Tällainen on Lehtisaaren epäilty murhatalo – omistaja varakkaan yrittäjäperheen tytär

Poliisi kertoi maanantaiaamuna niukkasanaisesti epäillystä henkirikoksesta. Naapureiden mukaan asunnolla ei ole juurikaan näkynyt liikettä.

Murhaepäily hämmästyttää rauhallisella arvoalueella Helsingin Lehtisaaressa. Luonto on heräämässä talven jäljiltä henkiin. Linnut laulavat ja aurinko lämmittää.

Satunnaiset pyöräilijät eksyvät kadulle, joka päättyy umpikujaan. Kadun varrella asuvan henkilön mukaan ei ole tavatonta, että ihmiset luulevat, että kadun läpi pääsee pyöräilemään.

– On tavallista, että pyöräilijät käyvät kääntymässä kääntöpaikalla.

Liikkeellä on myös uteliaita silmäpareja katsomassa, mitä rauhallisella kadun pätkällä sijaitsevassa 60-luvun alussa rakennetussa rivitalossa on tapahtunut.

Lue lisää: Poliisi epäilee: Mies murhattiin arvoalueella Helsingin Lehtisaaressa

IS:n tietojen mukaan asunnon edessä olevat arvoautot on rekisteröity asunnon omistajalle.

Maanantaina aamulla Helsingin poliisi kertoi, että se epäilee miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa.

Poliisi ei ole vahvistanut, koska tai miten epäilty henkirikos tapahtui. Se sai tiedon henkirikoksesta sunnuntaina noin kello 20.45.

Yksi naapuruston asukkaista sai viestillä tiedon poliisin poikkeuksellisista toimista naapuriltaan, joka oli sunnuntaina matkoilla. Asukas kertoo nähneensä paikalla runsaasti poliiseja. Vasta, kun asunnon edessä alkoi liikkua valkoisiin haalareihin pukeutuneita poliisin tutkijoita, tilanteen vakavuus alkoi selvitä.

– Viimeistään silloin tajusin, että on tapahtunut jotain vakavaa.

Hän kertoo, että 90-luvulla alueelle muutti runsaasti lapsiperheitä. Nyt lapset ovat aikuisia ja taloja yritetään myydä.

Lue lisää: Kuvat: Poliisilla suuri operaatio Helsingin arvoalueella – liittyy epäiltyyn väki­valta­rikokseen

Poliisi eristi sunnuntaina asunnon, joka liittyy epäiltyyn henkirikokseen.

Sunnuntaina paikalla ollut Ilta-Sanomien kuvaaja kertoi, että talon edessä oli vielä kahden jälkeen yöllä poliisipartio, mutta aktiivinen tutkinta kohteessa oli lopetettu.

Maanantaina poliisioperaatiosta muistuttavat enää poliisin eristysnauhat. Asunnon verhot on osittain suljettu.

IS:n tietojen mukaan asunnon omistaja on menestyneen yrittäjäperheen tytär, joka osti asunnon viime syksynä. Talossa ei näy liikettä, mutta asunnon eteen on pysäköity kaksi arvoautoa.

Rekisteritietojen mukaan autot omistaa asunnon omistava nainen. Autojen haltijaksi puolestaan on merkitty kolmekymppinen mies, jolla on sama sukunimi kuin naisella.

Miehellä on aiempaa väkivaltarikoshistoriaa. Osoitetietojen perusteella mies asuu samassa osoitteessa kuin nainen.

Poliisilla oli huomiota herättänyt operaatio Lehtisaaressa sunnuntai-iltana.

Poliisi ei ole ottanut kantaa, liittyvätkö asukkaat tapahtumiin, ja jos liittyvät, millä tavoin. Poliisi on kertonut vain, että henkirikoksen uhri on mies. IS:n tietojen mukaan myös kiinniotettu on mies.

Ilta-Sanomien jututtamien naapureiden mukaan sunnuntai-iltana ei tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa ennen poliisien saapumista. Maanantaina äänimaisemaa hallitsee linnunlaulu.

Asukkaat kuvailevat aluetta muutoinkin rauhalliseksi, mutta murhaepäilyyn kytkeytyvä asunto on herättänyt huomiota naapurustossa aiemminkin. Naapurustossa liikkuu huhu, jonka mukaan asunnossa olisi juhlittu joskus äänekkäästi.

Asunnon asukkaita sen sijaan ei usein näkynyt, ja asunnon kerrotaan olleen usein tyhjänä. IS:n jututtamien naapureiden mukaan asunnosta aiheutuneesta häiriöstä oli tehty ilmoituksia myös poliisille.