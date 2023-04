Paulus, 14, päihitti suosiossa Kalle Rovanperän ja Lauri Markkasen – ”Aika paljon yllätti”

Nuori leipuriyrittäjä Paulus Aitto-oja on valittu Vuoden keskisuomalaiseksi.

Paulus Aitto-oja, 14, on intohimoinen leipoja.

– Mulla on tuossa leipä juuri tulossa, mutta ehdin tässä pari sanaa vaihtaa...

Hankasalmelaisen Paulus Aitto-ojan äänestä kuuluvat palava into ja reippaus. Nuori leipuriyrittäjä oli tiistai-iltanakin lempiharrastuksensa parissa.

Vasta 14-vuotias Aitto-oja valittiin Vuoden keskisuomalaiseksi sanomalehti Keskisuomalaisen lukijaäänestyksessä.

Kyseessä ei ollut mikään kissanristiäinen, sillä ehdolla titteliin olivat mm. ralliautoilun hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä ja koripallosarja NBA:n parhaimmistoon lukeutuva Lauri Markkanen.

14-vuotias koululainen kuitenkin pesi lukijaäänestyksessä kovat urheiluammattilaiset.

–Niinhän siinä taisi päästä käymään. Ihan hyvältä tuntuu, mutta kyllähän se aika paljon yllätti, Aitto-oja sanoi iloisena.

Isä Simo Aitto-oja pohtii, että Pauluksen yritteliäisyys ja sinnikkyys vetosivat ihmisiin.

Paulus Aitto-ojan käsissä syntyy muun muassa hienoja kakkuja.

– Paulus on omalla sitkeydellään tehnyt menemään. Hänen tekemisensä on sitten alkanut kiinnostaa muitakin, isä sanoo.

Paulus innostui leipomisesta koronapandemian aikana maailman sulkeuduttua ympäriltä. Hän sanoo, että tylsyyden karkottamiseksi hän alkoi leipoa.

Ihan tyhjän päältä Paulus ei aloittanut, sillä hän oli leiponut äitinsä kanssa jonkin verran jo aikaisemmin.

Vähitellen leipominen vei entistä enemmän mukaansa, ja harrastus on muuttunut jo pienimuotoiseksi yrittäjyydeksi.

Tällä hetkellä hän leipoo viikoittain neljä hiivaleipää paikalliselle kirpputorille myyntiin, ja lisäksi hän ottaa vastaan jonkin verran yksityistilauksia.

– Paulus teki juuri sopimuksen vappumunkeista yhden asiakkaan kanssa. Nyt kun koulu on vielä kesken, ei ole kovin paljon markkinoitu, että Paulus jaksaa käydä koulua. Mutta onhan se hyvä vastapaino koulun ohella, isä Simo Aitto-oja sanoo.

Paulus Aitto-oja on paikallisesti hyvin tunnettu. Hän voitti viime vuonna valkosuklaisella mustikkakakullaan Hankasalmen 150-vuotisjuhla­leivonnaiskisan, ja loppuvuodesta hänet valittiin Vuoden 4H-yrittäjäksi.

Paulukselta sujuvat kaikki leipomiset – niin leivät, leivonnaiset kuin kakutkin.

– Kakkuja olen suurimmaksi osaksi leiponut, Paulus tuumasi.

Taas on yksi satsi leipiä tullut uunista ulos.

Mikä leipomisessa on parasta?

– Varmaan se, että näkee oman työnsä tulokset heti.

Miten koulukaverit suhtautuivat kunnianosoitukseen?

– Ihan hyvin. Kyllä siitä vähän juteltiin. Vaikka kyllä ne jo tietävät, että tykkään leipoa.

Lempiaine koulussa on käsityöt.

– Juuri sain tehtyä sormuksen. Ja sitten tykkään korjata kotosalla laitteita ja rassata mopoa, nuori mies sanoo.

Isä vahvistaa, että Paulus on aina tykännyt tehdä paljon käsillään.

– Paulus on käytännön mies. Eivät häntä juuri tietokonepelit tai puhelimen pläräys kiinnosta, Simo Aitto-oja kuvaa.

Silti isäkin yllättyi, että Paulus kukisti äänestyksessä kansainvälisestikin tunnetut urheilutähdet.

– Pauluksella oli ehkä sellainen vahvuus, ettei hän ollut perinteinen äänestettävä. Myös hänen positiivinen julkisuuskuvansa oli varmaan sellainen, joka sai ihmiset äänestämään Paulusta. Ja sitten vielä, hänen esimerkkinsä kannustaa varmasti muitakin, Simo Aitto-oja pohtii.

–Tärkeintä on kuitenkin se, että Paulus itse on halunnut leipoa ja haluaa edelleenkin. Nyt kun hän leipoo äitinsä kanssa, niin heillä on jo sellaisia ilmauksia käytössä, etten ymmärrä niistä puoliakaan, isä sanoo nauraen.