Vanhusten ruokiin päätyi lasia ja muovia Vantaalla

Vierasesineet olivat löytyneet Helsingin Sanomien mukaan vanhusten hoivakodissa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on ostanut ruokapalvelut Attendo Majakalta tammikuusta lähtien.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakkaiden ruokiin on päätynyt vierasesineitä useita kertoja viime viikolla, hyvinvointialue kertoo tiedotteessa. Vahvistettuja tapauksia on kaksi, mutta niistä ei aiheutunut vahinkoa asiakkaille.

Attendolla on nyt käynnissä tehostettu laadunvalvonta. Yhtiön tuotanto­prosesseja ja ohjeita on myös tarkennettu.

Ensimmäisessä vahvistetussa tapauksessa jälkiruokaan päätyi Attendon mukaan lasinsiruja rikkoutuneesta astiasta. Toisessa tapauksessa jälkiruoasta löytyi muovikuulia, joita käytetään astioiden pesussa.

Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat, jonka mukaan tapaukset olivat sattuneet vanhusten hoivakodissa Vantaalla.

Kummassakin tapauksessa oli kyse Vantaan ja Keravan hyvin­vointialueen mukaan inhimillisestä virheestä. Näiden lisäksi tutkitaan vielä kolmatta vierasesine-epäilyä. Tilannetta selvitetään kokonaisuutena eikä ilkivallan mahdollisuutta ole suljettu pois.