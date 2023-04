Tapio Sadeojan kolumni: Suomi-Venäjä-seura on jälkisuomettumisen monumentti, jonka aika on ohi

Suomi-Venäjä-seura yrittää pakon edessä uudistua, mutta sen todelliset toimintaedellytykset ovat menneet, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Muistatteko vielä Suomi-Neuvostoliitto-seuran? Jos ette muista, olkaa onnellisia. Siinä järjestössä ja kaikissa siihen liittyneissä ilmiöissä ei ole mitään muuta kuin hävettävää. Se kasvoi suomettumisen järkyttäväksi monumentiksi, josta sadat tuhannet suomalaiset olivat jopa ylpeitä.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen seuran työtä jatkoi Suomi-Venäjä-seura, joka alusta alkaen on nauttinut edeltäjänsä tapaan yhteiskunnan vahvaa tukea. Vielä tänä päivänäkin, vaikka kaikki sen toimintaedellytykset ovat menneet.

Suomi-Neuvostoliitto-seura perustettiin 1944 jatkosodan päättymisen jälkeen. Perustajien joukossa olivat niin J.K. Paasikivi kuin Urho Kekkonenkin. Vuosien ja vuosikymmenien aikana siitä kasvoi suuri kansanliike ja yksi neuvostopropagandan tehokkaimmista välineistä maassamme.

Aluksi seura oli äärivasemmiston otteessa, mutta vähitellen siihen lähtivät mukaan monet muutkin ja 1970-luvulle tultaessa moni porvarikin marssi rinta rottingilla seuran tilaisuuksiin kuuntelemaan, kuinka ”Suuri ja mahtava” kajahti ilmoille. Jos halusit olla jotain, kuuluit Suomi-Neuvostoliitto-seuraan. Tai ainakin niin moni suomalainen hämmästyttävästi ajatteli.

Jäsenmäärä oli parhaimmillaan lähes 200 000 ja tilaisuuksia järjestettiin ympäri Suomea. Oli juhlia, seminaareja, luentoja, lehtimiestapaamisia ja matkoja ihanuuksien ihmemaahan, Neuvostoliittoon. Tasavallan presidentti puhui suurimmissa juhlissa.

Paikallisyhdistyksiä oli joka niemessä ja notkossa. Kokouksia maailman parantamiseksi Neuvostoliiton mallin mukaisesti piisasi. Julkaisutoimintaakin riitti: esimerkiksi kirja nimeltään ”Tutustumme Neuvostoliittoon: pieni matka suureen maahan, puuhakirja lapsille”. Seuran julkaisema Maailma ja me -lehti tuli moneen kotiin.

Suomi-Venäjä-seura on Suomi-Neuvostoliitto-seuran työn suora jatkaja, tai oikeastaan sama seura eri nimellä. Neuvostoliitto-seura oli tietysti pelkkä Kremlin käsikassara. Myös Venäjä-seuraa on syytetty liian läheisistä yhteyksistä Venäjän valtiollisiin toimijoihin. Järjestö on kiistänyt väitteet. Ehkä voi sanoa niin, etteivät suhteet ainakaan liian etäiset olleet.

Jotkut poliitikot, viime vuosina ennen muuta keskustalaiset, ovat uskoneet järjestön puheenjohtajuuden olevan oiva kannus poliitikon uralla. Paula Lehtomäki oli jopa niin ahkera, että sai ansioistaan kunniamerkin Vladimir Putinilta.

Suomi-Venäjä-seura on nauttinut valtion erityissuojelua koko olemassaolonsa ajan. Se näkyy sen saamissa avustuksissa, jotka ovat aivan eri sfääreissä kuin muiden ystävyysseurojen. Vuosina 2015–23 seura on saanut opetusministeriöltä käsittämättömät 11 miljoonaa euroa toiminta-avustuksia. Tänäkin vuonna lähes puoli miljoonaa. Omaisuutta järjestölle on tiettävästi kertynyt ihan mukavasti.

Seura yrittää pakon edessä uudistua, mutta sen todelliset toimintaedellytykset ovat menneet. Yhteydet Venäjälle ovat poikki, eivätkä ne palaa vuosiin, todennäköisesti vuosikymmeniin. Tosin ystävyysseuran kunniaksi on sanottava, että Venäjä katkaisi siihen kaikki yhteydet viime kesänä seuran tuomittua Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa.

Ei ole Suomi-Venäjä-seuran vika, että Putin aloitti raakalaismaisen sodan Ukrainassa.

Ei ole Suomi-Venäjä-seuran vika, että Venäjä on muuttunut imperialistiseksi ja fasistiseksi valtioksi. Eikä ole Suomi-Venäjä-seuran vika, että järjestö on jälkisuomettumisen monumentti, jota pidetään keinotekoisesti pystyssä veronmaksajien varoin.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.