Tiet ovat nyt surkeassa kunnossa, eikä sille voida mitään – ”Tieverkko rapautuu kovaa vauhtia”

Väyläviraston mukaan tällä hetkellä pystytään juuri ja juuri pitämään kunnossa Suomen päätieverkkoa.

Sulaneen lumen alta teillä paljastuu nyt paljon erilaisia reikiä ja muita vaaranpaikkoja. Reiät tiessä voivat aiheuttaa esimerkiksi rengasvaurioita ajoneuvoille.

Ongelma on koko Suomen laajuinen, ja tiet ovat nyt huonossa kunnossa ympäri Suomen, kertoo Väyläviraston teiden kunnossapidon osastonjohtaja Lars Westermark.

Suomessa maanteiden kunnossapidosta vastaa Väylävirasto yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

– Tällä hetkellä pystytään pitämään juuri ja juuri kunnossa päätieverkkoa. Alempi tieverkko valitettavasti rapautuu kovaa vauhtia. Joka puolella on korjattavaa, Westermark sanoo.

Väyläviraston sivuilla kerrotaan, että teiden päällysteet reikiintyvät jäätymisen, veden sulamisen ja liikenteen kuormituksesta. Kun reikiintyminen pääsee alkuun, voi vaurioitunut kohta kasvaa nopeastikin. Pahin tilanne on erityisesti talvina, jolloin lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin.

Westermark kertoo, että reiästä sisään päässyt vesi syövyttää tietä, jolloin sen rikkoo tietä ja kantavuus huononee.

– Jos talon katto vuotaa, niin jossain vaiheessa talon rakenteet alkavat olemaan huonossa kunnossa. Päällysteet ovat hyvin pitkälti sama kuin talojen katot. Jos katto vuotaa, yleensä ollaan hyvin huolissaan ja korjataan se, ettei omaisuus mene käyttökelvottomaksi, Westermark havainnollistaa.

Westermarkin mukaan käytännössä nykyinen tilanne tarkoittaa, että vilkasliikenteisten teiden korjausta priorisoidaan. Pienempiä huonokuntoisia teitä ei välttämättä edes pystytä korjaamaan.

Päällystevaurioita Lohjalla viime keväänä.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että maanteiden uudelleenpäällystystöitä tehdään tänä vuonna poikkeuksellisen vähän.

Väyläviraston arvioinnin mukaan uutta päällystettä tulee tänä vuonna vain noin 1 500 kilometrin matkalle.

Taustalla vaikuttavat ainakin edellisvuosia pienempi rahoitus ja kustannusten nousu.

Westermark kertoo, että Väylävirasto tekee kaikkensa teiden korjaamiseksi eduskunnasta saamallaan rahoituksella.

– 2000-luvun alusta asti on kerrytetty niin sanottua korjausvelkaa. Teiden rahoitus on ollut alle sen, että niitä oltaisi voitu pitää ennallaan. Se rupeaa näkymään tuolla tieverkolla ja siinä mielessä kuntokäyrä on mennyt alaspäin.

Tilanne on haastava erityisesti elinkeinoelämälle.

– Siellä on raskaita kuljetuksia. He ovat tässä ne isoimmat kärsijät.

Westermark arvioi, että tulevaisuudessa teiden korjaus kallistuu entisestään, sillä silloin koko teiden rakennetta voidaan joutua uusimaan.

– Ei riitä, että laitetaan vain päällystettä päälle. Ne pitää rakenteellisesti korjata.

Westermark kehottaakin autoilijoita nyt tarkkaavaisuuteen liikenteessä. Tärkeää on muistaa noudattaa ajonopeuksia ja pitää tarvittavat turvavälit.

– Reiät voivat tulla eteen aika nopeastikin ja olla jyrkkiä.

Väylävirasto myös asentaa teille opasteita ja varoitusmerkkejä. Tarvittaessa tie voidaan hätäpaikata, mutta Westermarkin mukaan tämä ei poista itse ongelmaa.

– Hätäpaikkaus ei kestä kauaa, ne ovat vain laastareita päälle.