Aikooko Venäjä purkaa historiallisen sopimuksen Suomen kanssa? Näin ministeriö vastaa lausuntoihin

Ukrainan sota pysäytti kaiken liikenteen historiallisella Saimaan kanavalla. Nyt Suomi maksaa vuodessa yli miljoonan kauppareitistä, jolla ei kulje laivan laivaa.

Totaalinen romahdus. Niin voisi kuvata Saimaan kanavan liikennemääriä ennen ja jälkeen Ukrainan sotaa.

Vielä ennen viime kevättä kanavan läpi kulki vuosittain noin tuhat rahtialusta vuodessa ja satoja vapaa-ajan aluksia siihen päälle.

Rahtimäärät taas ovat pyörineet vuositasolla 1,5 miljoonan tonnin molemmin puolin.

Mutta nyt historiallinen kanava on hiljentynyt täysin.

– Teoriassa kanava on auki, mutta käytännössä sitä ei haluta käyttää, liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Sabina Lindström kuvailee tilannetta.

Sodan leimahtamisen jälkeen kanavan läpi on seilannut ainoastaan kaksi rahtilaivaa ja muutama huvialus.

– Yksi rahtialuksista oli Suomesta, toinen ulkomailta. Toinen laivoista oli muistaakseni sellulastissa, Saimaan kanavan liikennöinnistä vastaavan Väyläviraston yksikönpäällikkö Tero Sikiö avaa.

Tulevan liikennöintikauden alusmääriä on Sikiön mukaan vielä vaikea arvioida.

Selvää kuitenkin on, ettei paluuta aiempaan ole tänäkään vuonna luvassa.

Se tunnustetaan ministeriössäkin.

– Ulkopoliittinen tilanne ei ole helpottunut. Tuskin on ihan näköpiirissä, että se siitä mihinkään nopeasti muuttuisi, Lindström vastaa.

Mälkiä on yksi Saimaan kanavan kolmesta sulusta Suomen puolella.

Sen verran tulevaa on jo ennakoitu, ettei kanavaa ole vielä avattu, vaikka se olisikin sääolojen puolesta ollut jo mahdollista.

– Päätöstä avaamisen ajankohdasta ei ole vielä tehty, Sikiö sanoo.

Tyypillisesti Saimaan kanava pysyy Sikiön mukaan auki liikenteelle huhtikuusta tammikuulle.

Sitä, milloin kanava avautuu, Sikiö ei lähde arvioimaan.

– Tiedotamme siitä sitten.

Saimaan kanava on yli 40 kilometrin mittainen vesiväylä, joka kulkee itärajan yli Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen.

Nykymuodossaan vuonna 1968 avattu kanava on ollut Suomen tärkeimpiä vesikuljetusväyliä.

Vaikka valtakunnallisesti sen osuus ulkomaankaupassa on ollut pieni, etenkin itäsuomalaiselle teollisuudelle kanava on merkinnyt paljon.

Ennen kaikkea Saimaan kanavan merkitys Suomen ja Venäjän välillä on ollut aina poliittinen.

– Venäjä piti Saimaan kanavaa aikanaan poikkeuksellisen tärkeänä, sillä se oli ainoa sopimus, jolla se vuokrasi toiselle osapuolelle omaa valtionaluettaan. He pitivät kanavaa tärkeänä osoituksena Suomen ja Venäjän suhteiden luottamuksen tasosta, Saimaan kanavasta historiikin kirjoittanut historiantutkija Jyrki Paaskoski kertoo.

Ukrainan sodan ja Suomen Nato-jäsenyyden jälkeen myöskään Suomen ja Venäjän suhteet eivät ole olleet enää entisellään.

Itänaapurista on jo kuulunut puheita siitä, että Saimaan kanavan vuokrasopimuksesta tulisi luopua. Helsingin Sanomat uutisoi torstaina venäläisen kansanedustaja Leonid Kalashnikovin vaatineen irtisanoutumista sopimuksesta maan parlamentin eli duuman täysistunnossa aiemmin tällä viikolla.

Venäjältä kantautuvat lausunnot eivät ole hätkäyttäneet ministeriötä.

– Tämän tyyppiset ulostulot eivät aiheuta meillä toimenpiteitä, eikä niitä ole tarve lähteä spekuloimaan, Sabina Lindström sanoo.

Mitään virallisia yhteydenottoja, että kanavan sopimusta haluttaisiin muuttaa tai purkaa, ei ole Venäjän suunnalta Suomelle tullut.

– Meidän näkökulmastamme jatketaan normaalisti. Eli sopimus on voimassa ja sen mukaan edetään, Lindström mainitsee.

Pohdintoja siitä, kannattaako Suomen pitäytyä kiinni tuottamattomassa kanavassa, ei ole Lindströmin mukaan ministeriössä käyty.

– Tässä jatkuu niin sanottu status quo -tilanne, emmekä ole nähneet tarpeelliseksi sen muuttamista. Seuraamme toistaiseksi tilanteen kehittymistä, Lindström perustelee.

Jos Saimaan kanavan sopimusta lähdettäisiin harkitsemaan uusiksi, ei se olisi yksin liikenne- ja viestintäministeriön asia.

– Kyseessä on valtioiden välinen sopimus, jota siirryttäisiin miettimään ihan eri pöytiin. Se olisi enemmänkin ulkoministeriön ja presidentin asia, ja eduskunnalla olisi myös sanansa sanottavana, Lindström kertoo.

Saimaan kanava on ollut myös suosittu matkailukohde. Turistilaiva satamassa Lappeenrannassa kesäkuussa 2022.

Kanavan nykyinen vuokrasopimus Suomen ja Venäjän välillä on voimassa vuoteen 2062 saakka.

Suomelle kanava maksaa tällä hetkellä 1,2 miljoonaa euroa, mikä on vuokrasopimuksen kiinteä perusosuus. Lisäksi sopimukseen kuuluu oma maksu, joka määräytyy liikennemäärän mukaisesti.

Molempien maiden olisi mahdollista irtaantua sopimuksesta diplomatian keinoin 12 kuukauden irtisanoutumisajalla.

Myös Paaskosken mielestä Suomen on silti fiksua jäädä seuraamaan, mihin tilanne Venäjän kanssa kehittyy.

– Nyt on viisasta suomalaisten odottaa. Jos Venäjä on aktiivinen ja kutsuu neuvotteluihin, niin sitten sinne mennään ja sen jälkeen tilanteen mukaan arvioidaan, mikä kanavan kohtalo on.

Paaskoski muistuttaa, ettei Saimaan kanavassa ole kyse vain pelkästä sopimuksesta. Jos Saimaan kanavasta sanouduttaisiin irti, jäisi käsiin usean kymmenen kilometrin mittainen käyttämätön kanava kaikkine rakenteineen.

– Mitä kanavan tekniikalle tehtäisiin ja kuinka kaikki jälkityöt toteutettaisiin? Kysymys on myös kanavan infrastruktuurista, siellä on myös miljoonia kiinni. Asia ei ole niin yksinkertainen.