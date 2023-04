Kevät tuli, ja punkit lähtivät liikkeelle – tässä ovat havainnot

Puutiaiset ovat aktivoituneet jo varhain keväällä. Lämpötilan noustessa havaintojen määrä on lähtenyt nousuun.

Puutiaishavaintojen määrä on lähtenyt kasvuun kevään alkaessa.

Punkkilive-palvelussa 18.4.2023 mennessä havaintoja tältä vuodelta on tehty yhteensä 757, joista 703 on viimeisten 30 päivän ajalta. Suurin osa havainnoista on tehty Etelä-Suomessa.

Suomessa elää ihmiselle haitallisia Ixodes-suvun puutiaisista tavallisia puutiaisia ja taigapuutiaisia, jotka levittämät borrelioosia ja puutiais­aivotulehdusta eli TBE:tä.

Taigapuutiaisen tiedetään olevan aktiivinen puutiaista alhaisemmassa päivän keskilämpötilassa, kertoo maantieteilijä ja filosofi Ruut Uusitalo.

Taigapuutiaisen suurimmat levinneisyysalueet kasvavat pohjoista kohti mentäessä, mutta viime vuosien aikana havaintoja on tehty etelämpää.

– Keski-Suomessa paikoittain sillä on suuriakin populaatioita ja esimerkiksi Espoossa on tehty havaintoja taigapuutiaisesta viime vuosina, Uusitalo kertoo.

Tavallisten puutiaisten ja taigapuutiaisten levinneisyysalueet menevät osittain päällekkäin Suomessa. Molemmille lajeille tärkeää on sopiva ilmankosteus ja lämpötila­olosuhteet, vaikka taigapuutiainen kestää kylmää paremmin.

Tavallisen puutiaisen odotetaan leviävän pohjoisemmaksi ilmaston lämmetessä. Taigapuutiainen puolestaan todennäköisesti leviää eteläisempään Suomeen, riippuen siitä, kuinka hyvin se sopeutuu lämpimään.

– Puutiaisten leviäminen näyttää yleisesti Euroopassa siltä, että ilmaston lämmetessä se leviää toisaalta pohjoisemmille leveyksille ja toisaalta vuoristossa korkeammalle, Uusitalo kertoo.

Uusitalon mukaan lajien leviämisestä ei pidä huolestua, sillä puutiaisten levittämien tautien ehkäisemiseksi voi tehdä paljon. Punkkisyyni, huolellinen pukeutuminen metsään sekä hyönteiskarkoitteen käyttö auttavat suojautumaan puutiaisilta. Lisäksi TBE-rokotetta suositellaan niille, jotka liikkuvat paljon metsissä sisämaassa, rannikolla tai saaristossa.

Punkkien elinalueista uutisoi ensimmäisenä Suomen Luonto.

