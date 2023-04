Monessa Suomen kaupungissa vapaita aikoja passin uusimiseen saa jonottaa useamman viikon verran.

Passijonot ovat taas ruuhkautuneet useassa osassa Suomea, vaikka tilanteet vaihtelevatkin paljon poliisilaitosten välillä.

Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella vapaita aikoja löytyy Tampereelta 8 viikon, Jyväskylästä 7 viikon ja muilla poliisiasemilla 4–6 viikon päästä, kertoo ylitarkastaja Mika Hansson Poliisihallituksesta.

Hanssonin mukaan hakemusten määrä on lähtenyt taas kasvuun, sillä asiakirjoja on päässyt vanhenemaan tavanomaista enemmän.

Yhä useamman myös tarvitsee käydä poliisiasemalla pelkän nettihakemuksen sijaan. Tähän vaikuttaa ainakin se, että elokuusta 2021 lähtien myös henkilökorttiin on vaadittu sormenjäljet.

Hansson kertoo, että poliisilaitoksia kuormittavat tällä hetkellä myös yleisö­tilaisuus­ilmoitukset, järjestys­mies­hakemukset ja aseluvat.

– Ruuhkat ovat lisänneet jonottajien määriä merkittävästi. Tämän johdosta poliisilaitokset eivät ole pystyneet avaamaan tavanomaisia määriä aikoja, koska heidän on täytynyt varautua palvelemaan isompaa määrää jonotusasiakkaita. Näin ajanvaraus on ollut monin paikoin vielä ruuhkaisempi kuin mitä hakemusmääristä voisi päätellä.

Hansson kertoo, että poliisilaitokset lisäävät henkilökuntaa ja linjoja ruuhkaisiin pisteisiin niin paljon kuin vain pystyvät.

Passien ja henkilökorttien ulkoasu muuttui maaliskuussa. Myös tämä on voinut saada osan uusimaan passinsa, vaikka vanha passi olisi ollut vielä voimassa.

– Parilta poliisilaitokselta olen kuullut, että osa haluaa uudennäköisen passin.

Hanssonin mukaan Ukrainan sodan vaikutus passien uusimiseen vaikuttaa sen sijaan laskeneen viime vuodesta.

– Tilastoista näkee sen verran, että viime keväänä tuli aivan hirveä piikki passihauissa, ja nyt ei ihan samanlaista ole kuin viime vuonna. Tästä voi sen verran voi päätellä, että todennäköisesti se ei vaikuta samalla tavalla kuin viime vuonna.

Helsingissä tilanne on Hanssonin mukaan kuitenkin verrattain hyvä ajanvarauksen suhteen.

– Vapaita aikoja löytyy jo kolmen päivän päästä ja siitä eteenpäin aina syyskuulle asti. Jonottajia on ollut paljon, mutta linjoja on pystytty avaamaan lisää, ja se on mahdollistanut suuret käsittelymäärät päivittäin sekä jonotus- että ajanvaraus­asiakkaille. Jonotusajat ovat olleet 2–3 tuntia.

Myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella jonotusajat ovat lyhyempiä kuin esimerkiksi Tampereella tai Jyväskylässä. Siellä vapaita aikoja löytyy 3–6 viikon päästä toimipaikasta riippuen.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella vapaita aikoja löytyy 4–6 viikon päästä. Jonotusajat ovat pahimmillaan noin tunnin mittaisia.

Ahvenanmaalla ajan saa varattua lähipäiville, ja jonotusajat pysyvät yleensä alle tunnissa.

Hansson toteaa, että keväällä matkustus­asiakirjoja haetaan tyypillisesti aina paljon, joten hakemusmäärät tulevat hyvin todennäköisesti myös pysymään korkeina.

– Hakemus kannattaakin laittaa aina sähköisesti vireille. Näin hintakin on edullisempi, ja järjestelmä kertoo sitten tarvitaanko käyntiä poliisiasemalla.