Poliisin mukaan ilmoitus henkirikoksesta tuli surma-asunnosta.

Poliisi uskoo, että Lehtisaaren henkirikoksen uhri oli surma-asunnossa useita päiviä ennen kuin poliisi sai asiasta ilmoituksen.

Tutkinnanjohtajaa sijaistava rikoskomisario Jukka Larkio kertoo, että poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan henkirikos on tapahtunut viime viikon torstaina.

Poliisi sai ilmoituksen henkirikoksesta viime viikon sunnuntaina. Larkion mukaan ilmoitus tuli surma-asunnosta, mutta sen tarkemmin hän ei kommentoi sitä, kuka ilmoituksen teki. Poliisilla oli kuitenkin paikalle mennessä tieto siitä, että asunnossa on tapahtunut henkirikos.

Larkio kumoaa sitkeän huhun, jonka mukaan paikalle olisi menty ulkoa löytyneiden ruumiinosien takia.

– Tämä on pelkkää huhupuhetta, hän sanoo.

Larkio ei ota kantaa siihen, mistä ruumis tarkalleen ottaen löytyi.

IS:n tietojen mukaan asunnossa on ammuttu. Voitko vahvistaa tämän?

– Siitä voi tietenkin vetää johtopäätöksiä, että miestä epäillään sekä taposta että ampuma-aserikoksesta, hän muotoilee.

Rikosta tutkitaan tällä hetkellä tappona, mutta Larkio ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että tutkintanimike voisi vielä muuttua tutkinnan edetessä.

Lue lisää: Varakkaan yrittäjä­perheen tytär solmi pikaisen avio­liiton väki­valtaisen velan­perijän kanssa – sitten Lehti­saaren arvo­talossa alkoi tapahtua

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen hulppeassa rivitaloasunnossa Helsingin Lehtisaaressa.

Taposta epäillään surma-asunnossa asunutta avioparia: 32-vuotiasta miestä ja 34-vuotiasta naista.

Mies vangittiin torstaina teosta epäiltynä todennäköisin syin, kun taas nainen vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisin on viikon kuluessa löydettävä lisänäyttöä naisen syyllisyydestä, tai muussa tapauksessa nainen on vapautettava.

Naisella ei ole merkittävää aiempaa rikostaustaa.

Hän on vauraasta yrittäjäperheestä, ja hänellä on aiemmin ollut merkittävä rooli perheyrityksessä sekä hallituksessa että osaomistajana. Nainen on valmistunut maisteriksi alle tavoiteajan ja työskennellyt kaupallisella alalla.

Lue lisää: Lehtisaaren avio­pari oikeudessa – molemmat vangittiin epäiltynä taposta

Viime vuosina naisella on kuitenkin ollut haasteita elämänhallinnassaan. Hänet on pari vuotta sitten tuomittu kerran sakkoihin rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Viime syksynä hän luopui vastuistaan perheyrityksessä. Noihin aikoihin hän myös osti Lehtisaaressa sijaitsevan asunnon.

Kuluvan vuoden alussa nainen avioitui nykyisen miehensä kanssa verrattain lyhyen tuntemisen jälkeen. IS:n tietojen mukaan mies ei ole naisen tavoin varakkaasta perheestä, ja miehellä on ollut omassa elämässään vaikeuksia jo pidempään.

Mies on takavuosina tuomittu velanperintään liittyneestä törkeän ryöstön yrityksestä.

Henkirikoksen uhrilla, 27-vuotiaalla miehellä, on taustallaan huumausainerikoksia.