, jos löytyisi vaikka Rasmuksen puhelin tai pankkikortti. Myös yksi pelto Patruunan alueen takana käydään läpi. Väkeä on niin paljon, että varmaan sinnekin asti päästään.

Etsinnöissä mukana ollut Rasmuksen eno ei usko, että poika löytyisi Lapualta, enempää kyliltä kuin joestakaan.

– Olen edelleen sitä mieltä, että hän on lähtenyt jonkin auton kyytiin, eno sanoo.

Rasmuksen äiti taas toteaa kaiken olevan mahdollista, myös sen, että poika on joutunut jokeen.

– Vaikkei kameroihin ole jäänyt mitään merkkejä silloilla, jossa joki ylitetään, mutta joka tapauksessa sekin on tutkittava. Moni ei usko jokiteoriaan yhtään, mutta itse en oikein tiedä uskoisinko vai en. Viikko sitten vapaaehtoiset kävivät joella veneellä. Heillä oli hyvät kaikuluotaimet ja he menivät padolle asti.

Tuominiemi kertoo lukeneensa lehdestä, että myös poliisi suunnittelisi joen naaraamista. Hän ja muut Rasmuksen läheiset eivät kuitenkaan jaksaneet odottaa poliisin toimia.

– Meidän oli pakko tehdä jotakin itse. Me ei pystytä odottamaan niin kauaa, että poliisi lähtisi liikkeelle.

Annika Peurala ja Milla Jousmäki osallistuivat etsintöihin 6-vuotias bolognese Demiksen kanssa.

Lapualaiset ystävykset Milla Jousmäki ja Annika Peurala suuntaisivat Lapuahovin lähistöllä sijaitsevalle, hylätyltä näyttävälle piha-alueelle sekä pieneen puistikkoon tutkimaan pensaiden alustoja. Syksyn lehdet peittävät maan, ja lehtien alta ja lomasta paljastui valtava määrä roskaa.

Rasmuksen katoaminen on koskettanut Jousmäkeä ja Peuralaa kovasti.

– Rasmus on pari vuotta vanhempi kuin oma tyttäreni. He ovat liikkuneet samassa porukassa ja Rasmuksen pikkuveli on käynyt tyttäreni kanssa saman rippikoulun. Olen tavannutkin Rasmuksen muutaman kerran. Hän oli tosi iloinen ja sosiaalinen, oikein mukava poika. Kavereita hänellä oli tosi paljon, Jousmäki kertoo.

Peurala ja Jousmäki arvelevat Rasmuksen lähteneen Lapuahovista Seinäjoelle. Nuorilla on heidän mukaansa tapana lähteä naapurikaupunkiin, jos Lapualla ei tapahdu mitään. Lapualla ei heidän mukaansa ole myöskään kokoontumispaikkoja nuorille.

– Sitä mennään vaikka minkä auton kyytiin, kun halutaan Seinäjoelle. Kerrotaan, että Rasmus ja kolme miestä oli nähty autolla vanhan apteekin luona. Mutta kun siellä ei ollut valvontakameroita. Kun vihjeitä tuli Seinäjoelta Kasperin suunnalta, niitä ei käyty kunnolla katsomassa, he harmittelevat.

– Meillä on samanikäinen poika kotona, ja tämä katoaminen on koskettanut. Siksi me tultiin etsimään Rasmusta, kertoo Jarkko Kotala. Minna Korkiakoski on myös tuore vapepalainen, joten harjoitus ei ole pahitteeksi.

Ylihärmäläiset Katariina Rannanjärvi ja Mika Ketola halusivat mukaan etsintöhin myös siksi, että tahtovat olla läheisten tukena. – Mukava nähdä, että ihmisiä on täällä näin paljon, tuumasi Ketola. Katariina kertoo Rasmuksen katoamisen tuntuneen surulliselta siksikin, että oma poika kuului samaan kaveripiiriin.

Saila Kalliomäki halusi auttaa etsinnöissä, sillä haluaa tehdä edes jotakin poikansa menettäneen äidin hyväksi. Etsintöihin osallistui myös tytär Sara.

Kun kauhajokelainen Saila Kalliomäki kuuli Lapualla järjestettävästä etsinnästä, hän ei empinyt hetkeäkään, vaan päätti lähteä paikalle auttamaan. Mukaan tuli myös tytär Sara. Lapualaispojan katoaminen on askarruttanut heitä kumpaakin.

– Sanoin, että vaikka mitä muuta olisi, me mennään etsimään. En tiedä miksi, mutta kun Rasmuksen katoamisesta kerrottiin, ajattelin, että hänen on täytynyt joutua veden varaan tai jotakin muuta on tapahtunut. Oli sellainen olo heti, ettei poikaa löydetä hengissä, Kalliomäki kuvailee.

Vaikkei hän tunne Rasmusta tai tämän perhettä, hän on miettinyt paljon, miten pahalta oman lapsen katoaminen voikaan tuntua.

– Se epätietoisuus on varmasti kaikkein pahinta. Ja kun kerrotaan kaikenlaisia juttuja ja huhuja, jotka muuttuvat ja paisuvat matkan varrella, se on kauheaa.

– Nyt me etsitään tässä kylällä hetki ja mennään sen jälkeen katselemaan jokirantoja, Kalliomäki suunnitteli.

Voimia keskitettiin eniten raviradan ympäristöön, sillä huhujen mukaan siellä olisi nähty jotakin ikävää.

Etsinnät lopetettiin illansuussa tuloksettomina. Marika Tuominiemi kuvaili tunteitaan ristiriitaisiksi.

– Takana on viisi kuukautta tätä epätietoisuutta, joka jatkuu edelleen. Vaikka mitään ei löytynyt, silti saatiin suuri alue sulkea nyt pois.

Häntä liikutti vapaaehtoisilta saatu apu.

– Heidän suuri määrä kosketti. Oli tuttuja ja täysin tuntemattomia ihmisiä.

Etsintöjä jatketaan seuraavan kerran lauantaina 6. toukokuuta.