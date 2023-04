Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Tampereen sarjakaunistujalle lisää syytteitä: petollisella toiminnalla jopa 90 uhria

Tampereen ”sarjakaunistujalle” on luettu käräjillä valtava määrä syytteitä. Laajimmassa haastehakemuksessa on 89 kohtaa ja asianomistajia eli petetyksi tulleita on yli 90.

