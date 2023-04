Lukeminen kannattaa aina, on toinen iso lukemiseen liittyvä väärinkäsitys, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kun Suomi pohdiskelee kilpaa keskenään, kenen kanssa Orpo ja mitä Purran mikroeleistä voi päätellä ja RKP ditt och datt, jotkut jättäytyvät ylimielisinä rahvaan hölinän ulkopuolelle.

Niille politiikka on moskaa heidän jaloissaan, koska niitä ei hyväksytty politiikan arkeen sellaisina mitä ne esittivät olevansa.

Nyt ne mököttävät kirjastoissaan ja viettävät Lukuviikkoa.

Itselleen arvonimen ”kirjahamsteri” antanut kokoomuslainen Kirsi Piha kysyy Twitterissä keskustan Anneli Saarikolta, että mitäs Anneli nyt lukee, koska se on Kirsistä kysymyksenä kiinnostavampi kuin hallitusohjelmakysymys, ja Anneli vastaa, että kiitos kuin kysyit, juuri lopetin Annie Ernaux’n, ja ”Joel Haahtela (suosikkini!)” odottaa yöpöydällä ja, EI OLE TOTTA, Haahtela on Kirsinkin suosikki ja Ernaux on Kirsistä ”aivan loistava” ja siksi Kirsi onkin ihan että Anneli hei, voisit muuten tykätä Ia Genbergin Yksityiskohdat-kirjasta, luoja varjelkoon meitä kirjaihmisiltä!

Parhaillaan vietettävän Lukuviikon kunniaksi on korjattava kaksi lukemiseen liittyvää väärinkäsitystä.

Lukeminen kannattaa aina. Pätee vain elektroniikan ja vaarallisten aineiden käyttöohjeisiin. Muuten ei aina kannata, ja jopa kirjaihmisiltä on hieman mielikuvituksetonta ylentää kirjakerhon vanhan mainossloganin avulla sitä, mitä ne iltaisin puuhaavat sängyissään.

” Lukeminen tekee meistä empaattisempia. Ei tee. Eläinten ja ihmisten katselu tekee meistä empaattisempia.

Lukeminen voi kannattaa myös kirjailijoita ja muita sanoihin juuttuneita. Muille se on vain yksi tapa kuluttaa aikaa, ja jos on valittavana nuoren miehen masturbaatiota käsittelevä autofiktio tai mikä muu vain, lukeminen ei aina kannata.

Taiteeseen kohdistuva kiinnostus saa alkunsa, kun on hetkeksi kyllästynyt maailmaan ja haluaa joko paeta tai vahvistaa tuota tunnetta. Se että kirjallisuudessa kuvataan kaikenlaisia maailmoja, ei tee lukijasta empaattista, vaan jonkun, joka keksi tunkea empatiansa korostamisen taidekokemukseenkin.

Lukemisesta on tullut laiskottelevan (mutta sisäisesti kovin rikkinäisen!) luokan uusi musta. Syntyhetki on paikannettavissa kahden ajankohdan väliin.

Pitkän tauon jälkeen sisustuslehdet hyväksyivät kirjahyllyt rikkomaan kotien mielisairaalavalkoista sisustusta. Kirsi Piha alkoi kirjoittaa hitaasti kehittyvän yläkoululaisen lailla kirjoista Anna-lehteen.

Näiden kahden surullisen tapahtuman seurauksena lukemisesta tuli hölisevän luokan tuorein itsekorostuksen väline sukeltamisen ja terapian jälkeen.

Lukutoukka ei enää ollut kirjaston nurkissa hiipivä hiiri, vaan ylimielinen leijona karjumassa Twitterissä ”Annie Errrrnaux!”.

Samalla tuli selväksi, ettei lukeminen kannata aina. Miksi kannattaisi, jos lukija löytää kirjoista joko ajatuksia, jotka sillä on; ajatuksia, joihin riittää kirjan sijasta Powerpoint-dia, tai sellaista oman haikeutensa kuvausta, että vielä hetki sitten se olisi ollut parodiaa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.