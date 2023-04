Kulttuurikaappi-tapahtuman ohjelmistoon kuuluva Drag Kids -dokumenttielokuva aiheutti kohun. Kiivas keskustelu äityi uhkauksiin, minkä takia poliisi täytyi partioida lauantaina tapahtumapaikalla.

Kuluneena viikonloppuna Helsingissä Malmitalolla järjestettiin Kulttuurikaappi-festivaali, jonka tarkoitus oli tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen kulttuuria. Eräs tapahtuman ohjelmanumero kuitenkin poiki tapahtumalle ja sen järjestäjille useita uhkauksia.

Tapahtuma sai viime viikon loppupuolella paljon huomiota mediassa, kun järjestäjät päättivät perua Drag Kids -dokumenttielokuvan esityksen. Elokuva oli määrä nähdä lauantaina osana tapahtuman ohjelmistoa.

Tuoreeltaan perumisen syyksi kerrottiin se, että elokuvalle annettu K18-ikäraja antoi väärän käsityksen ohjelmanumeron sisällöstä ja kaupunki koki tehneensä virheen tapahtuman tiedotuksessa.

Sittemmin Helsingin kaupunki on kertonut, että perumisen taustalla oli myös ilmeinen turvallisuusuhka. Osa palautteesta sai järjestäjät huolestumaan niin Malmitalolla työskentelevän henkilöstön kuin tapahtuman kävijöiden puolesta.

Yle kertoi aiemmin, että uhkauksista on käynnissä poliisitutkinta.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan vs. toiminnanjohtaja Laura Aalto sekä Helsingin poliisin komisario Katja Nissinen vahvistavat IS:lle, että tapahtumaan kohdistui myös pommiuhkaus.

Sen takia lauantai-iltana poliisi oli valvomassa Malmitalon ulkopuolella varmuuden vuoksi tapahtuman kulkua ja järjestäjät hankkivat enemmän turvallisuudenvalvojia paikalle.

Nissisen mukaan poliisi oli paikalla yhden partion vahvuudella ja että uhka arvioitiin matalaksi. Osa tapahtumaan kohdistuneesta uhkailusta ja muusta epäasiallisesta palautteesta on yhä selvityksen alla.

– Poliisin tiedossa on, että sosiaalisessa mediassa on tullut (tapahtumaan liittyen) erittäin asiatonta käytöstä – jopa uhkailua. Tässä arvioidaan, täyttävätkö ne rikoksen tunnusmerkit, komisario Nissinen kertoo.

Aalto kertoo, että yksittäisiä uhkauksia vyöryi useita kanavia pitkin – esimerkiksi sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa ja myös tekstiviestein.

Helsingin poliisin mukaan osa ”palautteesta” sisältää kielenkäyttöä, joka mahdollisesti täyttää kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen tunnusmerkit. Virkavallan mukaan osa uhkauksista on yksilöitävissä järjestäjätahoihin.

On mahdollisen asianomaisen päätettävissä, tehdäänkö asiasta rikosilmoitus.

Järjestäjän ja poliisin mukaan tapahtuma sujui lopulta rauhallisesti. Aalto kertoo, että muut suunnitellut ohjelmanumerot toteutuivat ennalta kerrotun mukaisesti.

Malmitalon johtaja Antti Manninen kertoo, että kuohunta yksittäisen tapahtumanumeron ympärillä on ollut hänen urallaan ennenäkemätön. Perinteinen media Suomessa uutisoi aiheesta laajasti, myös Ilta-Sanomat.

– Tapahtuma sinänsä sujui vallan mainiosti, eikä tilanne vaikuttanut henkilökuntaan. Erilaisten uhkatilanteiden ei tietysti pitäisi kuulua tähän työhön, Manninen toteaa.

– Koko keskustelu karkasi käsistä. Aiemmin, kun kohuja on syntynyt, niin eivät ole aiheuttaneet samankaltaista mylläkkää. Tähän on osallistunut suuri joukko ihmisiä – ja mahdollisesti trollaamistakin on mukana.

Manninen ei kommentoi poliisin kanssa käytyä keskustelua. Hän kertoo, että asian selvitystyö on monin tavoin kesken ja hän näkee, että keskeneräisessä tilanteessa on parempi olla ”niukkasanainen”.

Drag Kids on Kanadan yleisradioyhtiön (CBC:n) tuottama elokuva, joka on ikärajattomasti jakelussa sen verkkopalvelussa. Suomessa elokuva oli merkitty K18-ikärajalla, koska Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ei ollut ehtinyt tehdä elokuvalle virallista ikärajatarkastusta.

Kohuttu Drag Kids -dokumentti on kuvaus neljästä lapsesta, joita yhdistää jaettu kiinnostus drag-taiteenlajia kohtaan. Elokuvassa ”Yhdysvaltojen Raamattuvyöhykkeellä” elävät lapset valmistautuvat jokainen osaltaan esiintymään maailmankuulun Montreal Pride Festivalin lavalla.

Järjestäjät ovat kertoneet, että syy elokuvan K18-ikärajalle oli se, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ei ollut ehtinyt tehdä elokuvalle virallista ikärajatarkastusta. Puuttuvan tarkastuksen vuoksi dokumentti olisi pitänyt lain mukaan kieltää alaikäiseltä yleisöltä.

Sosiaalisen median keskustelussa käytiin kiivasta keskustelua ja ikärajan tulkittiin tarkoittavan sitä, että elokuva sisältäisi alaikäisille sopimatonta materiaalia.

Helsingin kaupunki tiedotti keskiviikkona, että se aikoo vastaisuudessakin järjestää erilaisia esityksiä ja tapahtumia, jotka käsittelevät vähemmistöjä ja valtakulttuurin ulkopuolisia näkemyksiä.

Aallon mukaan tämä on myös kaupungin velvollisuus, koska kaupunkistrategiaan on kirjattu pyrkimys edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Kulttuurikaappi-tapahtuman tarkoituksena oli tehdä näkyväksi niin seksuaali- kuin sukupuoli­vähemmistöjen kulttuuria.

– Drag-kulttuurissa on kyse sukupuolien moninaisuuden tarkastelusta ja sukupuoli­rooleilla leikittelystä, eikä niinkään seksuaalisuudesta. Tästä jälkimmäisestä keskustelu kuitenkin leimahti, Aalto sanoo.

– Kyse on Ruotsissa kaikille ikäryhmille sallitusta elokuvasta ja se on Kanadan yleisradioyhtiön (CBC:n) tuottama elokuva, joka on ikärajattomasti jakelussa sen verkkopalvelussa.

Aalto sanoo, että kaupunki on joutunut palautteen takia tarkastelemaan omaa toimintaansa tapahtuman ja ohjelmanumeron tiedotuksessa. Hänen mukaansa drag-kulttuuria olisi pitänyt taustoittaa paremmin tapahtumamarkkinoinnissa, sillä K18-tunnus antoi nyt elokuvaesityksestä vääränlaisen mielikuvan.

– Tapahtuman ohjelmistosta välitetty viesti ja materiaali oli sanoitettu niin, että syntyi väärinkäsityksiä. Meidän olisi pitänyt olla tarkempia, kun emme tunnistaneet mielikuvia, joita tästä syntyy.