Kuuluvatko älypuhelimet luokkaan?

Kysyimme lukijoilta, mitä mieltä he ovat älypuhelinten käytöstä koulupäivän aikana. Suurin osa kannatti sitä, että niiden käyttö tunneilla olisi yksiselitteisesti kielletty. Näin vastattiin:

Olen tehnyt koulunkäynninohjaajan työtä vuosia, ja olisi ehdottoman tärkeää saada ne puhelimet pois oppitunneilta! Ne todella häiritsevät keskittymistä ja opetusta! Tunneilla pelataan, snäpätään, viestitellään, surffaillaan.. Vaikka pitäisi keskittyä opetukseen ja antaa muille työrauha. Ihmettelen todella, jos vanhemmat eivät puolla sitä, että puhelimia ei tunneilla tarvita.

Kun kännykät tuli ja olivat sallittuja, lasten välituntiliikkuminen lopahti. Pallopelit ja hippaleikit jäi. Kun jätettiin kännykät taskuihin, alkoi taas perinteiset pihaleikit. Pienessä koulussa on helppo sopia pelisäännöt, myös kännykkäasioissa kaikkien kanssa.

Vuonna 2012 suurin osa yläkoulun oppilaista sai älypuhelimen joululahjaksi. Siitä alkoi jatkuva taistelu niiden käytöstä oppitunneilla.

Olen laaja-alainen erityisopettaja yläkoulussa, työuraa takana nyt noin 15 vuotta. Näen, että yksiselitteisesti suurin oppimistulosten heikentäjä on se, että puhelimet ovat jatkuvasti esillä. Näen useiden aineenopettajien kännykkäkuria, ja opettajissa on asian suhteen eroa. Kuitenkin oppilaat tuntevat oikeutensa hyvin ja naama virneessä sanovat, että laitan juuri äidille viestiä, kun puhelinta komennetaan laittamaan pois. En usko, että oppimistulokset lähtevät nousuun ennen kuin kännykkäkuri saadaan lainsäädännön kautta valtakunnalliseksi.

20 vuoden opettajakokemuksella voin todeta, että älylaitteet on suurin oppimistulosten laskua selittävä tekijä. Kännykkäkielto voimaan ehdottomasti oppituntien aikana ja kännykät parkkiin tuntien ajaksi. Kiireinen yhteydenpito kotiin opettajan kautta.

Älylaitteet, kuten tabletit ja tietokoneet ovat erittäin hyvä lisä vuorovaikutustaitoihin ja oppimiseen. Ongelmana on oppilaiden omien laitteiden holtiton käyttö. Digitaalisuus sinänsä mahdollistaa paljon asioita ja oppimista.

Olen monen lapsen mummo, ja haluan, että puhelin on mukana koulussa. Antaa turvaa lapselle ja omaiselle. Aina voi sattua jotain, puhelin silloin tärkeä.

Puhelimen käyttö pitäisi olla oppimisen aihe koulussa, kieltämisellä ei päästä hyvään lopputulokseen. Älypuhelin on kuin kodin avaimet (sähköinen lukko), pankkikortti ja henkilökortti. Koulussa ei ole paikkaa, mihin puhelimet voisi jättää turvallisesti koulupäivän aikana.

Olen luokanopettaja. Kokemukseni on, että juuri nämä oppimisvaikeudet, vanhempien lööperi suhtautuminen lapsensa kännykän käyttöön, opettajan valtava halu miellyttää oppilasta sekä työrauhattomuus tunnilla käyvät käsikädessä lasten häiriökäyttäytymisen, väkivallan ja oppimisvaikeuksien kanssa. Lapsen annetaan koko ajan olla mukavuusalueella ja aina pitää olla kivaa ja mukavaa. Lapselta ei vaadita juuri mitään, vaan koulu on leikkipaikka. Itse vanhan liiton opena en ole sallinut kännyköitä tunnilla. Lapset ovat oppineet kirjoittamaan, laskemaan ja lukemaan. Olen saanut erinomaista palautetta.

Olen luokanopettajana alakoulussa Savonlinnassa. Olen opettanut 10 vuotta, eikä koskaan ole ollut yhtään ongelmatilannetta puhelimien kanssa oppitunnilla. Minun tunneilla puhelimia ei käytetä eikä katsota ilman lupaa. Kaikilta oppilailta tämä on onnistunut hyvin.

Kännykät ovat valtava riesa etenkin yläkoululaisten kohdalla. Nuorista iso osa tulee välitunnilta luokkaan puhelin kourassaan esim. kesken pelaamisen, ja pahimmin addiktoituneet eivät todellakaan pysty olemaan kokonaista oppituntia kaivamatta edes jossakin vaiheessa tuntia puhelintaan esille. Osa oppilaista selaa tunnista toiseen puhelintaan täysin avoimesti piittaamatta siitä, mitä opettaja tai järjestyssäännöt asiasta sanovat ja osa taas pyrkii vessaan kesken tunnin tarkistaakseen siellä tunnin mittaan tulleet viestit. Puhelinjahtiin ja jokaiseen tunnilla vilahtavaan kännykkään reagoimiseen ei yksinkertaisesti ole aikaa ja energiaa. Jälki-istuntojakaan ei nykynuorille oikein kannata antaa, sillä osa jättää ne kuitenkin istumatta. Kouluilla ja opettajilla ei siis ole nyt todellisia keinoja puuttua tähän ongelmaan, varsinkin kun osa opettajista sulkee kokonaan siltä silmänsä ja osa taas tekopyhästi elvistelee, että heillä tai heidän koulussaan ei ole ongelmaa – mikä tuskin on totta.

Meillä kännykät ovat pois näkyviltä esim. taskuissa, enkä koe kännyköitä mitenkään ongelmallisena. Pääosin oppilaat malttavat pitää ne pois käsistään. Aika usein minun tunneillani on tiedonhakutehtäviä, joissa kännykkä on erittäin kätevä. Välitunneilla kännykkä taas on pelastus meidän ujoille tai yksinäisille oppilaille, joiden yksinään olo ei kännyköiden takia korostu. Ymmärrät puheet liiallisesta kännykän käytöstä, mutta mielestäni kännykkää jo liikaakin demonisoidaan julkisessa keskustelussa.

Sosiaalisen median ohjelmathan on kehitetty aiheuttamaan riippuvuutta, joten ei ihme että lasten on vaikea pitää puhelimet taskussa. On ihmeellistä, miten tilanteen on annettu mennä tähän pisteeseen, miksi lapsille hankitaan nämä laitteet ja miten vähän asiasta on tähän mennessä keskusteltu.

Työskentelen liikuntapainotteisessa iltapäiväkerhossa, jossa aikuisten toimesta olemme vuosia menneet sillä linjalla, että puhelimet ovat kerhon ajan repussa. Kerhossa on kyllä puhelin, josta vanhemmat saavat tarvittaessa yhteyden aikuisiin ja toisinpäin. Olen viimeisen kahden vuoden aikana huomannut, että lapset kyllä oppivat uudet rutiinit nopeasti mutta vanhempia perehdyttäminen kännykkättömään ip-kerhoon onkin isompi juttu.

Oma 11-vuotias poikani ei halua ottaa mukaan kouluun kännykkää, vaikka olen antanut tähän luvan. Kotona kyllä räpläisi sitä liiaksikin. Oppimistulokset ovatkin sitten täysin omaa luokkaansa. Uskoisin, että kevään kokeiden keskiarvo on lähempänä 10 kuin 9.

Opettajana jatkuva taistelu puhelimista tunneilla ja nyt lukiossa tietokoneet, joilla pääsee koko ajan pelaamaan ja katsomaan videoita ym. Tunneilla menee paljon aikaa hukkaan, kun yrittää "vahtia", että eivät pelaa. Osa nuorista on aivan selkeästi peliriippuvaisia. Eivät pysty olla pelaamatta.

Älypuhelin on mitä mainioin oppimisen apuväline. Oppilaat ovat vuorovaikutuksessa myös erilaisten digitaalisten pelien ja oppimisympäristöjen sisällä. Tuntuu, että digilaitteiden innokkaimmat kieltäjät eivät ole laisinkaan perillä niiden käytöstä oppimisessa tai muutenkaan niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Opettamani viidennen luokan kanssa puhelimien käytöstä koulussa on sovittu jo ekalla luokalla. Kun puhelin on jokapäiväinen oppimisen väline, eikä joku kielletty, demonisoitu hedelmä, ei sen sallitusta käytöstä ole tarvinnut kertaakaan kinastella. Ei kynääkään kielletä siksi, että joku tökkää sillä toista, miksi siis puhelin pitäisi kieltää siksi, että sitä ei osata tai haluta nähdä oppimisvälineenä.

Ylipäätään lyhyiden videoiden jatkuvan katselemisen kulttuuri on haitallista. Nykyään jo 10 minuutin opetusvideo koetaan aivan liian pitkäksi ja tylsäksi. Tälle täytyy tehdä jotain vielä nyt, kun on meitä, joilla on vertailupohjaa aikaan ennen kännyköitä kouluissa. Nuoret eivät itse huomaa kännykän vaikutusta vointiinsa ja keskittymiseensä, ja pian meillä on töissä aikuisia jotka ovat aina olleet laitteiden ja pikavideoiden vaikutuksen alla.

Puhelimet ovat jatkuva haitta luokassa. Ei suostuta laittamaan pöydältä pois, jos vaikka ”missaa snäpin”. Opetuksen missaaminen ei kuitenkaan tunnu häiritsevän.

Olen toiminut opettajana yli 20 vuotta ja nähnyt, kuinka jyrkkään syöksyyn osaaminen monella elämänalueilla on älypuhelimien myötä sukeltanut. Valveutuneen vanhemman ei tulisi älylaitetta lapselleen hankkia ennen täysi-ikäisyyttä.

Kännyköistä on sekä hyötyä että haittaa. Kaikki hyvin pärjäävät oppilaat osaavat olla käyttämättä kännykkää, mutta suuri osa heikommasta oppilasaineksesta kärsii todella paljon siitä, että heillä ei ole tarpeeksi hyvä itse säätely. Tällaisten oppilaiden vanhemmat tekisivät suuren palveluksen lapselleen jos ottaisivat kännykän pois lapseltaan.

Olisin varmaan ala-asteen loppupuolella ja yläasteella ollut sitä mieltä, että älypuhelimien kieltäminen olisi epäreilua, mutta nyt lukiosta valmistuvana voin sanoa, että olisi ollut hyvä, jos sitä puhelimen käyttöä olisi rajoitettu koulussa enemmän tai jopa kielletty kokonaan. Olen huomannut oman keskittymiskykyni heikentyvän todella paljon yläasteen ja lukion aikana.

Kävin peruskoulun 2012–2021, joten olen nähnyt surullisen kehityksen. Ala-asteella suurimmalla osalla oli kyllä kännykkä olemassa, mutta ei sitä edes otettu mukaan kouluun ja sen käyttö ylipäätään oli koulun alueella kielletty. Välitunnit oltiin ulkona leikkimässä tai pelaamassa jotakin. Yläasteella sitten homma levisi aivan kokonaan. Näin omassa luokassani, kuinka opettajan piti jatkuvasti keskeyttää opetus ja ojentaa kännykännäprääjiä. Välituntisin osa porukasta meni tupakalle ulos, ja muut jäivät käytävään selaamaan puhelinta. Itselleni kännykän käyttäminen ei koskaan ole ollut ongelma, mutta oli surullista huomata kuinka monet koulukaverit eivät pystyneet olla ilman kännykkää paria minuuttia kauemmin.

Resurssiopettajana yläkouluissa toimineena en voi kuin olla pahoillani nykynuorten puolesta. Puhelimet ovat ongelma aivan joka tunnilla. Missä vaiheessa kouluista tuli sellaisia, joissa lasten oikeuksien varjolla pahimmillaan estetään oppimisen mahdollisuus ja työrauha?

Tyttäreni sai joululahjaksi puhelimen ollessaan 1. luokalla. Hän sai ottaa sen kouluun mukaan, ja nopeasti huomasin, ettei homma toimi. Lapsesta tuli paljon väsyneempi ja kiukkuisempi, kun hän palasi kotiin. Lisäksi oli selvää keskittymiskyvyn puutetta. Puhelin jätettiin tämän jälkeen kotiin, ja käytös muuttui. Nyt hän saa käyttää puhelinta kotona valvotusti tunnin ajan koulun jälkeen. Lapsi on itsekin ollut tyytyväinen päätökseen.

Lähes kaikilla ekaluokkalaisilla kännykkä. Tyttäreni lisäksi vain toisella oppilaalla ei ole. Ne joilla on kännykkä, menevät keskenään metsään pelaamaan salaa opettajilta ja vanhemmilta. Muodostuu klikkejä ja ulkopuolelle jäämisiä. Koulupäivä pitäisi mielestäni olla kännykätön vähintään alaluokilla.