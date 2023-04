Henkirikos on mahdollisesti tapahtunut jo useita päiviä ennen sunnuntaista operaatiota.

IS:n tietojen mukaan Helsingin Lehtisaaren henkirikoksesta epäillään arvotalossa asuvaa kolmekymppistä avioparia.

Mies asuu epäillyssä surma-asunnossa yhdessä varakkaaseen yrittäjäperheeseen kuuluvan naisen kanssa. Viime vuosina naisella ei kuitenkaan ole ollut merkittäviä ansio- tai pääomatuloja.

Pari on avioitunut hiljattain. Lehtisaaressa sijaitsevan rivitaloasunnon omistaa nainen.

Poliisi vaatii nyt kumpaakin vangittavaksi taposta epäiltynä. Rikoksen epäillään tapahtuneen torstain ja sunnuntain välisenä aikana eli 13.–16.4. Henkirikos on siis mahdollisesti tapahtunut jo useita päiviä ennen sunnuntaista poliisioperaatiota. Miestä epäillään tapon lisäksi myös ampuma-aserikoksesta.

Helsingin poliisi sai illalla sunnuntaina 16. huhtikuuta ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Lehtisaaressa. Asunnolla käynnistyi mittava, huomiota herättävä poliisioperaatio.

IS:n tietojen mukaan henkirikoksen taustalla on huumekauppaan liittyviä asioita. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

SURMA-asunnossa asuva mies on ollut poliisin kanssa tekemisissä ennenkin. Naisella ei ole merkittävää aiempaa rikostaustaa.

Mies on kolmisen vuotta sitten saanut 2 vuoden ja 5 kuukauden mittaisen vankeustuomion velanperintään liittyneestä väkivaltarikoksesta.

Tapauksessa oli kyse siitä, että mies oli mennyt yhdessä kolmen muun miehen kanssa perimään väkivaltaisesti velkaa eräältä nuorelta mieheltä tämän kotiin.

Yksi mies otettiin kiinni sunnuntai-iltana.

Mies löi uhria kääntöveitsellä käteen. Syyttäjän mukaan hän oli yrittänyt lyödä uhria veitsellä kaulaan, mutta oikeuden mielestä tästä ei ollut näyttöä. Näin ollen miehen syyte tapon yrityksestä hylättiin.

Asunnolla miehet vaativat uhrilta ja tämän naisystävältä 10 000 euroa teräaseilla uhaten. Uhria myös pahoinpideltiin rappukäytävässä potkimalla ja lyömällä.

Oikeudessa epäselväksi jäi, oliko velalla jonkinlainen peruste, vai oliko velka täysin tekaistu.

Täällä henkirikoksen epäillään tapahtuneen.

Kolme miehistä tuomittiin noin kahden vuoden mittaisiin vankeusrangaistuksiin törkeän ryöstön yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Yksi miehistä sai lyhemmän tuomion avunannosta kyseisiin rikoksiin.

Lisäksi miehellä on vireillä pari rattijuopumussyytettä, joita ei ole vielä käsitelty oikeudessa.

Miehellä on nykyisin oma toiminimi, joka on perustettu viime vuonna. Toimialakuvauksen mukaan kyseessä on asennusalan yritys. Ulosottorekisteristä päätellen miehellä on ollut viime vuosina mittavia taloudellisia vaikeuksia.

Poliisi epäilee, että uhri menehtyi yksityisasunnossa väkivallan seurauksena. Virkavalta tutkii tapausta tappona.

Alkujaan epäiltyä rikosnimikettä tutkittiin murhana. Poliisi on toistaiseksi ollut hyvin vaitonainen henkirikoksesta ja sen taustoista.