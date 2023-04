Kadonnutta Rasmus Takaluomaa etsitään sunnuntaina Lapualla.

Lapualta kadonneen 16-vuotiaan Rasmus Takaluoman vapaaehtoisvoimin toteutettavat maastoetsinnät alkavat sunnuntaina.

Asiasta uutisoi ensin Yle.

Etsinnöistä kerrotaan myös Facebookissa.

Ilmoituksessa vapaaehtoisten toivotaan kokoontuvan kello 12 Lapuanhovin vieressä olevan vanhan K-kaupan parkkipaikalla. Ilmoituksen mukaan etsintöihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Sunnuntain maastoetsintöjä ovat järjestämässä Rasmus Takaluoman äiti Marika Tuominiemi ja tämän ystävä Riitta Kangasluoma.

Kangasluoma kertoo Ilta-Sanomille, että vapaaehtoisetsinnät järjestetään nyt ensimmäistä kertaa näin laajasti organisoituna. Aiemmin Rasmusta on etsitty ympäri Etelä-Pohjanmaata pienemmällä porukalla, Kangasluoma kertoo.

– Poliisi on luvannut, että maastoetsinnät aloitetaan ja jokea naarataan, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut. Toki lumien sulamisesta ei pitkä aika ole, mutta kaikilla on tunne, että pakko on tehdä jotakin, Kangasluoma sanoo.

Sunnuntaina Rasmus Takaluomaa etsitään myös veneillä Lapuanjokea pitkin. Kangasluoma kertoo, että muutama ilmoittautunut on jo luvannut ottaa veneen mukaan.

Hän toivoo, että paikalle tulijat pukeutuisivat huomioliiveihin ja ottaisivat mahdollisuuksien mukaan myös koiria.

Ilmoituksessa myös toivotaan, että kaikki, jotka omistavat droneja, ottaisivat nekin mukaan.

– Se on toiveena, jotta saataisiin mahdollisimman hyvin mentyä ne kaikki alueet läpi.

Kangasluoma kertoo, että lähipiiri on tarkistanut kaikki saamansa vinkit Rasmus Takaluomasta, mutta mikään ei ole johtanut pidemmälle. Kaikki saadut vinkit on myös jaettu poliisille.

Viime aikoina vinkkien tulo on vähentynyt.

– Maastosta lähdetään poissulkemaan sitä vaihtoehtoa hän siellä olisi. Edelleen toiveena on, että hän löytyisi jostain kunnossa.

Rasmus Takaluoma katosi viime vuoden marraskuussa ravintolaillan jälkeen.

IS uutisoi aiemmin, kuinka Takaluoma oli ollut tuolloin viettämässä iltaa ravintola Lapuanhovissa, josta hänet poistettiin 11. ja 12. marraskuun välisenä yönä.

Takaluoma oli poistettu ravintolasta tämän lyötyä vapaalla ollutta poliisia. Lähdettyään ravintolasta hän oli ehtinyt tallentua valvontakameraan. Tämän jälkeen häntä ei ole nähty.

Poliisi kommentoi tuolloin IS:lle, että poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta, mutta mitään vaihtoehtoa ei ollut siinä vaiheessa suljettu pois.

Poliisi etsi tuolloin Takaluomaa maastosta katoamispaikan ja kotinsa lähettyviltä sekä Lapuanjoesta.

Myöhemmin ravintola Lapuanhovissa tapahtuneesta käsirysystä aloitettiin esitutkinta. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Jonna Ryynänen kertoi IS:lle, että rikosnimikkeenä on pahoinpitely ja epäiltyjä on kaksi.

Tammikuussa poliisi oli saanut Takaluomasta noin 450 vihjettä, joista yksikään ei kuitenkaan johtanut pidemmälle.