Kuusi ihmistä joutui sairaalahoitoon, kun Lahden keskustassa sijaitsevassa kerrostalohuoneistossa syttyi tulipalo. Poliisin mukaan tulipalossa on syytä epäillä rikosta.

Lahdessa Saimaankadulla 10. huhtikuuta syttyneessä tulipalossa on syytä epäillä rikosta, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi kertoo jatkaneensa palonsyyn tutkimista. Ilmi on tullut seikkoja, joiden perusteella poliisi on päätynyt johtopäätökseensä.

Poliisi ei kerro tutkinnallisista syistä rikosnimikettä, rikoksesta epäiltyjen määrää – eikä kommentoi tapausta muutenkaan tarkemmin.

Voimakas huoneistopalo roihahti maanantain vastaisena yönä seitsemänkerroksisessa kerrostalossa. Yhteensä 15 ihmistä evakuoitiin samasta rappukäytävästä. Hälytys tuli pelastuslaitokselle aamukahden jälkeen.

Pelastuslaitoksen mukaan kuusi ihmistä vietiin sairaalahoitoon. Poliisi kertoi palon jälkeen, että muutama asukkaista oli vakavasti loukkaantunut.

Palo ei levinnyt kolmannen kerroksen huoneistosta muihin asuntoihin.

Sankka savu levisi kuitenkin rappukäytävään, ja asukkaat heräsivät palohälyttimen ääneen.