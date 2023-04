Jäätelönvalmistajien juhlatempaus ylitti odotukset ja aiheutti kilometrien jonon.

Helsingin Kivikossa valtava määrä autoja jonotti perjantaina jäätelöä. Jäätelövalmistaja 3 Kaveria myy jäätelöitä tehtaan myymälästään yhden päivän ajan, sillä yritys täyttää kymmenen vuotta.

Tapahtuma alkoi kello kahden aikaan perjantai-iltapäivänä. Brändijohtaja Anna Wikholmin mukaan ihmisiä oli odottamassa myynnin alkamista jo puoli kahdelta.

– Aikamoinen pöhinä on ollut. Pahimmillaan tässä on ollut sellainen 1,5 tunnin jono. Ei osattu odottaa, että näin suosittua on, Wikholm kertoo.

Wikholm ei osaa sanoa tarkkaa määrää, kuinka paljon asiakkaita on jo käynyt.

– Ehkä tuhansia, sanoisin, on saattanut sekin mennä jo rikki, tuhansia on varmasti käynyt, hän arvioi puoli kuuden aikaan.

Puoli kuuden aikaan tavaraa oli vielä hyvin jäljellä, mutta yksi maku oli päässyt loppumaan: vadelmavalkosuklaa purkissa.

Autot jonottavat Kivikonlaidantiellä. Jono on Wikholmin mukaan ulottunut läheiseltä Mc Donald’silta asti 3 Kaverin tehtaalle. Se on noin kaksi kilometriä.

– Tässä on pitkä monen kilometrin tie, tienlaidassa on voinut jonottaa, siitä on päässyt ihan hyvin kulkemaan, perustajajäsen Heikki Huotari kertoo.

Jonottajia perjantai-iltapäivänä.

Ostaminen sujui liukuhihnamaisesti.

Jäätelöä on päässyt ostamaan myös kävellen tai pyörällä, jolloin jonotusajat ovat olleet lyhyempiä.

Ostamisesta tehtiin liukuhihnatyyppistä: ensin otetaan tilauslomake, josta ruksitetaan, mitä ostetaan, toisella pisteellä tilauslappu annetaan rekisterinumeron tai tunnusmerkkien kanssa eteen päin. Työntekijät keräävät tilauksen varastosta.

Sitten ajetaan maksuluukulle maksamaan, jonka jälkeen voi siirtyä lastausluukulle.

Huotarin ja Wikholmin mukaan ostajat ovat olleet hyvällä mielellä jonottamassa. Heille on myös jaettu jäätelömaistiaisia.

Myynnissä oli makuja, jotka ovat poistumassa valikoimasta.