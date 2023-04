Katupölykevät on nyt todella hankala – miten ihmeessä oireita voisi helpottaa?

Tällä hetkellä ilmanlaatu on Suomessa parhaimmillaan tyydyttävä.

Meneillään on erittäin vaikea katupölykevät.

Nenä vuotaa ja yskittää. Syynä voi tänä keväänä olla suurella todennäköisyydellä kaduilla valtoimenaan pöllyävä katupöly.

Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs kertoo, että parhaillaan on meneillään vaikea katupölykevät. Eteläisimmässä Suomessa ei ole satanut vettä pitkään aikaan, joten ilmanlaatuindeksi ei näytä mairittelevalta.

– Ilmanlaatu näyttää olevan huono Oulun ja Rovaniemen korkeudellakin. Enimmäkseen ilmanlaatu on Suomessa tällä hetkellä tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono, Ijäs kertoo.

Kylmät säät ja yöpakkaset ovat viivästyttäneet katujen putsausta, joka on Ijäksen mukaan onneksi päässyt viivästyksestä huolimatta monessa paikassa alulle.

Katupölyn oireista kärsivien kannattaa välttää liikkumista alueilla, joilla on huono ilmanlaatu.

Katupöly koostuu erikokoisista hiukkasista. Suuremmat hiukkaset jäävät suun ja nenän alueelle, jolloin ne aiheuttavat ärsytystä, limaisuutta ja vesimäistä nuhaa limakalvojen pyrkiessä puhdistamaan itseään.

Pienhiukkaset puolestaan kulkeutuvat syvälle keuhkoihin asti. Ne aiheuttavat yskää, sillä limakalvojen tavoin myös keuhkot ja keuhkoputket pyrkivät pitämään itsensä puhtaina pölystä. Jos hiukkaset ovat päässeet syvälle keuhkoihin, saattavat ne aiheuttaa astmaoireita, kuten hengityksen vinkumista.

Pääsääntöisesti keuhkot pyrkivät Ijäksen mukaan puhdistumaan, mutta kaikista pienimmät hiukkaset pääsevät kuitenkin siirtymään verenkiertoon. Se on yksi syy sille, miksi joidenkin sepelvaltimo­tauti­potilaiden oireet pahenevat katupölyaikaan. Myös astmasta kärsivien oireet vaikeutuvat usein keväisin.

Hengitysliitto julkaisi muutama vuosi sitten tiedotteen, jonka mukaan katupöly lisää tulehduksia ja keuhkokuumetta. Ne aiheuttavat vuosittain 50–60 ennenaikaista kuolemaa hengityssairauksia sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastavilla. Katupölyn aiheuttamat vastaanotto­käynnit kuormittavat merkittävästi terveydenhuoltoa.

Katupölyn lisäksi pienhiukkasten lähteitä ovat Ijäksen mukaan muun muassa ilmansaasteet ja maastopalot.

Katujen putsaaminen on saatu alulle monin paikoin.

Sepelvaltimotaudista ja astmasta kärsivien lisäksi katupölyn riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet ja pienet lapset.

– On loogista, että pienen lapsen altistuessa vuosikausia katupölylle vaikutus kumuloituu. Ikääntyneillä on muutenkin suurempi riski sairastua keuhkokuumeisiin, ja jos altistuu paljon katupölylle, kasvaa riski entisestään, Ijäs sanoo.

Katupölyn aiheuttamiin oireisiin ei ole varsinaista lääkitystä. Ijäksen mukaan oireista kärsivän on syytä pohtia, kuinka pölylle altistumista voisi omalla toiminnallaan vähentää.

Esimerkiksi vilkkaasti liikennöityjä teitä on syytä välttää. Jos niiden läheisyyteen on pakko suunnata, voi katu- ja siitepölyä suodattavista FFP2- ja FFP3-maskeista olla apua. Ulkoileminen sateen jälkeen on myös suositeltavaa, sillä silloin katupöly ei pölise.

FFP2- ja FFP3-maskit suodattavat katupölyä ja voivat auttaa oireiden hillitsemisessä.

Kotiin tullessa kannattaa suunnata suoraan suihkuun, sillä vesi huuhtoo tehokkaasti hiukkaset pois iholta ja hiuksista. Limakalvot puhdistuvat nenäkannun avulla.

Myös ulkona ympäristöään innokkaasti tutkailevia lemmikkejä kannattaa suihkutella tavallista tiheämmin, mikäli lemmikki on yhteistyö­haluinen. Vieruskaveriksi sänkyyn eläintä ei välttämättä pahimpaan katupöly­aikaan kannata ottaa.

Kotona on suositeltavaa käyttää ilmanpuhdistinta, joka suodattaa katupölyä pois sisäilmasta. Suodattamatonta ilmaa ei myöskään kannata ehdoin tahdoin tuulettaa sisätiloihin, vaan ikkunoihin kannattaa ennemmin hankkia suodatinkankaat.