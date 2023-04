Suomeen tuli keskiviikkona lisää Yhdysvaltain armeijan sotakalustoa Arrow 23 -harjoitusta varten.

Rekkakuskina työskentelevä Joonas hieraisi silmiään kerran jos toisenkin, kun hän tiistaina näki Vuosaaren satama-alueella kasapäin Yhdysvaltain armeijan Abrams-taistelu­panssarivaunuja.

Joonas ei vielä tuolloin ollut tietoinen Suomessa järjestettävästä Arrow 23 -harjoituksesta, johon Yhdysvallatkin osallistuu raskaalla panssarikalustolla.

– Tiistaina heräsi lähinnä ajatus, onko panssarivaunut tuotu huoltoon Suomeen, koska Euroopassa huoltoreservi on aika heikko. Vasta myöhemmin luin uutisia, että kalusto on tuotu Suomeen harjoitusta varten, Joonas sanoi.

Keskiviikkona Joonas oli puolen päivän aikaan uudella tavaran­hakumatkalla Vuosaaren satamassa, kun laivasta oli purettu seuraava erä Yhdysvaltain sotakalustoa. Tällä kerralla lastina oli pääasiassa kuorma-autoja ja miehistön­kuljetus­vaunuja.

Vuosaaren satamasta poistui keskiviikkona puolen päivän aikaan jälleen useita rekkalavetteja kydissään Arrow-harjoituksen kalustoa.

Joonas arvioi, että erilaisia sotilas­ajoneuvoja oli hyvinkin parikymmentä.

– Sotajoukkoja ei näkynyt, eli nämä olivat puhtaasti kalusto­kuljetuksia, Joonas sanoi.

Joonas veikkasi, että kalustoa on tulossa vielä lisääkin – ainakin siitä päätellen, että useita rekkalavetteja palasi tyhjinä satama-alueelle.

Yhdysvaltain armeijan raskasta sotakalustoa on saapunut Helsinkiin runsain mitoin tiistain ja keskiviikon aikana.

Kalustoon kuuluu lähes kokonainen panssaroitu yhdistelmä­pataljoona tukijoukkoineen.

Syynä on vapunpäivänä alkava Arrow 23 -harjoitus. Arrow on Suomen maavoimien vuosittainen mekanisoitu harjoitus.

Yhdysvaltain suurlähetystö kertoi verkkosivuillaan, että kalusto kuuluu Yhdysvaltain armeijan 2. panssariprikaatin taisteluosastoille 1–8 ratsuväkipataljoona.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 2 200 henkilöä, joista varusmiehiä on yli tuhat. Kansainvälisiä joukkoja on noin 850 henkilöä. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta sekä kaikista Baltian maista eli Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Tänä vuonna Suomi järjestää harjoituksen ensimmäistä kertaa Nato-maana.