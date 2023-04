The Guardianin palkittu Venäjän-kirjeenvaihtaja vertaa Suomessa toimivia venäläisvakoojia puutarhatonttuihin.

Kun Luke Hardingilta kysyy, onko Venäjä hänen mielestään uhka Suomelle tuoreesta Nato-jäsenyydestä huolimatta, vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

– Kyllä, oikeastaan enemmän kuin aiemmin, Harding sanoo.

Palataan tähän vielä, mutta kerrotaan ensin, mikä väitteen esittäjä on miehiään. Luke Harding on toimittaja, kirjailija ja The Guardian -lehden palkittu ulkomaan­kirjeen­vaihtaja. Vuosina 2007–2011 hän toimi lehden Moskovan-toimituksen päällikkönä.

Hänen Venäjää käsittelevät kirjansa ovat suosittuja Suomessakin. Tällä kertaa hän on Helsingissä helmikuussa ilmestyneen, Ukrainan sodasta kertovan Hyökkäys-kirjansa (Into Kustannus) tiimoilta.

Viime kesänä Venäjä lisäsi hänet viralliselle ei-toivottujen henkilöiden listalle. Se on looginen jatko sille, että Harding on myös ensimmäinen länsimaalainen toimittaja, jonka Venäjä on karkottanut kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Harding vastaa kysymyksiin nopeasti ja vuolaasti. Hänen tuore Hyökkäys-kirjansa käsittelee myös Suomen Nato-jäsenyyttä.

Vuonna 2011 tapahtunutta karkotusta edelsi vuosia jatkunut, surrealistisia piirteitä saanut häirintä ja seuranta. Venäjän turvallisuus­palvelut tekivät selväksi, että Hardingia tarkkailtiin.

Hänen asuntoonsa tunkeuduttiin useita kertoja. Sieltä ei koskaan viety mitään, mutta tavaroita oli aina selvästi siirrelty.

Yhdellä kertaa Hardingin tietokoneen taustakuva oli vaihdettu. Asunto oli jääkylmä, sillä lämpö oli katkaistu ja yläkerran ikkunat avattu.

– Menin kysymään asiasta Ison-Britannian Moskovan lähetystöltä ja sieltä sanottiin suoraan, että asialla on ollut (Venäjän turvallisuuspalvelu) FSB. He sanoivat, että samaa tapahtuu diplomaateille ja lähetystössä työskenteleville venäläisille.

– Kysyin, että onko asunnossani mikrofoneja. He sanoivat, että jep, on siellä. Entä videokameroita? Todennäköisesti.

” Ajatellaan, että pihallasi on 15 tonttua. Käyt heittämässä ne aidan yli ja nukut yösi hyvin. Aamulla heräät ja näet, että 15 uutta tonttua ovat nenät kiinni ikkunassa pikku hattuineen.

Toisinaan häirintä näyttäytyi siten, että Hardingia seurattiin. Hän kertoo esimerkiksi menneensä täysin tyhjään kahvilaan ja pian tuntematon henkilö tuli istumaan viereiseen pöytään.

– Siitä huolimatta, että siellä olisi ollut 15 muutakin pöytää.

Sama meno jatkuu Moskovassa yhä tänäkin päivänä. Ilta-Sanomien erikoistoimittajan Arja Paanasen Pietarin asunnosta katkaistiin sähköt peräti kahdesti. Toisella kerralla rappukäytävän sähkökaapissa oli tehty tarkoituksella muutos niin, että asunnon virtajohto oli irrotettu.

Harding on seurannut Venäjän kehitystä koko 2000-luvun ja nähnyt, kuinka se on luisunut hiljalleen, mutta tasaista vauhtia kohti täyttä totalitarismia ja sitä, mitä Harding kutsuu mafiavaltioksi.

– Kun olin Venäjällä, maassa oli vielä tutkivia toimittajia, jotka tekivät oikeaa journalismia, ja todellinen poliittinen oppositio. Oli poliittisia protesteja, joissa ihmisiä kyllä hakattiin ja pidätettiin, mutta protestointi Kremliä vastaan sallittiin jatkossakin.

Hardingin aikana Venäjän presidenttinä toimi Dmitri Medvedev, vaikka tuolloinkin naruista veteli tosiasiassa pääministerin paikkaa pitänyt Vladimir Putin.

– Siitä eteenpäin kaikki onkin mennyt synkemmäksi, synkemmäksi ja siihen pisteeseen, että mikä tahansa eriävä mielipide on rikos. Venäjä on kuin George Orwellin 1984, jossa musta on valkoista, vale on totuutta ja niin edespäin.

Venäjällä toimiessaan Harding kirjoitti muun muassa Aleksandr Litvinenkon myrkyttämisestä radioaktiivisella poloniumilla ja presidentti Vladimir Putinin valtavasta omaisuudesta. Lisäksi hän seurasi muun muassa Georgian sotaa.

Hardingin mukaan Venäjällä ei ole näköpiirissä minkäänlaista merkittävää muutosta, ei edes Vladimir Putinin valtakauden päätyttyä. Hän toteaa, että vaikka vallankumous ja eliitin valtarakenteiden uudelleen järjestely on mahdollista, on todennäköistä, että Venäjä jatkaa omia kansalaisiaan sortavan neuvostonostalgian tiellä.

– Pelkään, että näin on. Mitä sitten, vaikka äsken Ukrainassa vieraillut Putin olisikin joutunut helikopteri­onnettomuuteen? Seuraava johtaja on vain joku toinen haukkamainen turvallisuuseliitin edustaja.

Toisaalta ei pidä sortua determinismiin eli siihen, että Venäjän tulevaisuus olisi jotenkin väistämättä synkkä. Ei siitä huolimatta, että Venäjällä oli ensin Euroopan konservatiivisin monarkia, sitten bolshevikit, sitten Neuvostoliiton totalitarismi ja viimeisimpänä jotain, mitä voisi Hardingin mukaan kutsua uudeksi neuvosto­hallinnoksi ilman ideologiaa.

– Me kuitenkin elämme nopean muutoksen aikaa, jolloin kaikilla on puhelimet. Venäjällä on paljon järjestelmään tyytymättömiä ihmisiä, vaikka heidän täytyykin olla hiljaa.

Hardingin tuorein kirja käsittelee Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja Ukrainan kansan urheaa puolustus­taistelua. Se kertoo tarinoita niin etulinjan juoksu­haudoista kuin vallanpitäjien kulisseistakin.

Hän kuvaa sotaa mahdollisesti suurimmaksi virhearvioksi, jonka Venäjä on tehnyt sadan viimeksi kuluneen vuoden aikana.

– Venäjän suunnitelma oli napata koko Ukraina ja tehdä siitä taas ystävällismielinen slaavivaltio. Se ei onnistunut.

Harding ei näe sodalle minkäänlaista nopeaa loppua. Se johtuu siitä, että vaikka Venäjä on käytännössä hävinnyt kaikilla mahdollisilla rintamilla, maalla on käytössään valtavat resurssit ja se pystyy jatkamaan vielä pitkään.

– Venäjän armeija on kuin iso, tyhmä hirviö, mutta sillä on paljon sotilaita, paljon varusmiehiä, paljon tankkeja, tykistöä, ohjuksia ja lentokoneita. Putin tarvitsee jonkinlaisen voiton, mutta sellaista ei ole näköpiirissä ja siksi hän jatkaa.

Putin jatkaa ja odottaa, että ympäri Helsinkiä tankoihin nostetut Ukrainan liput lasketaan jonakin päivänä kaikessa hiljaisuudessa alas. Hardingin mukaan Putin laskee sen varaan, että lopulta Suomi ja muut länsimaat väsyvät tukemaan Ukrainaa.

– Ja silloin Venäjälle koittaa uusi mahdollisuus taistelukentällä. Putin siis valmistautuu pitkään sotaan. Voisi sanoa, että ikuiseen sotaan.

Tuoretta kirjaansa varten Harding on viettänyt pitkän ajan Ukrainassa.

Koska Venäjän kaikki panokset ovat kiinni Ukrainassa, on luontevaa, että sen vastaus Suomen Nato-jäsenyydelle on toistaiseksi jäänyt pelkän mielensä­pahoittamisen asteelle.

Hardingin mukaan Venäjä varmasti näkee jäsenyydessä myös mahdollisuuden. Jäsenyyden myötä Suomessa on entistä enemmän arvokasta vakoiltavaa.

– Tiedetään, että venäläisvakoojat ovat olleet täällä (Helsingissä) aktiivisia aiemminkin, hän sanoo.

Suojelupoliisi kertoi 30. maaliskuuta onnistuneensa heikentämään Venäjän henkilötiedustelua Suomessa merkittävästi vuoden 2022 aikana. Supon mukaan Venäjän tiedusteluaseman koko pieneni puoleen aiemmasta. Tiedustelu-upseerien määrän laskun pääsyynä olivat Suojelupoliisin aloitteesta tehdyt tiedustelu-upseerien karkotukset ja viisumien epäämiset, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi.

Ei ole realistista ajatella, että Venäjä lopettaisi vakoilunsa kiinnijäämisten seurauksena, Harding sanoo. Hieman yllättävästi hän vertaa Venäjän vakoojia puutarha­tonttuihin.

– Tarkoitan sitä, että Venäjän vakoilu ei ole kaunista tai eleganttia, mutta heillä on omat metodinsa ja he vain jatkavat. Eli jos saitte kiinni 15 vakoojaa, niin hieno juttu. He lähettävät 15 uutta. Osa heistä jää kiinni ja epäonnistuu, mutta se ei haittaa.

Hardingin mukaan Venäjä haluaa heikentää suomalaista demokratiaa ja leventää eri ryhmien välillä olevia kuiluja niin oikealla ja vasemmalla.

– Jotta riitelisitte kuin onneton pariskunta sen sijaan, että kävisitte järkevää keskustelua Natosta, Ukrainan tukemisesta ja niin edespäin. Kun suomalainen yhteiskunta on itsensä kimpussa, se antaa Venäjälle lisää tilaa toimia.

– He eivät tietenkään ole taikureita, jotka saavat tämän aikaiseksi tyhjästä. He ovat kuitenkin erittäin taitavia huomaamaan yhteiskunnassa jo olemassa olevia jakolinjoja.

Harding esittää jälleen vertauksen. Siinä Putin on kuin tuhopolttaja, joka huomaa pienen palonalun.

– Hän kävelee ohi, vilkaisee ympärilleen ja heittää bensaa liekkeihin. Liekit olivat siellä jo ennestään, mutta nyt tuli on iso roihu.

Luke Hardingin mielestä Suomi tuntee Venäjän ehkä paremmin kuin mikään toinen maa maailmassa.

Palataan vielä siihen, miksi Venäjä on Suomelle uhka. Hardingin mukaan suomalaisten täytyy ymmärtää, että Venäjän poliittinen eliitti ja turvallisuus­palvelut eivät toimi samalla logiikalla, kuin länsimaissa toimitaan.

” Venäläiset eivät ajattele sitä, mitä heidän meidän mielestämme pitäisi ajatella.

– Heille Nato on on kuin satu, kuin valtava paholainen tai karhu. Se on kuin jotain, mikä asuu synkässä metsässä. He uskovat, että Nato on aggressiivinen, vihamielinen ja seikkailunhaluinen liitto, joka haluaa tuhota Venäjän.

Hyvin koulutetut suomalaiset aivot eivät tietenkään ajattele tuolla tavalla, Harding jatkaa. Ne tietävät, että Nato on puolustusliitto, johon Suomen kaltaiset maat liittyvät saadakseen turvaa sellaisilta hyökkäyksiltä, jonka Venäjä kohdisti Ukrainaan.

– Mutta venäläiset eivät ajattele sitä, mitä heidän meidän mielestämme pitäisi ajatella. Ja he eivät ajattele niin etenkään Natosta.