Brittiläisen The Guardian -lehden pitkäaikaisen Venäjän-kirjeen­vaihtajan mukaan ranskalaiset ja saksalaiset epäilivät, mutta Suomessa ymmärrettiin heti pelin henki.

Brittiläisen The Guardian -lehden pitkäaikaisen Venäjän-kirjeenvaihtajan Luke Hardingin helmikuun lopulla ilmestyneessä, Ukrainan sodasta kertovassa Hyökkäys-kirjassa (Into Kustannus) esitetään mielenkiintoinen väite siitä, mitä kulisseissa tapahtui joulukuussa 2021.

Hardingin mukaan Yhdysvallat esitteli joulukuussa 2021 salaiseksi luokiteltua tietoa tasavallan presidentille Sauli Niinistölle. Asia tuli esiin Niinistön ja presidentti Joe Bidenin välisessä puhelinkeskustelussa.

Tämä tiedustelutieto osoitti, että Venäjä aikoi hyökätä Ukrainaan.

Harding kirjoittaa, että Niinistön kanssa keskustelleiden lähteiden mukaan presidentti oli tyrmistynyt Yhdysvaltain kertomista tiedoista.

Helsingissä parhaillaan vieraileva Harding kertoo Ilta-Sanomille, että Niinistö ymmärsi heti, kuinka vakavasta asiasta oli kyse. Presidentti oli tyrmistynyt.

Luke Harding työskenteli The Guardianin Venäjän-kirjeenvaihtajana vuosina 2007–2011, jolloin hänet karkotettiin maasta. Syynä hän pitää Aleksandr Litvinenkon murhaan ja Putinin omaisuuteen liittyviä kirjoituksiaan.

Hardingin mukaan on mielenkiintoista, ettei Niinistö epäillyt tiedon paikkansapitävyyttä. Hän luotti niiden oikeellisuuteen ja ymmärsi, mitä se merkitsee Suomen turvallisuudelle.

Vertailun vuoksi ranskalaiset suhtautuivat saamaansa tietoon erittäin skeptisesti, eikä edes Ukrainan johto ollut vakuuttunut siitä, että Venäjä todella hyökkää.

– Ranskalaiset ajattelevat, että yhdysvaltalaisilla on taipumusta liioitteluun, saksalaiset myös. Britit ja yhdysvaltalaiset olivat varmoja, että hyökkäys tapahtuu. Luulen, että se perustui satelliittikuviin, signaalitiedusteluun ja lähteisiin, joista emme tiedä. Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto oli hyväksynyt saman tiedon joulukuussa 2021.

Harding on kirjoittanut useita Venäjää käsitteleviä tai sivuavia kirjoja. Viimeisin, Hyökkäys, julkaistiin suomeksi helmikuussa.

Hardingin mielestä on selvää, miksi juuri Suomessa ymmärrettiin Venäjän aikeet.

– Suomi ymmärtää Venäjää ja sen, minkälainen valtio siitä on tullut. Suomi ymmärtää historiansa perusteella, talvisodan perusteella, isovanhemmilta ja heidän vanhemmiltaan periytyneen tiedon perusteella. Suomella on suunnattoman pitkä raja Venäjän kanssa. Suomi ymmärtää Venäjää ehkä paremmin kuin mikään muu maa, sillä teidän on täytynyt elää yhdessä Venäjän kanssa.

Hardingin mukaan länsimaat ovat epäonnistuneet Venäjän suhteen. Niiden olisi pitänyt viimeistään vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtaamisen jälkeen ymmärtää, mitä Putin tekee ja mihin suuntaan hän Venäjää vie.

– Lännessä on ollut naiivia mielikuvituksen puutetta sen suhteen, kuinka paha Venäjän valtio voi olla.

IS tavoitti tasavallan presidentin kanslian, mutta kanslia ei kommentoinut asiaa.