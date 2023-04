Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Etelä-Korean presidentti väläytti aseavun mahdollisuutta

Etelä-Korea voi presidentin Yoon Suk-yeolin mukaan päättää antaa Ukrainalle myös aseellista tukea, jos ukrainalaisiin siviileihin kohdistuu suuren mittaluokan hyökkäyksiä. Yoon kertoo asiasta Reutersin haastattelussa.

”Jos on olemassa tilanne, jota kansainvälinen yhteisö ei voi hyväksyä, kuten suuri hyökkäys siviiliväestöä vastaan, joukkosurmia tai sodan lakien räikeitä rikkomuksia, meidän olisi vaikea pysyä vain humanitaarisen tai taloudellisen avun antajana.”

Venäläisjoukkojen epäillään syyllistyneen Ukrainan valtakunnansyyttäjän mukaan yli 80 000 sotarikokseen täysimittaisen sodan alettua. Näiden joukossa on muun muassa siviilikohteiden tuhoamista, siviilien ja sotavankien surmaamista sekä seksuaalirikoksia.

Presidentin kommentit ovat ensimmäinen kerta, kun Soul on julkisesti pohtinut aseiden toimittamista Ukrainalle. Etelä-Korea on pyrkinyt säilyttämään toimivat välit Venäjälle osin sen takia, että Moskovalla on vaikutusvaltaa Pjongjangiin.

Orpo kommentoi iltapäivällä hallitustunnustelujen etenemistä

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) kommentoi iltapäivällä eduskuntaryhmiltä saamiaan vastauksia ja tunnustelujen etenemistä. Hän pitää kello 13 tiedotustilaisuuden eduskunnassa.

Vastausten ja ensi viikolla käytävien keskustelujen perusteella kokoomus päättää, mitkä puolueet etenevät varsinaisiin hallitusneuvotteluihin.

Ryhmät antoivat vastauksensa hallitustunnustelijan kysymyksiin eilen, ja Orpo on sen jälkeen perehtynyt niihin. Vastauksissa ei juuri ollut yllätyksiä puolueiden aiempiin linjauksiin. Perusporvarihallitukseen soviteltujen perussuomalaisten ja RKP:n näkemykset erityisesti maahanmuuttokysymyksistä vaikuttavat olevan kaukana toisistaan.

Keskusta asemoi itsensä oppositioon ja jätti käytännössä vastaamatta tunnustelukysymyksiin. Myös vasemmistoliiton vastauksista näkyi, että puolue tuskin mahtuu kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen.

YK: Sudanissa yritetty tulitauko on epäonnistunut, taistelut eivät näytä hiipumisen merkkejä

Sudanissa ei ole nähty mitään merkkejä siitä, että taistelut maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä olisivat hiipuneet, kertoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin tiedottaja BBC:n mukaan.

Alueelle oli yritetty järjestää vuorokauden pituista tulitaukoa, joka näyttää epäonnistuneen. Tulitauon oli tarkoitus alkaa tiistai-iltana kuudelta paikallista aikaa eli Suomen aikaa seitsemältä.

Vaikka RSF-joukkojen johtaja julisti tulitauon sopimisesta, tämän sotilaat eivät näyttäneet herkeävän hyökkäyksistä asevoimia vastaan tiistaina illalla, kertoi New York Times.

ISW: Putinin vierailun tarkoituksena oli kenties esitellä syntipukkeja yleisölle

Venäjän presidentin Vladimir Putinin Hersonin alueelle tekemän vierailun tarkoituksena oli mahdollisesti esitellä mahdollisia syntipukkeja informaatiotilaan. Näin arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo.

Putin keskusteli muun mussa maahanlaskujoukkojen komentajan Mihail Teplilnskin ja Alexander Lapinin kanssa. On mahdollista, että Putinin kerrottiin ja näytettiin tavanneen juuri näitä ihmisiä sitä varten, jos Ukrainan mahdollinen vastahyökkäys onnistuisi. Tällöin Putinin olisi helpompaa langettaa epäonnistumiset kyseisten komentajien niskaan.

Yhdysvalloissa neljää mustaa nationalistia syytetään Venäjän hyväksi vehkeilystä

Yhdysvalloissa on nostettu syytteet neljää mustan nationalismin liikkeen jäsentä vastaan toiminnasta Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n hyväksi Yhdysvaltain vaaleihin vaikuttamisessa.

Syytettyinä ovat yhdysvaltalaisen Afrikkalaisen kansan sosialistipuolueen (APSP) ja Uhuru-liikkeen perustaja Omali Yeshitela sekä kolme muuta liikkeen jäsentä.

Yeshitelaa ja kahta muuta syytetään toimimisesta Venäjän valtion rekisteröimättöminä agentteina, mistä voi seurata enimmillään viiden vuoden vankeusrangaistus. Kaikkia neljää syytetään vehkeilystä Venäjän hyväksi, mistä voi seurata jopa 10 vuoden vankeus.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan syytettynä on myös kolme Venäjän kansalaista, joista kaksi on FSB:n agentteja Venäjällä.