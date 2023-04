Poliisi vahvistaa ottaneensa kiinni yhden miehen.

Poliisi on ottanut eristetylle alueelle tunkeutuneen miehen kiinni epäiltynä huumausainerikoksesta.

Lehtisaaren epäillyllä murhatalolla otettiin eilen maanantaina kiinni mies, jota epäillään huumausainerikoksesta.

Asian vahvistaa IS:lle rikoskomisario Markku Juurikkamäki.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin Ilta-Sanomille maanantaina, että poliisi on maanantaina saanut hätäkeskuksen kautta ilmoituksen ulkopuolisesta henkilöstä, joka liikkui virkavallan eristämällä alueella Lehtisaaren epäillyllä murhatalolla.

Pihaan oli ilmestynyt maasturi, joka kuului tunnetulle kehonrakentajalle.

Maanantaina Ilta-Sanomien paikalla ollut toimittaja näki hieman ennen kello iltaseitsemää, että tumma BMW-katumaasturi oli pysäköitynä poliisin eristämän talon pihalla. Maasturi kuuluu eräälle takavuosilta tunnetulle kehonrakentajalle.

Poliisi tutki kyseistä autoa tarkasti.

IS:n tietojen mukaan auton omistaja ei kuitenkaan ole kiinniotettu mies.

Juurikkamäen mukaan kiinniotetun miehen ei epäillä liittyvän kyseisessä talossa tapahtuneeseen epäiltyyn murhaan.

– Se on selvityksessä, miksi hän on sinne talolle mennyt. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hän on ollut paikassa, jossa hänen ei pitäisi olla.

Itse henkirikostutkintaan Juurikkamäki ei ota kantaa.

Kyseisen talon tapahtumat olivat kiinnittäneet naapurien huomion jo aiempina kuukausina, vaikka talossa asuva tuore aviopari on asunut talossa vasta alle vuoden.

IS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan talossa on eletty levotonta elämää.

Erään naapurin mukaan talossa on ravannut miehiä, jotka ovat saapuneet pihaan kalliilla autoilla, kuten Jaguareilla ja Porscheilla. Myös poliisit ovat naapurin mukaan käyneet paikalla jo useita kertoja ennen murhaepäilyä.

Ensimmäiset tiedot Lehtisaaren tapahtumista tulivat julkisuuteen myöhään sunnuntaina. Mittavan poliisioperaation päätteeksi paikalta otettiin kiinni ainakin yksi mies. Myöhemmin poliisi kertoi tutkivansa murhaa, jonka uhri on mies.

Epäillyssä murhatalossa asuu tunnetun yrittäjäperheen tytär tuoreen aviomiehensä kanssa. Miehellä on aiempaa rikostaustaa. Hänet on tuomittu vankeuteen velanperintään liittyvästä väkivallanteosta.

