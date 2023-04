Vapaa toimittaja Tuija Siltamäki käynnisti keskustelun Ylen kolumnillaan.

Yle julkaisi maanantaiaamusta vapaan toimittajan Tuija Siltamäen kolumnin, jossa käsiteltiin keskiluokan vastuunkantoa hintakriisien ja inflaation keskellä.

– Miksei kukaan vaadi ruokakorin hinnasta ruikuttavaa keskiluokkaa ottamaan itseään niskasta kiinni? kuuluu Siltamäen kolumnin otsikko.

Kolumnissa kritisoidaan suomalaisia keskiluokkaisia, jotka valittavat hintojen noususta, vaikka ovat Siltamäen mukaan joutuneet lopulta uhraamaan hyvin vähän.

– Vähäisinkin itsekritiikki on karissut, kun keski- ja hyvätuloiset ovat kilvan kiirehtineet ilmoittamaan itsensä kilpaan suurimman kärsijän tittelistä, Siltamäki kirjoittaa.

Siltamäen mukaan esimerkiksi se, että joutuu vertailemaan hintoja ruokakaupassa tai vain haaveilemaan merkkivaatteista, on kaukana todellisesta kriisistä. Hallitustakaan ei voi Siltamäen mielestä syyttää, jos on vapaaehtoisesti ottanut nollakorolla lainan, mutta korot ovatkin nousseet.

– Se on tietysti ikävää, mutta ei omistusasuminen ole universaali ihmisoikeus. Jos on maksanut puolen miljoonan kämpästä valtaosan, ei silloin ole mikään keppikerjäläinen. Silloin ihmisellä on satojen tuhansien omaisuus.

Kirjoitus kirvoitti sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterin puolella huomattavasti keskustelua. Siltamäki on saanut vuolaita kehuja rohkeaksi kuvaillusta kirjoituksestaan.

– Ai että, on pakko vain ihailla, kun Siltamäki sanoittaa omatkin pohdinnat kolumnin muotoon paremmin kuin itse ikinä osaisi, biofyysikko Teemu Ihalainen totesi.

– Tunsin piston keskiluokkaisessa sydämessäni. Tuhannet kiitokset pistosta, totesi taas Twitter-käyttäjä Veikko Sorvaniemi.

Runsasta kiitosta ja yli 200 uudelleenjakoakin Twitterissä kerännyt kolumni on saanut osakseen myös kritiikkiä.

Kolumnissa Siltamäki nimittäin sivaltaa vaalit voittaneen kokoomuksen suuntaan.

– Kokoomus aikoo kuulemma ”pelastaa hyvinvointi­yhteiskunnan” leikkaamalla miljardin muun muassa asumistuesta, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta. Vähemmän on puhuttu paremmin pärjääville mieluisten tulonsiirtojen, kuten kotitalous­vähennyksen ja omistus­asumisen tukien, karsimisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies otti kantaa Siltamäen näkemyksiin omalla Twitter-tilillään.

– Toisin kuin kolumnisti luulee, keskituloiset karsivat kulutustaan ja ovat jo ”ottaneet itseään niskasta kiinni”. Sen seuraus on ikävää pienituloisillekin, tulee taantuma, verotulot vähenevät ja hyvinvointi­valtion rahoitus murenee, Koulumies vastaa kolumniin.

Myös julkisuudesta tuttu huippukokki Henri Alen tarjosi oman näkökulmansa hintojen nousuun.

– Pakko näin ravintola­yrittäjänä sanoa että 17% korotus raaka-ainekuluihin ei paljon virnuiluta. Varsinkaan jos olisin suurtalous­kokki, Alen kirjoitti.

– Otan osaa, en tiedä miten selviätte. Ne ruokakauppojen halvimmat xtrat ja k-menut joiden varaan köyhät ovat ruoanlaittonsa perustaneet ovat jopa 100-300% kalliimpia kuin pari vuotta sitten, yksi Twitter-käyttäjä vastasi Alenille.