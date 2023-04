Venäjän federaatio ei ole Euroopan unionin pakotteiden kohteena.

Venäjän ulkoministeriö on lähettänyt Suomen ulkoministeriölle nootin, sillä se haluaa selvityksen siitä, miten Ulosottolaitoksen toiminta korreloi kansainvälisen oikeuden kanssa valtion omaisuuden koskemattomuuteen liittyen.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen hallinnoimaan kiinteistöön kohdistettu väliaikaistoimi peruttiin omistusoikeutta koskevien selvitysten jälkeen, kertoo Ulosottolaitos. Selvitysten perusteella kiinteistön omistus ei kuulu pakotelistatulle Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukselle, vaan suoraan Venäjän federaatiolle, joka ei ole EU:n pakotteiden kohteena.

Ulosottolaitos kertoo, että väliaikaistoimen kohteena on tällä hetkellä muuta Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukselle kuuluvaksi oletettua omaisuutta. STT:n Ulosottolaitokselta saamien päätösasiakirjojen mukaan toimien kohteena on Helsingissä sijaitsevia asunto-osakkeita. Väliaikaistoimen aikana Ulosottolaitos selvittää tarvetta pysyvälle jäädyttämiselle ja omaisuuden takavarikoinnille.

– Kiinteistön osalta peruutustoimi perustuu omistusoikeutta koskevaan oikeudelliseen ratkaisuun, ei asianosaisen tiedusteluun tai tahdonilmaisuun. Muun omaisuuden osalta väliaikaistoimet ovat voimassa ja tutkinta jatkuu, Ulosottolaitos kertoo tiedotteessa.

Suomi on jäädyttänyt EU:n Venäjä-pakotelistalla olevien omaisuutta keväästä 2022. Aiemmin jäädytysten kohteena on ollut pääasiassa venäläisten oligarkkien omaisuus. Suomen valtion ulosotto on jäädyttänyt tämän kevään aikana myös Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen varoja.

Ulosottolaitos kertoo, että Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia pakotteiden kohteena on noin 1 710 vastaajaa ja omaisuutta on jäädytettynä noin 244 miljoonan euron edestä.

Ulosottolaitos vastaa pakotteiden täytäntöönpanosta. Toimenpiteistä voi valittaa yleisiin tuomioistuimiin. Tähän mennessä valituksia on tehty noin 30, Ulosottolaitos kertoo.