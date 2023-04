Poliisi tutkii törkeää pahoinpitelyä Kemissä.

Poliisi epäilee, että Kemin Kiveliönkadun ja Lumikontien risteyksessä tapahtui viime torstaina kello 16.15 aikaan törkeä pahoinpitely.

Poliisin mukaan risteyksessä on tuolloin liikkunut Volkswagen Golf -merkkinen henkilöauto Lumikontieltä Kiveliönkadulle ja kohti Pajusaarta.

– Henkilöauton kuljettajan puolen ikkunassa on roikkunut kemiläinen mies, ja hän on raahautunut auton mukana tietä pitkin. Sen jälkeen hän on jäänyt makaamaan keskelle tietä. Miehelle on tullut vakavia vammoja ja hänet on viety sairaalaan hoidettavaksi. Mies on päässyt sairaalasta pois, poliisi kertoo tiedotteessa.

Volkswagen Golf -henkilöautoa kuljettanut rovaniemeläinen mies on poliisin mukaan poistunut paikalta pysähtymättä. Poliisi otti miehen myöhemmin kiinni.

Poliisi pyytää tapauksesta silminnäkijähavaintoja sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 466 259.