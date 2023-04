Tällainen on Arrow 23 -sota­harjoitus – Suomen teillä Yhdysvaltain raskasta kalustoa, samoja malleja kuin Ukrainassa

Harjoituksen kokonaisvahvuus tulee olemaan 2 200 henkilöä, joista varusmiehiä on yli tuhat. Kansainvälisiä joukkoja noin 850 henkilöä.

Länsisatamassa on nähty alkuviikolla Yhdysvaltojen raskasta kalustoa. Syy siihen Satakunnassa järjestettävä Arrow 23 -sotaharjoitus, minkä vuoksi kalusto on siirretty ensin meriteitse Tallinnasta Helsinkiin.

Maavoimien tämänvuotinen mekanisoitu Arrow 23 -sotaharjoitus alkaa vappupäivänä työläisten juhlapäivänä.

1. toukokuuta alkava harjoitus kestää kaksi viikkoa ja se järjestetään Niinisalossa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella.

Kyseinen harjoitus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomen ollessa Naton täysjäsen.

Panssariprikaatista kerrotaan Ilta-Sanomille, että harjoituksiin osallistuu joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta sekä kaikista Baltian maista eli Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Kansainvälisten joukkojen kalustoon kuuluu muun muassa Warrior-rynnäkköpanssarivaunuja Britanniasta, Pasi-miehistönkuljetuspanssariajoneuvoja Latviasta, M113-miehistönkuljetuspanssariajoneuvoja Liettuasta sekä CV90-rynnäkköpanssarivaunuja Virosta.

Yllä olevassa kuvassa on Abrams M1A1 tietoineen. Abrams M1A2 on näistä kahdesta Abramista paremmin varusteltu. Tiedossa ei ole, kumpaa mallia Yhdysvallat on tuonut Suomeen Arrow 23 -harjoitukseen.

Yhdysvalloista harjoitukseen osallistuu sekä Bradley-rynnäkköpanssarivaunuja että Abrams-taistelupanssarivaunuja.

Yhdysvaltojen raskasta kalustoa on näkynyt alkuviikosta niin Tallinnasta Helsinkiin matkanneella lautalla kuin sittemmin myös Suomen maanteillä.

Bradleyt ja Abramsit ovat myös samantyyppistä kalustoa, jota Yhdysvallat on luvannut lähettää Ukrainaan.

Bradley-taisteluajoneuvoja on jo nähty Ukrainassa, kun taas Abramsien aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.

Abramseja voi tulivoiman ja painon osalta verrata saksalaisvalmisteisiin Leopardeihin, joita Suomikin on luvannut Ukrainaan lähettää.

Yhdysvallat on jo lähettänyt Bradley-taisteluajoneuvoja Ukrainaan.

Yhdysvaltain armeijan everstiluutnantti Jay Ireland vaikutti Viron-suurlähetystön maanantaisessa tiedotteessa olevansa vähintäänkin innoissaan sekä tulevasta sotaharjoituksesta että raskaan kaluston siirrosta Tallinnasta Helsinkiin.

– Yhdistelmäaseiden pataljoonan, mukaan lukien Abrams-panssarivaunut ja Bradley-taisteluajoneuvot, nopea siirto osoittaa Yhdysvaltojen hallituksen sitoutumisen Nato-liittolaisiimme ja Yhdysvaltojen armeijan kyvyt taistelukykyisenä ja uskottavana voimana.

– Odotan innolla valmiutemme, tappavuutemme ja tulivoimamme esittelyä Baltiassa ja Suomessa, Ireland jatkoi.

Maavoimien mukaan Arrow 23 -harjoituksen kokonaisvahvuus tulee olemaan 2 200 henkilöä, joista varusmiehiä on yli tuhat.

Kansainvälisiä joukkoja noin 850 henkilöä.