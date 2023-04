Nuorisolääkäri Silja Kosola toivoo, että älylaitteet saataisiin pois lasten käsistä oppimisympäristössä.

”Jo esillä oleva kännykkä on häiriötekijä”, nuorisolääkäri Silja Kosonen linjaa.

Tehostettua tai erityistä tukea vaativien peruskoululaisten määrä on ollut vankassa kasvussa, tilastokeskuksen julkaisusta käy ilmi.

Vuoden 2020 syksyllä 21,3 prosenttia peruskoulun oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea. 2011 lukumäärä oli vielä alle 12 prosentin. Koronavuodenkaan piikkiin ei voi kasvua laittaa, sillä myös vuonna 2019 määrä oli 20 prosentissa.

Nuorisolääkäri Silja Kosola näkee, että oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden määrän kasvu korreloi vahvasti älylaitteiden käytön lisääntymisen kanssa.

– Tämmöinen vahva näppituntuma sieltä arjesta on syntynyt.

– Älylaitteet heikentävät ihmisten keskittymiskykyä. Ne lyhentävät aikaa, jonka jaksaa mihinkään paneutua. Oppiminen itsessään vaatii tiettyä sinnikkyyttä, joka on uhanalainen luonnonvara tällä hetkellä, Kosola selittää.

Nuorisolääkäri Silja Kosola.

Kosola oli puimassa samaa aihetta Ylen maanantai-illan A-studiossa. Hän näkee, että älylaitteiden käyttö tulisi kieltää kouluissa. Syy on selvä.

– Lasten sosiaaliset ja empatia taidot kehittyvät parhaiten vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Se missataan, jos älylaitteet on siellä välkilläkin käytössä.

– Luokkahuoneissa kännykkää ei missään nimessä pitäisi olla päivittäin näkösällä.

Poikkeuksena sääntöön voisi olla tilanne, jossa opettaja tekee esimerkiksi jonkin harjoitteen tai kyselyn, joka hyödyntää älylaitteita.

– Valtaosa koulupäivästä mentäisiin ihan elävässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Silloin päästäisiin kohti sitä kultaista keskitietä, joka näiden älylaitteiden kanssa pitäisi löytää.

Kosola muistuttaa, että lapset myös liikkuvat nykyään liian vähän. Tähän voisi panostaa, jos kännykät jäisivät koulupäivien ajaksi reppuihin.

Välitunnit ovat hyvä aika saada lapset liikkumaan. Myös kaikki välitunnille siirtymiseen liittyvä voi olla lasten koulupäivän kulun kannalta tärkeää.

– Vaikka aikuisen näkökulmasta näyttää siltä, että osa ajasta menee sellaiseen hässäkkään, kun puetaan ja riisutaan ulkovaatteita, se on kaikki lapsen luontaista tarvetta liikkua, jolloin luokkahuoneessa on helpompi istua paikallaan.

Älypuhelimet voisi jättää Kosolan puolesta myös pois esimerkiksi välitunneilta.

Kosolan mukaan tällä hetkellä lainsäädäntö ei taivu puhelimien kieltämiseen.

Opettajat voivat sopia kännykköjen poisjättämisestä oppilaiden tai vanhempien kanssa ja joissain kouluissa näin onkin tehty. Ongelmana Kosolan mukaan on se, että jos luokassa on yksi oppilas, joka ei tähän suostu, ei kieltoa tällöin voi toteuttaa.

Puhelimen voi ottaa pois vasta siinä vaiheessa, kun siitä on selkeästi aiheutunut häiriötä.

– Silloin sivuutetaan, että itseasiassa jo esillä oleva kännykkä on häiriötekijä. Silloin menee opettajien turhaa aikaa vänkäämiseen, että nyt tämä on häiriö, nyt annat sen pois.

– Olisi paljon helpompi sääntö, jos olisi ihan perus periaate, että kännyköitä ei siellä ole.

Kännyköiden kieltäminen saattaisi herättää soraääniä lasten vanhemmissa. Kosolan mielestä vanhemmalla pitäisi olla erityisen painava syy siihen, miksi lapsi pitäisi saada koulupäivän aikana kiinni. Valtaosan kommunikaatiosta voisi hyvin hoitaa opettajan kautta. Poikkeustilanteet voisi varmasti sopia erikseen.

– On ihmeellistä, miten lyhyen aikaa älypuhelimet on ylipäätään olleet olemassa ja miten nopeasti niistä on tullut sen kaltainen ihmisoikeuskysymys jopa pienten lasten kohdalla, että niitä muka ei voida enää rajoittaa.

– Näyttää siltä, että lasten hyvinvointi on jäänyt tässä meidän digiloikkimisen jalkoihin.