Kyse on laittomasta markkinoinnista, koska Manner-Suomessa rahapelejä saa tarjota ja markkinoida ainoastaan valtion omistama Veikkaus.

Ulkomailta toimiva yhtiö on markkinoinut aggressiivisesti rahapelejä Suomessa, kertoo Poliisihallitus tiedotteessaan. Markkinointi on poliisin mukaan ollut laajamittaista, ja se on sisältänyt muun muassa suomenkielisten tekstiviestien lähettämistä Manner-Suomessa oleville kuluttajille. Poliisin mukaan tekstiviestejä on lähetetty myös alaikäisille.

– Tekstiviestit eivät Poliisihallituksen tietojen mukaan liity olemassa oleviin asiakassuhteisiin. Päinvastoin ne pyrkivät aggressiivisesti laajentamaan rahapelisivustojen asiakaskuntaa, ylitarkastaja Johanna Syväterä Poliisihallituksen arpajais­hallinnosta sanoo tiedotteessa.

– Rahapelien markkinoinnin kohdentamista tarkoituksella tai huolimattomuudesta alaikäisiin pidämme erityisen huolestuttavana.

Poliisi kertoo saaneensa vihiä yhtiön toiminnasta paitsi omien havaintojensa myös kansalaisilta tulleiden ilmoitusten avulla.

Poliisin mukaan tekstiviestien suomenkielisyys osoittaa, että markkinointi kohdistuu nimenomaan Manner-Suomen kuluttajiin. Lisäksi viestien suomenkielisyys lisää kielletyn markkinoinnin vaikuttavuutta Suomessa, poliisi arvioi.

Tekstiviestien ohella yhtiö on markkinoinut rahapelejään useilla Manner-Suomeen kohdistetuilla verkkosivuilla. Poliisin mukaan useiden sivustojen nimet viittaavat sellaisiin sosiaalisen median vaikuttajiin, joita ei juuri tunneta muualla kuin Suomessa.

Poliisin mukaan kyseisellä yhtiöllä on lisenssi rahapelien toimeenpanoon Maltalla. EU:n jäsenvaltiossa myönnetty rahapelilisenssi ei kuitenkaan automaattisesti oikeuta toimimaan muissa EU:n jäsenvaltioissa, Poliisihallitus toteaa.

Poliisihallitus on lähettänyt yhtiölle selvityspyynnön lainvastaiseksi arvioimastaan markkinoinnista. Yhtiön vastauksen kuultuaan Poliisihallitus voi kieltää siltä rahapelien lainvastaisen toimeenpanon ja markkinoinnin uhkasakon nojalla.