Ruohikkopalovaroitus on voimassa kahdeksassa maakunnassa. Pelkästään Helsingissä on ollut jo kymmenen maastopaloa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on nyt erittäin kuivaa. Pelkästään Helsingissä on tällä viikolla ollut jo 10 maastopaloa.

– Pitäkää viikonloppuna silmät auki sekä järki mukana, että pienestä ajattelemattomuudesta ei tule suurta vahinkoa, pelastuslaitos kirjoittaa Twitterissä.

Pelastuslaitoksen mukaan osassa tämän viikon tapauksista on selkeitä viitteitä siihen, että tuli on lähtenyt leviämään vahingossa tupakasta. Osassa palo on saanut alkunsa tulitikkuleikeistä tai muusta vastaavasta kokeilunhalusta.

Kaikkien palojen syttymissyy ei ole tiedossa.

Aurinkoinen, poutainen ja kuiva sää on jatkunut jo jonkin aikaa, minkä vuoksi ruohikko- ja maastopalot syttyvät nyt erityisen herkästi.

Ruohikkopalovaara on tällä hetkellä voimassa Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla. Lauantaina varoitus alkaa myös Etelä-Karjalassa.

Pieniä ja vähän suurempia maastopaloja on ollut tänään eri puolilla eteläistä Suomea.

Esimerkiksi Keski-Uudellamaalla Mäntsälässä Hyökännummen koululla paloi ruohikkoa noin kaksi hehtaaria.

Porissa puolestaan pieni maastopalo levisi nuotiosta. Samoin Satakunnassa Eurajoella joku kulotti maata hallitusti, vaikka avotulen teko on alueella kielletty. Pelastuslaitos keskeytti kulotuksen.

Porvoossa savustuspöntöstä lensi kipinä joka sytytti 300 neliötä maastoa palamaan.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoi Ilta-Sanomille aiemmin huhtikuun olleen tähän asti todella kuiva.

– Haluaisin korostaa ennen kaikkea maaperän kuivuutta. Nyt syttyy maastopaloja hyvin herkästi, hän sanoi.

