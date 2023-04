Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Naton pääsihteeri Stoltenberg vierailulla Ukrainassa

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vierailulla Ukrainassa, kertoo maan media, Vierailusta ei kerrottu ennalta, kuten ei yleensäkään merkittävien henkilöiden käynneistä maassa.

Ukrainan median julkaisemissa kuvissa Stoltenberg käy Kiovan keskustassa kaatuneiden sotilaiden muistomerkillä.

Vantaan selli­murhaajat tuomittiin elinkautiseen

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Vantaan vankilassa tapahtuneesta sellimurhasta.

Käräjäoikeus tuomitsi Perttu Oskari Pyynösen, 24, ja Muye Abshir Diinin, 20, elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta.

Mielentilatutkimuksen mukaan kumpikin oli tekojen aikaan syyntakeinen. Vaarallisuusarviossa heidät todettiin erittäin vaarallisiksi henkilöiksi.

Miehet riistivät seksuaalirikoksista tuomiota istuneen nuoren miehen hengen Vantaan vankilan matkaselliosastolla tammikuun 2022 lopulla. Uhria kidutettiin ja nöyryytettiin parin päivän ajan.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

ISW: Venäjän turvallisuuspalveluissa käynnissä sisäinen puhdistus

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB suorittaa laajaa sisäistä turvallisuuspalveluiden puhdistusta, kertoo yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo ISW.

Uutistoimisto TASS kertoi torstaina, että FSB ja sisäministeriön turvallisuuspalvelu MVD ovat tehneet laajoja tarkastusiskuja mm. Moskovan poliisia kohtaan viime viikkoina.

Tarkastusten syynä kerrotaan olevan Venäjän turvallisuuspalvelun tietovuodot ukrainalaisille.

Venläislähteen mukaan useita poliiseja olisi pidätetty tutkinnan vuoksi.

Myös Rosgvardian, eli Venäjän kansalliskaartin johdon merkittäviä jäseniä on väitetysti erotettu tai pidätetty.

Kremlin arvellaan tutkimuksilla ja pidätyksillä pyrkivän sisäisen turvakoneiston uudistukseen Putinin hallinnosta irtautuneiden virkamiesten syrjäyttämiseksi.

Etelä-Korea: Ukrainan aseapu riippuu Venäjästä

Etelä-Korean mukaan maan mahdollisesti Ukrainalle lähettämä sotilasapu riippuu Venäjän toimista, kertoi maan presidentinkanslia torstaina.

Etelä-Korea noudattaa käytäntöä, jonka mukaan se ei lähetä aseita maihin, joissa on käynnissä sota. Maa on tukenut Venäjän vastaisia pakotteita ja lähettänyt Ukrainalle humanitaarista apua, mutta ei aseita.

– Jos massiivisia siviileihin kohdistuvia iskuja ei tapahdu, pidämme kiinni nykyisestä kannastamme. Se mitä tapahtuu, riippuu siis Venäjästä, sanoi nimettömänä esiintynyt presidentinkanslian edustaja.

Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol sanoi jo aikaisemmin kuluvalla viikolla, että jos siviileihin kohdistuu laajamittaisia iskuja, Etelä-Korean voi olla vaikeaa pitää kiinni kannastaan olla lähettämättä aseita.

Etelä-Korea on muun muassa tärkeä tykistön ammusten tuottaja, ja niistä Ukrainalla olisi kova pula.

IS:n tiedot: Neuvottelut oikeisto­hallituksesta jo pitkällä

IS:n tietojen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset ovat selvästi pidemmällä hallitus­tunnusteluissa kuin kokoomus ja Sdp.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen puheenjohtaja, hallitus­tunnustelija Petteri Orpo pitävät tiiviisti yhteyttä. Puolueet käyvät kahdenvälisiä neuvotteluja niistä politiikka-aiheista, joista soviteltavaa löytyy eniten, kuten maahanmuutosta ja ilmastopolitiikasta. Osassa asiakysymyksistä ollaan jo pitkällä.

– Työperäinen maahanmuutto on kaikkein vaikein asia. Siitä väännetään, perus­suomalaisista kerrotaan IS:lle.

Kannabiksen laillistamista ajava kansalais­aloite keräsi vaaditut 50 000 kannatus­ilmoitusta

Kannabiksen laillistamista, sääntelyä ja verottamista ajava kansalaisaloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta.

Vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta keränneet kansalaisaloitteet etenevät eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen tekijät ehdottavat, että kannabiksen käyttö, hallussapito, omatarveviljely, valmistus ja myynti sallitaan ikärajoin. Kannabikselle halutaan asettaa vero, jolla korvataan yhteiskunnalle kannabiksesta aiheutuvat haitat.