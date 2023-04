Ensin koronapandemia ja sitten Ukrainan sota ovat vieneet koko Kaakkois-Suomelta tärkeän asiakasryhmän – venäläiset matkailijat. Lappeenrannassa ravintolaa pyörittävä pariskunta ei usko, että menetystä pystytään korvaamaan esimerkiksi eurooppalaisilla turisteilla.

Yrittäjäpariskunta on pyörittänyt Meeza-ravintolaa loppuvuodesta 2021.

Lappeenrannan Koulukadulla Mohamed Alokda kantaa lounasaikaan pöytään kana- ja naudanlihashawarmaa. Syyrialainen Alokda perusti Lähi-idän makuja tarjoilevan Meeza-ravintolan vaimonsa Olga Kokin kanssa marraskuussa 2021. Tuohon aikaan koronapandemia ja rajoitukset jähmettivät vielä venäläisten matkoja Suomeen. Vuosi vaihtui ja rajoituksia alettiin purkaa. Pian tilalle tuli kuitenkin toinen maailmaa järisyttävä muutos, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Sodan vaikutus näkyi venäläisten matkailussa viipeellä. Heitä tuli yhden kuukauden ajan tänne niin paljon, että asiakasmäärämme nelinkertaistui, Kokki muistelee.

Viime syksynä itäraja suljettiin ja venäläiset matkailijat katosivat niin Lappeenrannasta kuin muualtakin Kaakkois-Suomesta. Moni venäläisten asiakkaiden varaan laskenut yritys joutui laittamaan lapun luukulle. Kokin mukaan kaikki loppui kuin seinään.

– Ihmisten suhtautuminen jakautui kahtia. Toiset boikotoivat kaikkea venäläistä, vaikka kyse olisi ihmisistä, jotka ovat eläneet täällä pitkään. Sodan alkamisen jälkeen osa asiakkaista jätti tulematta, koska vaimoni on Venäjän kansalainen, Alokda kuvailee.

Kokki on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Hänestä tuntuu, että joillekin ihmisille Suomen kansalaisuus ei riittänyt. Heitä häiritsi, että hän puhuu suomea vieraalla korostuksella, Kokki uskoo.

– Kuulimme asiasta puskaradion kautta. Lappeenranta on pieni kaupunki ja täällä huhut leviävät nopeasti. Huomasimme myös, ettemme nähneet joitakin asiakkaita enää, Alokda kertoo.

Olga Kokki ja Mohamed Alokda ravintolansa edustalla.

Pariskunta on pannut merkille, kuinka Facebookissa lappeenrantalaiset saattavat kehottaa toisia avoimesti välttelemään joitakin kauppoja tai yrityksiä, joiden omistaja on venäläinen.

– Ihmiset eivät tutustu asioihin perusteellisesti, vaan saattavat tehdä päätöksen boikotoida jotakin ravintolaa, jossa on esimerkiksi venäläinen kokki, mutta omistajat ovat suomalaisia, Kokki pohtii.

Kokki ei halua ottaa kantaa Ukrainan sotaan, koska pitää sitä liian herkkänä aiheena. Hän sanoo haluavansa jättää politiikasta puhumisen poliitikoille.

– Sota on pahaksi kaikille, niin ukrainalaisille kuin venäläisille kuin eurooppalaisille. Toivon, että se loppuu niin pian kuin mahdollista. Rukoilen Jumalalta, että nämä sodan keskellä elävät ihmiset saisivat elää rauhassa, sanoo Syyrian sotaa Suomeen paennut Alokda.

Pariskunta keskustelee sodasta ja maailman tapahtumista jakamalla toisilleen suomalaisten tiedotusvälineiden uutisia. Venäjän televisiota Kokki ei seuraa, eikä hänellä ole sitä käytössään.

– Äitini ja poikani asuvat Suomessa. Olen asunut Suomessa 15 vuotta. Ystäväni ovat täällä. Edes korona-aikana minua ei harmittanut, etten päässyt Venäjälle, koska ei minulla ole siellä mitään.

Olga Kokki ja Mohamed Alokda jakavat toisilleen suomalaisten tiedotusvälineiden uutisia.

Yrittäjäkaksikko ei usko, että muualta Euroopasta tulevat turistit voisivat paikata venäläisten matkailijoiden jättämän loven alueen matkailuelinkeinolle. Syy on yksinkertainen: Suomi on ollut venäläisille aivan kulman takana sijaitseva portti Eurooppaan. Eurooppalaisille täkäläinen kulttuuri, kahvilat ja ravintolat ovat arkipäivää, joten mikä saisi saksalaisen tai ranskalaisen matkustamaan sen perässä kauas pohjolaan? he miettivät.

– Minulla ei ole Venäjältä jäljellä mitään muuta kuin kieli ja kulttuuri. Otan Venäjältä ja Suomesta niiden parhaimmat puolet.

Suomalaisessa kulttuurissa Kokki arvostaa sitä, kuinka suomalaiset kunnioittavat toisten omaa tilaa ja tunteita – suomalainen ei mene väittelyssä ihon alle ja käännä veistä toiselle herkässä paikassa. Kokki pitää Suomessa erityisesti siitä, että hallitus kunnioittaa kansalaisia ja antaa heidän elää rauhassa. Hallituksen ja kansan molemminpuolinen kunnioitus toisiaan kohtaan tekee elämästä Suomessa rauhallista ja mukavaa, hän arvioi.

Venäjältä Kokki kaipaa siitä, kuinka siellä pidetään läheisistä huolta. Sukulaisten ja ystävien luona käydään kylässä usein, eikä vierailuun vaadita mitään erityistä juhlaa.

– Sosiaalinen elämä vähentää stressiä ja poistaa yksinäisyyden tunteet, hän miettii.