Lehtisaaren aviopari oikeudessa – mies vangittiin pika-aikataululla, nainen saapui vankihaalarissa saliin

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen torstain ja sunnuntain välisenä aikana.

32-vuotiasta miestä ja 34-vuotiasta naista vaaditaan oikeudessa vangittavaksi Lehtisaaressa tapahtuneesta epäillystä taposta.

Vangitsemiskäsittely järjestetään Helsingin käräjäoikeudessa torstaina iltapäivällä. Ensimmäisenä oikeus käsitteli 32-vuotiaan miehen vangitsemista. Mies istui salissa pöydän ääressä rauhallisen ja tyynen oloisena.

Oikeuden puheenjohtaja ei sallinut kuvaamista. Hän perusteli asiaa sillä, että tutkinta on alkuvaiheessa ja kyse on vasta rikosepäilystä. Miehen vangitsemiskäsittely kesti vain noin 5 minuuttia. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Seuraavaksi käsitellään naisen vangitsemista. Hän saapui istuntoon vankilan sinisessä haalarissa meikittömänä. Nainen vaikutti tyyneltä, mutta pälyili hieman hermostuneen oloisena salissa istuvia toimittajia. Itse vangitsemiskäsittely on salainen, joten media ei saa seurata käsittelyä, vaan pääsee kuulemaan vasta käsittelyn lopputuloksen.

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen torstain ja sunnuntain välisenä aikana teosta epäillyn avioparin kodissa Helsingin Lehtisaaressa. Henkirikos on siis mahdollisesti tapahtunut jo päiviä ennen sunnuntaista poliisioperaatiota, jonka yhteydessä tapaus tuli ilmi.

Miestä epäillään myös ampuma-aserikoksesta. IS:n tietojen mukaan uhria on ammuttu. Henkirikoksen uhri on 27-vuotias mies, jolla on aiempaa huumausainerikostaustaa.

Surmatalon ovessa oli maanantaina poliisin eritysnauha.

Surma-asunnon omistaa 34-vuotias naisepäilty, joka kuuluu vauraaseen yrittäjäperheeseen. Yrittäjäperheen tytär on valmistunut arvostetusta korkeakoulusta maisteriksi vuonna 2015 alle opintojen tavoiteajan.

Hän on aiemmin ollut perheyrityksessä osaomistajana ja hallituksen jäsenenä, mutta viime elokuussa hän luopui asemastaan yhtiön hallituksessa. Naisella on edellisestä avioliitostaan kaksi alle kouluikäistä lasta.

Nainen on viime vuosina kärsinyt elämänhallintaan liittyvistä ongelmista. Hän avioitui miesepäillyn kanssa vasta kuluvan vuoden alussa verrattaen lyhyen tuntemisen jälkeen.

Miesepäilty on ollut aiemminkin tekemisissä poliisin kanssa.

Hän on kolmisen vuotta sitten saanut 2 vuoden ja 5 kuukauden mittaisen vankeustuomion velanperintään liittyneestä väkivaltarikoksesta: törkeän ryöstön yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Naisella ei ole merkittävää rikostaustaa, mutta hänet on pari vuotta sitten tuomittu rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.